Norsk IS-kvinne i Syria: Vil ikke hjem

Ytterligere en norsk IS-kvinne har kommet ut av den siste IS-enklaven. Nå er minst seks norske barn internert under det FN kaller forferdelige forhold.

NRK møter den norske statsborgeren i flyktningleiren al-Hawl, nord i Syria. Kvinnen var bare tenåring da hun reiste fra Norge for å knytte seg til terrorgruppa IS.

Hun er opprinnelig fra Russland, og skal ikke ha gitt livstegn på lang tid. Men NRK finner henne igjen blant de mange IS-familiene i flyktningleiren.

Den norske statsborgeren er ordknapp, men forteller at hun har holdt til i IS-enklaven Baghouz:

NRK møtte norsk IS-kvinne i Syria Du trenger javascript for å se video.

Hun peker mot et telt og forteller at barna er der. Vi følger etter henne.

I teltet ligger barn, kvinner, søppel, mat og tepper tett i tett.

Norske barn internert i al-Hawl Ekspandér faktaboks I fjor ble det kjent at norske Aisha Shezadi og hennes to år gamle sønn er i al-Hol. Shezadi har tidligere sagt at hun vil hjem av hensyn til barnet

Kilder i etterretningstjenesten til SDF sier at den norske tobarnsmoren som slapp ut av Baghouz 5. mars, også er i leiren med sine to barn. Denne kvinnen sier at hun ble lurt inn i Syria av sin mann, den norske fremmedkrigeren Bastian Vasquez

Fredag møtte NRK enda en norsk statsborger. Kvinnen er opprinnelig fra Russland. Hun sier at hun har tre barn og at hun ikke vil tilbake til Norge

Dette betyr at minst seks norske barn befinner seg i leiren

Barn som er født 1. september 2006 eller senere, og har norsk mor eller far, automatisk er norsk statsborger

Jurist ved Universitetet i Oslo, Sofie Høgestol, sa til NRK tidligere denne uka at barna blir straffet for foreldrenes synder. Hun etterlyste en felles europeisk løsning som gjorde det mulig å hente barna hjem

FNs barnefond, UNICEF, har tidligere slått fast overfor VG at Norge har plikt til å hjelpe de norske barn hjem til Norge. Redd Barna har bedt om det samme

Minst seks norske barn internert i leiren

Fredag fikk NRK slippe inn i mottakssenteret til flyktningleiren al-Hawl. Hit kommer IS-kvinnene og barna, før de blir sendt videre inn i leiren.

Vi har fått to timer til å lete etter norske kvinner. To personer fra Syrian Democratic Forces (SDF) hjelper oss. Det er de som er ansvarlige for leiren.

Å komme inn i mottakssenteret er overveldende. I løpet av to dager har 7000 personer kommet hit. Flere er på vei.

Kapasiteten til leiren er sprengt for lenge siden. Lyden av barnegråt, rop og kvinnestemmer er overdøvende. Spill av video

Her mangler det meste.

I et av de store teltene sitter to barn for seg selv og stirrer apatisk ut i luften. Vi ser ikke noen foreldre eller voksne som henvender seg til dem.

Utenfor sitter en liten jente på huk. Hun ser oss i øynene når vi går forbi. Det er ingen som tørker henne når hun er ferdig.

Utenfor et annet telt roper en mor navnet til barnet sitt igjen og igjen.

Over 60 døde barn siden desember

En russisk IS-brud har presset seg helt frem i køen i mottakssenteret. Hun holder et magert spedbarn i armene.

Det er et av flere spedbarn med tynne lemmer og innsunkne kinn.

Torsdag døde ett barn. Kvinnen frykter hennes barn er det neste.

Den russiske kvinnen har blå øyne og lys hud, men hendene er mørke av skit.

Hva feiler barnet ditt?

Jeg vet ikke. Jeg har ikke fått sett en lege.

Ifølge FN har minst 60 barn mistet livet i leiren siden desember.

De uttrykker dyp bekymring for forholdene her.

Kø ved sykestua

De siste to dagene har 7000 mennesker kommet fra Baghouz til al-Hawl. Køen ved sykestua vitner om kampene som har foregått i den siste enklaven til IS.

En fransk IS-kvinne er skutt i magen. Hun ligger ropende på en undersøkelsesbenk. Vi møter også en ung gutt, som er skutt i foten. Han har brukket lårbeinet.

Arbeidere fra hjelpeorganisasjonen Røde Halvmåne i Damaskus og Verdens helseorganisasjon, WHO, jobber på spreng i en sykestue.

– Bare i dag har det kommet 4500 personer. Flere er på vei. De er truffet av splinter, har brudd og andre krigsskader. – Koordineringssjef for WHO i al-Hol. Hun heter Iman, men oppgir ikke etternavnet sitt.

Kurdiske myndighetspersoner NRK møter i Syria, er helt åpne på at de ikke har kapasitet til å ta hånd om alle IS-kvinnene og barna som strømmer til leirene.

Til tross for at kurdiske myndigheter innstendig har bedt europeiske land om å hente sine egne statsborgere, har europeiske myndigheter kviet seg.

I Norge har både statsministeren og justisministeren flere ganger slått fast at det ikke er aktuelt å hjelpe de norske barna ut av interneringsleiren de sitter i.

Kom dere til en norsk utenriksstasjon, så bistår vi, har budskapet fra Norge vært.

Men ut av denne leiren slipper ingen ut. Bevæpnede vakter står ved porten. Dette er en interneringsleir. Det blir sagt at kvinnene som kommer ut av Baghouz nå, er de aller mest ideologisk overbeviste.

Nyhetsbyrået Ap publiserte denne uke en video av ropende IS-kvinner som nylig hadde kommet ut av Baghouz. Gud er stor, IS vil bestå, ropte de og pekte mot himmelen.

Ser den norske kvinnen også slik på det?

Vi følger henne inn i teltet, der de tre barna er.

Hun forteller at hun kom ut av Baghouz for fire dager siden.

Ønsker du å komme hjem til Norge?

– Nei.

Hva ønsker du?

– Jeg vet ikke, svarer hun.

Mer får vi ikke spurt om. Hvorfor hun sluttet seg til IS eller hva hun har vært med på i årene i terrorkalifatet.

23-åringen fra Oslo avbryter intervjuet og haster vekk.

Den nikabkledde skikkelsen forsvinner ut av teltåpningen. Der blander hun seg med tusenvis av andre IS-kvinner. De som strømmet frivillig til terrorstaten IS.

Nå er det barna deres som betaler prisen.