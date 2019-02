Frykter fremtidige terrorister: – Hent hjem deres kvinner og barn

Både i Syria og Irak er det frykt for at nye terrororganisasjoner skal vokse frem etter IS. For å unngå det må alle utlendinger som støttet terrorgruppen, og det selvoppnevnte kalifatet, hentes til sine hjemland

Det mener de kurdiske selvstyremyndighetene.

– Disse barna er oppdratt og opplært i en terrormentalitet. Hvis de ikke blir tatt hånd om i sine tidligere hjemland, kan alle disse barna bli potensielle terrorister i fremtiden.

Det sier utenrikspolitisk talsmann for de kurdiske selvstyremyndighetene i Syria, Abdel-Karim Omar, til NRK.

NRK møtte utenrikspolitisk talsmann for de kurdiske selvstyremyndighetene i Syria. Abdel-Karim Omar ønsker at alle IS-kvinner og deres barn drar tilbake til sine opprinnelige hjemland. Foto: Mohammed Alayoubi / NRK

Han hevder utenlandske IS-medlemmer skal straffeforfølges, rehabiliteres og integreres i landene de kommer fra. Det gjelder både menn, kvinner og barn.

Oppholder de seg for lenge i fengsler og interneringsleirer i områder der IS tidligere hadde kontrollen, kan nye ekstremistbevegelser oppstå.

Nå krever Abdel-Karim Omar at resten av verdenssamfunnet må bli mer aktive. Krigen mot terror er ikke over.

– Vi greier ikke dette alene og vi trenger hjelp. Fremveksten av en ny terrororganisasjon vil ikke bare ramme oss, men også europeiske land, mener Omar.

I Sverige er det allerede kommet meldinger om at tidligere IS-krigere bidrar til økt radikalisering, ifølge TV4.

Moralsk ansvar

– Dere må ta et rettslig og et moralsk ansvar overfor deres egen borgere. Hvis de har vært kriminelle, må de stilles for retten. Hvis det er kvinner og barn som var en del av IS, så må de rehabiliteres, sier Omar.

Han forteller at tusenvis av barn og IS-kvinner befinner seg i interneringsleirer i Syria og Irak.

I det østlige Syria har kurderne registrert 1500 barn med tilknytning til terrororganisasjonen. Antallet er økende.

De internerte skaper utfordringer

I Syria og Irak er det flere problemstillinger knyttet til de internerte IS-kvinnene og barna deres. De aller fleste mangler pass og identifikasjonspapirer. Det er derfor tidkrevende å finne ut hvem de er. De fleste greier ikke å komme seg til hjemlandet på egen hånd.

To antatt IS-kvinner og barna deres ved Baghouzi i Syria. Tusener er nå internert i Syria og Irak. Foto: DELIL SOULEIMAN / AFP

Barna er preget av mangel på mat og medisiner. I tillegg har mange av dem vært gjennom traumatiske opplevelser.

De har vært vitne til grov tortur, bestialske henrettelser og likskjendinger utført av IS-krigere. Flere av barna har fått opplæring i terror og våpenbruk.

En annen utfordring er kvinnene som har fått barn med flere menn. Innenfor IS-kalifatet var det vanlig at kvinnene giftet seg på nytt hvis ektemennene deres ble drept.

– Det er et stort problem. Det er kvinner her som har fem barn med fire forskjellige menn fra fire ulike land. Hvordan skal vi løse det hvis kvinnene ikke får returnere til sine opprinnelige hjemland? spør Omar.