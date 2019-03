Norsk IS-kvinne med to barn: – Pappa, nå har jeg kommet ut

Kvinnen har i lang tid forsøkt å komme seg ut av det siste området IS kontrollerer i Syria, for å overgi seg til de kurdiske styrkene som har omringet Baghouz. Området ligger øst i Syria, like ved grensen til Irak.

I dag ble den norske statsborgeren og hennes to mindreårige barn fraktet ut av Baghouz, ifølge hennes far. Nå har kurdiske styrker kontroll over henne, og vil trolig sende henne til en av interneringsleirene for IS-kvinner og barn nordøst i Syria.

Kvinnen har to barn. Begge er under skolealder.

– Hun ringte meg i dag og sa: «pappa, jeg har kommet ut», sier faren hennes til NRK.

Kvinnen i 20-årene reiste til Syria rundt 2013. Der giftet hun seg med en norsk fremmedkriger, som hadde knyttet seg til terrorgruppa IS.

Ifølge faren har kvinnen ønsket å komme seg ut av IS i mange år, men ikke klart å komme seg ut av IS-kontrollert område.

Engasjerte advokat

I 2016 ble advokat Bjørn Nærum i advokatfirmaet Advokatene Skien engasjert for å bistå familien til kvinnen. Samme år sendte advokaten et brev til Utenriksdepartementet der han ba om hjelp til å få kvinnen ut.

«Hun har et sterkt ønske om å komme hjem til sin familie i Norge», het det i brevet.

– Siste brevet vi sendte til UD var i 2017, siden det har vi ikke fått noe svar, sier Nærum til NRK.

Nærum mener det bør være mulig å få fortgang i prosessen med å hente kvinnen og barna hennes hjem, nå når de endelig har sluppet ut av det IS-kontrollerte området.

– De er jo norske statsborgere som bør få hjelp i utlandet. Jeg skjønner det er vanskelig, men det går an å ta hånda opp av lomme litt. UDs innsats har vi ikke sett noe til.

Norske myndigheter har ikke ønsket å bistå norske fremmedkrigere som befinner seg i Syria.

Tusenvis av kvinner og barn befinner seg i interneringsleirer i Syria og Irak. De kommer fra flere enn 30 land, ifølge BBC.

Andre kilder hevder nærmere 50 nasjonaliteter er representert. Blant dem er det både norske, svenske og danske statsborgere.