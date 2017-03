Indonesiske Siti Asiyah (25) og vietnamesiske Doan Thi Huong (28) var omringet av tungt væpnede politistyrker med skuddsikre vester da de ble ført inn i rettssalen i Malaysias hovedstad Kuala Lumpur og fikk opplest siktelsen.

Ifølge malaysiske myndigheter ble 45 år gamle Kim Jong-nam drept på byens flyplass 13. februar med nervegiften VX, som står på FNs liste over masseødeleggelsesvåpen.

DREPT: Kim Jong-Nam, halvbroren til Nord-Koreas leder ble drept med nervegift på flyplassen i Kuala Lumpur. Foto: Shin In-seop / AP

De to kvinnene skal ha smurt en væske inn i ansiktet på 45-åringen. En av dem skal ha forklart at hun trodde det var babyolje. Samtidig hevder kvinnene at de trodde det hele var del av et TV-stunt. Kim døde 20 minutter etter at han ble påført nervegiften, sier Malaysias helseminister, ifølge nyhetsbyrået AFP.

SIKTET: En av de to kvinnene som er siktet for drapet på Kim Jong-Nam føres inn i rettssalen i Kuala Lumpur. Foto: AP

Dødsstraff

Begge kvinnene risikerer dødsstraff hvis de blir funnet skyldige i drapet.

– Jeg er ikke skyldig, sa Huong i retten, ifølge advokat S. Selvam.

Salvam sier at hun er sterkt preget av anklagene:

– Hun var rolig, men selvfølgelig likevel svært påvirket av at hun risikerer dødsstraff, sa Selvam til nyhetsbyråene utenfor rettssalen.

I tillegg til de to kvinnene, er to andre mistenkte pågrepet i Malaysia, deriblant en nordkoreaner og en malaysier. Sistnevnte er løslatt mot kausjon, mens nordkoreaneren fortsatt sitter i politiets varetekt.

VÆPNET POLITI: Store politistyrker utenfor rettssalen i Kuala Lumpur. Foto: Mohd Rasfan / AFP

Flere mistenkte

Politiet i Malaysia leter fortsatt etter ytterligere sju personer, mistenkt for å ha koblinger til drapet. Myndighetene i Sør-Korea mener at Nord-Korea står bak likvideringen. Det avviser Nord-Korea som beskylder Malaysia for å ha utført drapet.

Tirsdag ankom en delegasjon fra Nord-Korea til Malaysia. De ønsker å hente hjem den drepte, opplyser Ri Tong Il, Nord-Koreas tidligere viseambassadør til FN.

Myndighetene i Nord-Korea har så langt ikke identifisert den avdøde som Kim Jong-nam, men bare som en nordkoreansk statsborger med diplomatpass. De har også motsatt seg en obduksjon av den drepte.