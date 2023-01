– Man kan ikke si noe om detaljer om innholdet, sier Brynjulf Risnes, som er Andrej Medvedevs advokat, om avhørene som Kripos har startet med hans klient.

For ei uke siden krysset han grensa til Norge i Pasvikdalen i Øst-Finnmark.

Han hevder han er avhopper fra den beryktede Wagner-gruppa, som kjemper for Russland i Ukraina-krigen.

Kripos bekreftet onsdag at de ønsket å avhøre Medvedev om hans tid i Wagner-gruppa. Han har status som vitne i saken.

Risnes forteller at Medvedev i avhørene har opplyst om sin egen historie fra verving til flukten fra Wagner-gruppen og hans flukt til Norge.

– Det som er det mest interessante er hans periode i Wagner-gruppen, sier Risnes, som legger til at fersk informasjon er mer verdt enn gammel informasjon,

Kripos har det nasjonale ansvaret for etterforskning av krigsforbrytelser i Norge og deltar i den internasjonale etterforskningen av krigsforbrytelser i Ukraina ved Den internasjonale straffedomstolen (ICC).

Advokat Brynjulf Risnes opplyser at han klient, Andrej Medvedev, har vært i lange avhør med Kripos denne uken. Foto: HANS ERIK WEIBY / NRK

Sensitiv informasjon

Kjetil Stormark, som er en profilert gravejournalistikk med blant annet forsvar som sitt spesialfelt, sier at dette er en sak som kan ha betydning for PST. Derfor er det foreløpig også taktisk lurt for PST-personell å holde avstand.

– Det er ekstremt krevende å ta seg over grensa i nord, og da kan ikke norske myndigheter se bort ifra muligheten for at dette er en mann som vi klassisk kaller en provokatør eller en person russiske myndigheter ser seg tjent på hopper av på denne måten. Han har krav har på å bli behandlet ordentlig og etter rettsstatens prinsipper. Men å eksponerer sensitiv info til vedkommende vil man være forsiktig med, sier han.

Stormark peker også på at det nylig har vært en del hendelser hvor Russland har forsøkt å teste Norges reaksjonsevne i grenseområdet i Øst-Finnmark.

– Det testes hvor Kjapt man fanger de opp. Det har vært flere hendelser i nord de siste ukene. Blant annet så vi at to av mannskapene fra en russisk fiskebåt gikk rundt i Kirkenes iført klær som så veldig militante ut. De ble sjekket opp av politi etter tips fra befolkningen.

Han minner om at det er viktig å være på vakt og være naiv i håndteringen av saken. Samtidig kan mannen

– Men dersom dette er ekte vare, kan denne mannen som avhopper kunne bidra med gode opplysninger og viktig puslebiter i forhold til et eventuelt rettsoppgjør for krigsforbrytelsen som har skjedd og fortatt pågår i Ukraina.

Les også: Kripos vil avhøre Andrej Medvedev

– Opplever han som troverdig

I et videoklipp på YouTube forteller Medvedev om den dramatiske flukten til Norge. Andrej Medvedev opplyser blant annet han har vært vitne til massedrap, og han vil også vitne mot ledelsen i Wagner-gruppen.

Risnes forteller til NRK at han tror på sin klients historie.

– Jeg opplever han som veldig troverdig, sier advokaten, som legger til at både privat og offentlig etterretning tilsier at det Medvedev forteller stemmer.

Brynjar Risnes opplyser også at Andrej Medvedev føler en stor usikkerhet, men at han føler en trygghet ettersom mange nå kjenner til hans historie.

– Han framstår ikke som redd, men han er preget og sliten. Jeg vil si traumatisert, sier Risnes.

– FSB har god kontroll

Andrej Medvedev har avslørt at han fikk hjelp til å krysse grensa, men uten å gå nærmere inn på hvordan.

– Han laget en fluktplan, og det virker som et kunststykke i seg selv, sier Risnes, som opplyser at han fikk hjelp.

– Det vil han si minst mulig om, men han har fått hjelp i flere stadier.

Flere forsvarseksperter Dagbladet har snakket med, tror det er en reell sannsynlighet for at hjelpen har kommet fra russiske grensevakter.

– Grensestyrker fra FSB har god kontroll på hva som foregår i området, sier oberstløytnant Palle Ydstebø, hovedlærer ved Krigsskolen.

Han mener det er veldig vanskelig og krevende å unngå å bli sett fra observasjonstårnene eller av grensepatruljene, spesielt nå på vinterstid hvor vaktene fort kan oppdage fotspor i snøen.

Også Tom Røseth, etterretningsekspert og hovedlærer ved Stabsskolen ved Forsvarets høgskole, mener det nærmest er umulig å krysse denne grensen ulovlig.

Han tror også at Medvedev kan ha fått bistand fra noen i systemet, for eksempel gjennom bestikkelser.

Oberstløytnant Geir Hågen Karlsen mener det er større sannsynlighet for at man fryser i hjel eller går gjennom isen på veien enn at man klarer å komme seg over. Han kan ikke utelukke at det er brukt bestikkelser for å komme gjennom kontrollpostene.

Lokale reaksjoner

– Det er ikke første gangen man har opplevd ulovlig grensepassering, sier Guro Brandshaug.

Brandshaug er leder for Kirkeneskonferansen og ordførerkandidat for Sør-Varanger Arbeiderparti foran det kommende kommunestyrevalget, men har også vært en sentral person i næringslivet i kommunen i en årrekke.

Hun forteller at lokalbefolkningen har tillit til at myndighetene har kontroll på grensa, og at man ser med glimt i øyet på Medvedev sin grensekryssing.

– Det er litt humring rundt at man nå låser døra i Pasvik, sier Brandshaug.