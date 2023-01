Ukrainere vil ikke ta imot unnskyldning fra Wagner-avhopper nå

NRK møtte Medvedev mandag kveld på Egertorget i Karl Johans gate midt i Oslo sentrum. Han ba ukrainere forstå at han angrer på feilene han begikk mens han angivelig var medlem i den beryktede Wagner-gruppen i Ukraina.

– Jeg skjønner at det er vanskelig å forstå. For dem er jeg en skurk. Jeg ber dere bare om å legge vekt på at jeg erkjente det, riktignok sent, men jeg erkjente det, sier Andrej Medvedev til NRK.

Men Natalia Lutsyk, som er leder for Den ukrainske forening i Norge, sier det er altfor tidlig å begynne å tilgi.

– Jeg vil tro det tar flere tiår, om ikke flere generasjoner, bare å begynne å glemme og tilgi. Bare ordene som er brukt, og grusomhetene vi har sett, både på avstand og på nært hold. At man endrer sin mening betyr lite. Sårene er altfor åpne ennå.

Da den 26 år gamle russiske avhopperen møtte NRK mandag kveld, understreket han at han ikke har vært vitne til forbrytelser mot ukrainsk sivilbefolkning. Likevel ville han beklage det han har vært med på overfor dem.

– Jeg har stått opp mot det. Jeg ber dere om ikke å fordømme meg, og uansett ber jeg om unnskyldning.

– Må vite om han har drept

Lederen for Den ukrainske forening i Norge har bare fulgt med på den russiske avhopperen gjennom mediene. Hun håper norske og ukrainske myndigheter klarer å finne ut av hva Medvedev egentlig har gjort i Ukraina.

– Vi må vite om han har vært knyttet til drap eller tortur, eller noe av det andre vi har sett at folk som ham har gjort. Mange mennesker har mistet livet, mistet hjemmene sine og flyktet fra krigshandlingene.

Når den 26 år gamle avhopperen møter NRK, er han alene og uten sikkerhetstiltak rundt seg. Det til tross for at han fortsatt frykter for sitt liv på norsk jord.

– Jeg ser det slik at det fins dumme folk i alle land. På vegne av noen få drar vi for å skjære strupen over på hverandre. Det er galt. Før levde vi fredelig, sier han nå til NRK.

Han har på seg en grå joggebukse og hettegenser og en svart jakke utenpå. Intervjuet blir gjort rett ved siden av Stortinget.

– Jeg har takket nei til sikkerhetstiltak. Norsk politi følger selvfølgelig med på meg, men i det hele så trenger jeg ikke det, sier han.

Den russiske avhopperen fra Wagnergruppen Andrej Medvedev sier unnskyld i et eksklusivt intervju med NRK. Du trenger javascript for å se video.

Påstår han var vitne til henrettelser

Medvedev sier at det var to grunner til at han ønsket å hoppe av og flykte. Den russiske krigføringen mot Ukraina, som han innså at var helt feil, samt den interne brutaliteten i Wagner-gruppen.

Han forteller at man ikke nølte med å drepe de som motsatte seg å krige.

– I tilfelle noen nektet å utføre ordre, ville de bli skutt ifølge krigslovene.

Videre påstår Medvedev at det var flere tilfeller i løpet av 10 dager da han var på en treningsleir for Wagner-gruppen.

– Wagners sikkerhetstjeneste kom med to mobiliserte som nektet å krige. De samlet da flere folk, stilte dem opp og skjøt dem offentlig. Slik bygger man opp en kultur for overlevelse, sier han.

NRKs utenriksreporter Jan Espen Kruse intervjuet avhopperen Andrej Medvedev på russiske midt i Oslo sentrum. Foto: Helge Tvedten / NRK

– Vi ble sendt i kjøttkverna, med maskingevær mot stridsvogner, sier han.

NRK har ikke kunnet verifisere påstandene til avhopperen.

Samtidig har flere internasjonale medier skrevet om tilfeller av brutale henrettelser av desertører og soldater som nekter å følge ordre.

Blant annet avhopperen Jevgenij Nuzjin, som fikk hodet knust med en slegge av sine tidligere medsoldater.

– Ble sendt i kjøttkverna

Også brutaliteten til både det russiske militæret og Wagner-gruppa er bredt omtalt. Gruppa er anklaget for menneskerettsbrudd i blant annet Mali, Den sentralafrikanske republikk, Syria og Ukraina.

USA har stemplet gruppa som en «transnasjonal kriminell organisasjon», og de er ilagt sanksjoner av både USA og EU.

Andrej Medvedev møtte NRK midt i Oslo sentrum sent mandag kveld. Foto: Olav Døvik / NRK

Selv hevder Medvedev at han aldri har vært vitne til krigsforbrytelser begått mot sivile i Ukraina.

– Men så lenge jeg var der så jeg ikke forbrytelser mot sivilbefolkning i Ukraina. Kanskje forsvarsdepartementet gjør det, eller noen andre, kanskje noen drakk seg fulle et eller annet sted. Men hos oss hadde vi, man kan si mye men vi hadde hard disiplin. Vi holdt orden i våre egne rekker, også for å unngå noen sånne hendelser der noen kom ut av kontroll, sier han.

