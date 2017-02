Synsforstyrrelser, kvalme, kramper. Så blokkeres åndedrettet, deretter kommer kvelningsfornemmelsene.

En ørliten dråpe av nervegassen VX kan raskt ta livet av et menneske.

– Hvis man får det i ansiktet og puster det inn, tas det enda raskere opp i kroppen. Da er det bare snakk om minutter, ikke timer, før du er døden nær, sier Bjørn Arne Johnsen.

Ekstremt giftig

EKSPERT: Bjørn Arne Johnsen, tidligere forskningsleder ved FFI. Foto: NRK

Johnsen er tidligere forskningssjef ved Forsvarets forskningsinstitutt og våpeninspektør for FN.

Han har sett store tanker med nervegassen i Irak etter Gulfkrigen, tanker som seinere ble destruert.

– VX står på FNs liste over masseødeleggelsesvåpen. Den er ekstremt giftig, sier Johnsen.

Nervegassen han snakker om er altså den som ble funnet på ansiktet til Kim Jong-nam etter at han ble angrepet av to kvinner på flyplassen i Kuala Lumpur i Malaysia.

Myndighetene i Sør-Korea er overbevist om at Nord-Korea står bak drapet på halvbroren til landets diktator Kim Jong-un, noe Nord-Korea nekter for.

– 5000 tonn på lager

Sørkoreanske eksperter mener også deres nabo i nord har lagret 5000 tonn kjemiske våpen.

Kim Dae Young ved Sør-Koreas forsvars- og sikkerhetsforum sier til AP at nordkoreanerne trolig har stor kapasitet til å produsere kjemiske våpen.

– Den største svakheten til kjemiske våpen er at virkningen går ut på dato og at man må lage nye forsyninger konstant. At Nord-Korea kan opprettholde et lager på 5000 tonn indikerer derfor en sterk produksjonskapasitet.

OVERVÅKINGSVIDEO: På videoen kan man se to kvinne legge eller smøre noe på ansiktet til Kim Jong-nam på flyplassen i Kuala Lumpur. Du trenger javascript for å se video. OVERVÅKINGSVIDEO: På videoen kan man se to kvinne legge eller smøre noe på ansiktet til Kim Jong-nam på flyplassen i Kuala Lumpur.

– Mulig terrorvåpen

Bjørn Arne Johnsen sier det alltid har vært mistanke om at Nord-Korea har kjemiske våpen, men at det ikke er bevist.

– Dersom det stemmer at Nord-Korea står bak attentatet med nervegiften, betyr det at de har mer på lager?

– At Nord-Korea har mer på lager er ikke usannsynlig. Det er heller ikke så vanskelig å lage en liten mengde VX. Men vi frykter ikke lenger at stater skal bruke dette i stor skala. Vi skal være mer bekymra for at det brukes som terroristvåpen.

NERVEGASSANGREP I 1995: 12 mennesker døde og over 5500 ble skadd da sekten Aum Shinrikyo slapp ut saringass og nervegassen VX på Tokyos undergrunnsbane i 1995. Foto: Chiaki Tsukumo / AP

Hvorfor overlevde angriperne?

Det spekuleres nå på hvorfor kvinnene bak angrepet overlevde.

Overvåkingsbilder viser at de to gikk på badet og vasket hendene rett etterpå og politiet mener det viser at de visste at de var i kontakt med et giftig stoff.

En teori er at kvinnene hadde med seg hver sin komponent av stoffet, altså to mindre giftige væsker, og at selve nervegiften ble dannet da de smurte stoffene i ansiktet på Kim Jong-nam.

I militæret har man også motmidler man kan ta på forhånd, sier Johnsen.

– Det finnes tabletter som blokkerer nervegassen noe fra å komme inn i kroppen. Det øker sjansen for å overleve.

HALVBRØDRE: Kim Jong Un (t.v.) avildet i mai i fjor, og halvbroren Kim Jong Nam avbildet i 2001. Foto: Shizuo Kambayashi Wong Maye-e / AP