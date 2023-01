Mulig russisk leiesoldat rømte til Norge – hevder han ble skutt etter

Medvedev kom seg over grensen til Norge ved Skrøytnes i Pasvikdalen, ifølge politiet i Finnmark.

Han ble så pågrepet kl. 01.58 natt til fredag.

– Mannen ble pågrepet av en grensepatrulje fra Forsvaret og politiet. Mannen har søkt om asyl i Norge, opplyser stabssjef i Finnmark politidistrikt Tarjei Sirma-Tellefsen i ei pressemelding.

Ulike russiske medier og opposisjonskanaler på nettet har omtalt at Medvedev hevder han er avhopper fra den beryktede leiesoldatvirksomheten Wagner-gruppen.

Dramatisk flukt

I et videoklipp på det russiske nettstedet Gulagu forteller Medvedev en dramatisk historie om hvordan han angivelig skal ha kommet seg til Norge.

Han forteller at han skal ha fått hjelp av folk i Murmansk til å komme seg til byen Nikkel, en mil fra grensa til Norge.

Derfra skal han ha startet flukten ikledd en hvit morgenkåpe. Han skal ha tatt seg over piggtrådgjerdet på russisk side og løpt over den islagte Pasvikelva.

Medvedev hevder han ble forfulgt. Han sier han så lyskastere og hørte hunder bak seg. Det skal også ha blitt avfyrt skudd mot ham, hevder den russiske avhopperen.

PST orientert

Til NRK bekrefter PST at de er varslet om saken.

– PST ble orientert om hendelsen kort tid etter at den fant sted, sier kommunikasjonsrådgiver Martin Bernsen i Politiets sikkerhetstjeneste (PST) til NRK.

Bernsen kan på nåværende tidspunkt ikke gå inn på detaljer i historien til mannen og hans bakgrunn. Han forklarer likevel at tjenesten vil følge med på saken fremover.

– Det vil være naturlig for PST å følge med på saken for å vurdere om den faller inn under våre oppgaver, sier Bernsen til NRK.

Hevder han har bakgrunn fra leiesoldatvirksomhet

Wagner-gruppen er kjent for svært hardhendt krigføring.

Selskapet skal både ha vært leiesoldater på andre kontinenter, og deltatt i krigen i Ukraina på russisk side.

De russiske nettstedene hevder at mannen som nå har rømt til Norge skal ha hatt en lederrolle i Wagner-gruppen, men at han hoppet av.

Selv hevder han at han var kommandant for en avdeling på mellom fem og ti mann i en Wagner-tropp.

Medvedev sier han vil forklare seg for norsk politi og for en eventuell internasjonal domstol om det han har sett i Ukraina.

Han hevder han har vært vitne til massehenrettelser, men er veldig vag om sin egen rolle i disse hendelsene.

Wagner-gruppen er kjent for å være svært brutale. Også mot sine egne soldater dersom de forsøker å desertere eller ikke følge ordre.

I november ble en angivelig Wagner-avhopper drept med slegge av sine egne. Drapet ble filmet og publisert på nett. Denne soldaten skal ha vært en del av Medvedevs tropp, men det er ikke kjent om russeren var vitne til dette.

Har søkt asyl i Norge

NRK har snakket med russerens advokat, som bekrefter at mannen politiet har omtalt knyttet til en ulovlig grensepassering er hans klient.

Advokaten vil ikke si noe om hva som er bakgrunnen for at Medvedev rømmer til Norge og ber om beskyttelse.

– Han har søkt politisk asyl i Norge. Asylprosessen er i gang for hans del på vanlig måte. Grunnlaget for asylsøknaden ønsker jeg ikke å si noe om, sier advokat Jens Bernhard Herstad til NRK.

Herstad kan ikke på nåværende tidspunkt svare på hvilken rolle mannen kan ha hatt i russisk krigføring – eller om mannen faktisk har jobbet for Wagner-gruppen.

Rømte over grensen til privathus

Naboer ved Pasvikelva forteller at de oppdaget mye aktivitet på den russiske siden av grensen på natten. Snøskutere, lyskastere og mye personell.

Da mannen kom seg over grensen skal han ha oppsøkt en privatbolig.

Der ba mannen om hjelp, og politiet ble kontaktet.

– Mannen skal ha oppsøkt et privathus i grenseområdet og bedt om hjelp. Vi ble også varslet av russisk grensevakt om funn av spor som kunne tyde på at noen hadde tatt seg ulovlig over grensen. Det ble da umiddelbart igangsatt søk av grensevakt og politi, sier Tarjei Sirma-Tellefsen i politiet i Finnmark.

Både grensevakter fra Forsvaret og politiet kom da til stedet og pågrep mannen.

– Vi jobber nå med å stadfeste identiteten på personen, og gjennomfører avhør av mannen, sier Sirma-Tellefsen.

Møter mellom Norge og Russland ved grensen

Grensekommisær Jens-Arne Høilund bekrefter at han har hatt et møte med sin russiske motpart etter hendelsen. Dette er vanlig prosedyre etter Grenseavtalen fra 1949.

– Det er vanlig at vi møtes for å undersøke og konstatere hva som har skjedd. Vi har konstatert de faktiske forhold: At det har vært en grensekrysning. Dette møtet er en del av det bilaterale forholdet mellom Norge og Russland, og har ikke noe med politiets etterforskning å gjøre, sier Høilund til NRK.

Russland har ikke bedt om at mannen utleveres.

– De kjenner til prosedyrene vi har i Norge, så det har de ikke bedt om, sier grensekommisæren.

