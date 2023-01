Wagner-avhopper pågrepet

Andrej Medvedev er pågrepet etter utlendingsloven. Det vurderes også om han skal fremstilles for internering. Det opplyser fungerende leder for juridisk seksjon, Jon Andreas Johansen, i Politiets utlendingsenhet til NRK.

– Utover det har vi ingen kommentarer, sier Johansen.

Andrej Medvedev har avslørt at han fikk hjelp til å krysse grensa mellom Norge og Russland i Pasvikdalen, men uten å gå nærmere inn på hvilken form for hjelp han fikk.

Problemer med å tilpasse seg sikkerhetstiltak

Advokat Brynjulf Risnes, som er forsvarer i saken, bekrefter at hans klient ble pågrepet søndag kveld, men sier det ikke er noen dramatikk i dette.

– Bakgrunnen er uenighet om sikkerhetstiltakene. Det er innført betydelige sikkerhetstiltak. Medvedev har problemer med å tilpasse seg det, sier Risnes til NRK.

Advokat Brynjulf Risnes. Foto: HANS ERIK WEIBY / NRK

Etter det NRK forstår er Medvedev sendt til politiets utlendingsinternat på Trandum etter å ha vært på en hemmelig adresse i Oslo-området i en periode.

Risnes sier han håper det ikke blir noen fremstilling for internering, og sier klienten ikke er mistenkt for noe lovbrudd som gir bakgrunn for det.

– Jeg tror det er i alle parters interesse å finne en løsning som begge parter kan være fornøyd med, slik at de kan samarbeide bedre.

Medvedev på sin side hevder i en ny video at han er tatt med til internering og at han deretter vil bli deportert fra Norge. Til Gulagu.net sier han at han frykter at han vil bli utsatt for en brutalt drap dersom han blir sendt til Russland.

– Vi er ikke ute etter å hvitvaske Medvedev, Han har gjort mange dårlige ting i sitt liv. Men han har sett lyset og er villig til å samarbeide med norske og internasjonale myndigheter om Wagner-gruppen og dets grunnlegger Jevgenij Prigozjin, heter det i en uttalelse fra den russiske menneskerettighetsgruppen, skriver Reuters.

Norske myndigheter har ikke gitt uttrykk for at de vil sende ham tilbake til Russland.

Avhør

Kripos har gjennomført avhør av Andrej Medvedev om hans tjeneste i Wagner-gruppa. Han var med i den russiske leiesoldatgruppa Wagner i flere måneder i 2022 før han rømte, ifølge menneskerettighetsorganisasjonen Gulagu.net. Han har status som vitne.

– Han har tidligere fortalt at han har vært med i Wagner-gruppen, og det er interessant for Kripos å få mer informasjon om denne perioden, heter det i en kommentar til NRK.

Andrej Medvedev opplyser blant annet han har vært vitne til massedrap, og han vil også vitne mot ledelsen i Wagner-gruppen.

Kripos er det organet som har ansvar for etterforskning av krigsforbrytelser i Norge, og deltar også i den internasjonale etterforskningen av krigsforbrytelser i Ukraina, ved Den internasjonale straffedomstolen, ICC.

Kripos vil ikke gi noen ytterligere kommentarer til NRK om saken. Men det er klart at både norske og andre vestlige myndigheter er interesserte i alle opplysninger om Putins leiehær Wagner-gruppen og mulige krigsforbrytelser i Ukraina.