Politiet løslater tidligere leiesoldat Andrej Medvedev

Politiets utlendingsenhet (PU) opplyser til NRK at de vil løslatte den tidligere leiesoldaten Andrej Medvedev.

«Bakgrunnen for løslatelsen er at vilkårene for videre internering som følger av utlendingsloven § 106 ikke lenger er til stede», skriver fungerende leder for juridisk seksjon i PU, Jon Andreas Johansen, til NRK.

– Hva skjer videre nå?

– Det vet vi ikke detaljert ennå. Nå må vi finne en god løsning utenfor Trandum, sier advokat Brynjulf Risnes, som er forsvarer i saken, til NRK.

Hvor den russiske avhopperen skal bo i Norge, er foreløpig ikke kjent.

– Vi må alle forholde oss til at det kan være en risiko knyttet til dette. Vi må se hva som blir mulig og hva som blir sagt fremover, sier Risnes.

– Hvordan har han det nå?

– Han er veldig godt fornøyd.

Har søkt asyl

Den tidligere russiske Wagner-soldaten Andrej Medvedev flyktet fredag 13. januar til Norge. Han oppgir selv å ha deltatt i kampene rundt Bakhmut i Ukraina.

Medvedev søkte nylig asyl i Norge etter å ha krysset Pasvikelva utenfor Kirkenes.

– Jeg kan bekrefte at han har søkt asyl, og den søknaden blir behandlet på vanlig måte. Han har rett på innkvartering, opplyser pressetalsperson i Utlendingsdirektoratet til NRK.

Av personvernhensyn ønsker Utlendingsdirektoratet ikke å si noe mer om hvor en innkvartering vil være.