Trump positiv til samtaler med Nord-Korea

President Donald Trump reagerer altså positivt på meldingen om at Nord-Korea vil stanse sitt program for testing av atomvåpen dersom USA går med på å innlede samtaler.

Men USAs president tar noen forbehold. Formuleringene som «mulig framgang» og «det kan være et falskt håp» skaffer ham ryggdekning overfor dem som måtte mene at presidenten er naiv.

Nord og sør møtes i april

Lederne i Nord- og Sør-Korea planlegger et «historisk møte» i Panmunjon i den demilitariserte sonen i slutten av april. Det opplyste Sør-Koreas nasjonale sikkerhetsrådgiver, Chung Eui-young etter to dager med møter i Nord-Korea denne uka.

Men uten at USA engasjerer seg i diplomatiet, blir det ingen avtale om nedrustning kombinert med lettelser i sanksjonene.

Nord-Korea viser fram viser fram Hwasong-15 raketten under militærparaden som markerte 70-årsdagen for landets folkehær, 8. februar i går. Nord-Korea hever at raketten kan nå det amerikanske fastlandet, men det er uklart hva slags atomstridshode den er i stand til å frakte. Foto: JIJI PRESS / AFP

Nord-Korea tok kontakt

Sist lørdag opplyste Trump at Nord-Korea hadde «ringt opp» for noen dager siden, og at han ikke utelukker direkte samtaler med Kim Jong-un. Trump sa selv han svarte at «først må dere kvitte dere med atomvåpnene».

Men det er uklart om USAs president beskrev en direkte samtale med Nord-Koreas leder, eller om han beskrev beskjeder via diplomatiske kanaler.

Ingen diplomater står klare

Sikkerhetsrådgiver Chung Eui-young (t.v.) ledet delegasjonen som møtte Nord-Koreas leder Kim Jong-un i Pyongyang 5. mars. Foto: Str / AFP

Den amerikanske utenrikstjenesten er for tiden dårlig rustet til diplomatiske framstøt overfor Nord-Korea. USA har ingen ambassadør i Sør-Korea og ingen spesialrepresentant for Nord-Korea. Den nominerte viseutenriksministeren for Øst-Asia venter fortsatt på å bli godkjent av Senatet, skriver The Washington Post.

Trumpadministrasjonen er derfor avhengig av førstehåndsrapporter fra sørkoreanske tjenestemenn som har møtt Kim Jong-un for å vurdere alvoret i forhandlingsviljen.

Nasjonal sikkerhetsrådgiver Chung Eui-young vil reise til USA seinere denne uka for å orientere amerikanerne.

Har mislyktes før

Robert Gates ble først utnevnt til forsvarsminister i november 2006, det vil si at han fulgte forhandlingene med Nord-Korea i flere år. Foto: HO / AFP

USA har mange ganger tidligere forsøkt å stanse Nord-Koreas atomprogram gjennom forhandlinger. Det er særlig to forsøk som trekkes fram:

1994: USA og Nord-Korea undertegner avtale om å fryse produksjonen av plutonium mot løfter om økonomisk hjelp. Avtalen brøt sammen i 2002 og Nord Korea gjenopptok sitt atomprogram, ifølge Arms Control Association.

Fra 2003 til 2009 pågikk «sekspartsforhandlingene» for å få Nord-Korea til å avvikle alle programmer for å skaffe seg atomvåpen. Kina, Russland og Japan deltok også i disse forhandlingene. Men i 2009 havarerte forhandlingene over uenighet om verifisering og en testrakett fra regimet i Pyongyang.

– Jeg er trøtt av å kjøpe den samme hesten to ganger, uttalte forsvarsminister Robert Gates etter det siste mislykkede forsøket i 2009. Da var han forsvarsminister for Barack Obama, men hadde deltatt i forsøkene med samme tittel også under president George W. Bush.