Dramatisk flukt

Andrej Medvedev kom over grenseelva fra Russland i Pasvikdalen i Finnmark natt til fredag 13. januar. Da han traff norsk politi søkte han asyl.

Han har selv sagt at han vervet seg som leiesoldat i den russiske Wagner-gruppen 6. juli i fjor.

Medvedev sier til NRK at det var et resultat av dumskap, at han trengte penger og ikke hadde et sted å bo. Han hevder også at han hadde militærtjeneste i Donbas i 2015, men at han ble sendt hjem med granatsjokk etter tre måneder.

Gjennom Wagner skal han ha blitt sendt til Ukraina og deltatt i kamper der som lagfører, før han bestemte seg for å hoppe av.

Medvedev skal ifølge Gulagu.net ha tjent i det russiske militæret før han ble rekruttert til Wagner-gruppa. Foto: VK/Andrej Medvedev

Flukten til Norge ble dramatisk. Medvedev sier masse folk var involvert for å hjelpe han under flukten.

Han skal ha hoppet over to gjerder, før han ble jaget over en islagt elv av russiske grensesoldater.

– De slapp løs en hund, men den satte seg fast i piggtråd. Jeg hørte to skudd, snudde meg raskt og kom meg over isen og kom meg over på norsk side, på den norske bredden, forteller Medvedev.

I forrige uke ble han løslatt fra Trandum utlendingsinternat ved Gardermoen etter at han først ble pågrepet av Politiets utlendingsenhet. Hans daværende advokat Brynjulf Risnes sa det skjedde fordi det var uenighet mellom politiet og klienten om sikkerhetstiltakene.

Til NRK sier russiske 26-åringen at han antar at livet hans er i fare i Norge.

– Hvis vi ser på det som nå foregår, og vi går ut fra at jeg har bestemt meg for å fortelle verden hva som foregår, jeg har bestemt meg for stå opp mot det. Ja, jeg antar at det finnes en fare, sier Medvedev.

– Jeg kan føle frykt, men jeg er ikke redd for noen. For jeg vet at jeg har rett og jeg har ikke noe å være redd for.

Andrej Medvedev sier til NRK at han vil bli drept dersom han blir utlevert til Russland eller Ukraina. Foto: Helge Tvedten / NRK

Medvedev: – Utlevering betyr døden for meg

Norske myndigheter behandler nå asylsøknaden til Andrej Medvedev.

Dersom han blir funnet skyldig i krigsforbrytelser vil han ikke få flyktningstatus, samtidig kan det være farlig å sende ham tilbake til Russland.

– Alle må forstå at hvis jeg blir sendt til Russland, så betyr det døden i mitt tilfelle. Alle må også forstå at hvis jeg blir sendt til Ukraina, så betyr det også døden, sier Medvedev selv til NRK.

– Jeg kan bli utvekslet til Russland mot en gruppe offiserer. Wagner vil vise at uansett hvilke metoder de bruker, kan de få tak i et menneske, sier han.

Putins «kokk» leder Wagnergruppen – et privat selskap med soldater som kriger i Ukraina. Han tjener mye penger på at krigen aldri tar slutt. Hvordan utnytter han Putins krig? Du trenger javascript for å se video. Putins «kokk» leder Wagnergruppen – et privat selskap med soldater som kriger i Ukraina. Han tjener mye penger på at krigen aldri tar slutt. Hvordan utnytter han Putins krig?

Camilla Guldahl Cooper, førsteamanuensis ved stabsskolen ved Forsvarets høgskole, sier Medvedev formelt sett har status som vitne mens han nå avhøres av Kripos.

Hun sier det kan komme informasjon som i avhør som kan danne grunnlag for om det Medvedev har gjort bør etterforskes videre.

Har han begått krigsforbrytelser har han ikke rett på asyl, samtidig kan han ha behov for beskyttelse.

«Krekar-sak»?

Guldahl Cooper mener dette blir en såkalt «mulla Krekar – sak», hvor det er vanskelig å sende noen ut av landet som kan risikere forfølgelse.

Camilla Guldahl Cooper, førsteamanuensis ved stabsskolen ved Forsvarets høgskole. Foto: Forsvaret.no

– Han forteller om en jakt da han flyktet, hva forteller det om hans bakgrunn?

– Han har hatt hjelp til å flykte, samtidig har Russland en plikt til å håndheve sin grense. Det trenger ikke å betyr noe mer enn det.

Det er vanskelig å forutsi hvordan Russland vil reagerer hvis Norge ender opp med å gi Medvedev asyl. Så langt skal de ikke ha bedt om å få han utlevert.

Dermed er det, ifølge Guldahl Cooper, vanskelig å si om russiske myndigheter legger politikk i at han har søkt asyl til Norge.

– Vil det være en fare hvis den informasjonen Medvedev sitter på kommer ut?

– Det er absolutt interessant informasjon. Han har sagt at han har informasjon om lederen av Wagner. Det vil være interessant for Kripos. Vi vet ikke i hvilken grad det vil være avgjørende, og det vil heller ikke Kripos gå ut med.