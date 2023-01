– Før jeg gikk og la meg, så jeg uvanlige og bevegelige lys på elva. Det kan godt være at de allerede da var på leting etter han, sier Svein Derås.

Avhopperen Andrej Medvedev passerte huset til ekteparet, som bor i grenda Skrøytnes, knappe to kilometer vest for den norsk-russiske grensen i Pasvikdalen i Sør-Varanger.

Den russiske avhopperen har forklart at han fikk hjelp fra folk i Murmansk til å komme seg til Nikel, kloss inntil den norsk-russiske grensen.

Svein Derås peker mot et skogholt som ligger mellom Svanevatn og ekteparets bolig. Den norsk-russiske grensen går gjennom dette vannet.

– Han kom opp gjennom det bjørkefeltet du ser der borte. Deretter har han gått mellom rundballene og fjøset, før han fortsatte ut på veien, sier han.

Og fortsetter:

– Vi har begynt å låse døra nå.

Ber om informasjon

Det ble midnatt før Anna Derås gikk og la seg natt til fredag.

– Da hørte jeg skuterlyd. I ettertid har jeg tenkt at det var politiet som var her, eller at det var grensevaktene som var på leting etter ham, sier hun.

– Vi som bor langs grensen burde faktisk fått litt informasjon om hvordan vi skal opptre dersom det kommer noen over grensa, mener Anna Derås. Foto: Gunnar Sætra / NRK

– Dere får mye oppmerksomhet på grunn av denne saka. Hva synes dere om det?

– Jeg synes ikke det er så trivelig. Vi som bor langs grensen burde faktisk fått litt informasjon om hvordan vi skal opptre dersom det kommer noen over grensa, sier Anna Derås.

Les også: Russar seier han var leigesoldat: – Får ikkje flyktningstatus om han er skuldig i krigsbrotsverk

Andrej Medvedev ble pågrepet klokken 01.58 fredag av en grensepatrulje og politiet. I en video som ble publisert av nettstedet Gulagu, forteller han en dramatisk historie om hvordan han angivelig skal ha kommet seg til Norge.

Han forteller at han skal ha fått hjelp av folk i Murmansk til å komme seg til byen Nikkel, en mil fra grensa til Norge.

Bildet skal vise Medvedev sitt russiske pass.

Flyktet i morgenkåpe

Derfra skal han ha startet flukten ikledd en hvit morgenkåpe. Han skal ha tatt seg over piggtrådgjerdet på russisk side og løpt over den islagte Pasvikelva.

Andrej Medvedev ble pågrepet av politi og en grensepatrulje fra Forsvaret klokken 01:58 natt til fredag. Russiske nettsteder hevder at mannen skal ha hatt en lederrolle i Wagner-gruppen, en avdeling med leiesoldater som kjemper på russisk side i Ukraina. Foto: TELEGRAM/GULAGU.NET

Medvedev hevder han ble forfulgt. Han sier han så lyskastere og hørte hunder bak seg. Det skal også ha blitt avfyrt skudd mot ham, hevder den russiske avhopperen.

– Vi har ikke hørt noen skudd, og vi visste ikke noe om dette før dagen etter, sier Svein Derås.

Medvedev skal avhøres av PST denne uka. NRK har spurt Finnmark politidistrikt om den angivelige skyteepisoden.

Sølve Solheim, Finnmark politidistrikt. Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

– Politiet etterforsker alle aspekter ved hendelsen og hans forklaring. Saken er fortsatt under etterforskning, sier Sølve Solheim, operativleder for grensekontroll.

– Hvorvidt det er avfyrt skudd vet vi ikke ennå, men det er ikke framkommet noe så langt som tyder på at det er skutt over grenselinja.

Siden sensommeren i fjor er det registrert tre ulovlige grensepasseringer mellom Russland og Norge. De siste tjue årene har det i snitt vært én passering annethvert år.