Trump om politimannen som ikke rykket inn på skoleskyting: – Manglet mot

President Donald Trump kommenterte saken på vei inn til den konservative konferansen, CPAC, på fredag, ifølge USA Today.

– Det var et tilfelle hvor noen var utenfor, de er trent, de handlet ikke riktig eller under press eller de var feige. Det var et realt sjokk for politiet, la han til.

Politimannen Scot Peterson (54) var utplassert for å sørge for sikkerheten ved Marjory Stoneman Douglas High School, men det har blitt kjent at han ikke rykket inn i bygningen hvor skytingen foregikk.

19 år gamle Nicholas Cruz, som er tidligere elev ved skolen, er pågrepet og siktet for overlagt drap. Det er satt i gang en intern gransking som skal avgjøre om to tips om Cruz ble håndtert riktig.

Peterson har selv valgt å gå av etter hendelsen, men har ikke uttalt seg om saken.

Flere tips om skoleskyteren

Ifølge CBS News-korrespondent Manuel Bojorquez skal Peterson ha blitt gjort oppmerksom på oppførselen til Cruz flere ganger før skytingen.

Ifølge arkivet til sheriffkontoret i Broward County, mottok de mer enn 20 telefoner om enten Cruz eller brorens hans.

Politiet skal ha fått tips om Cruz både i februar 2016 og i november 2017. Det første tipset handlet om at Cruz, ifølge tredjehåndsinformasjon, skal ha planlagt skyting på en skole. Denne informasjon skal ha blitt gitt videre til Peterson. Det andre tipset handlet om at Cruz samlet på pistoler og kniver, og vedkommende trodde at Cruz kunne være en kommende skoleskyter. Peterson skal også ha mottatt tips om at Cruz inntok bensin i et forsøk på å ta selvmord, ifølge CBS News.

Det er ikke kjent hva som ble gjort med informasjonen.

Sheriff Scott Israel i Broward County under et folkemøte i Sunrise, Florida, 21. februar. Han har sagt at politimannen burde gått inn i bygningen. Foto: POOL / Reuters

Peterson startet å jobbe ved sheriffkontoret i Broward County i 1985, og har vært utplassert ved Marjory Stoneman Douglas High School i flere år.

En vurdering gjort av ham fra februar 2016 til 2017 ga gode tilbakemeldinger, ifølge avisen Sun-Sentinel i Florida.

– Peterson er til å stole på som skolevakt ved Marjory Stoneman Douglas High School i Parkland, skrev personen som vurderte Peterson. Og videre:

– Han verdsetter sin posisjon og tar stolthet i å beskytte elevene, fakultetet og de ansatte ved skolen. Peterson er pålitelig og håndterer saker som oppstår, med takt og solid vurdering. Han har en positiv innflytelse på elevene og de respekterer og setter pris på hans posisjon, skrev vedkommende.

Bevæpning av lærere

Trump har tidligere sagt at han vil se på muligheten for å la lærere med militær eller spesialtrent bakgrunn bære våpen.

– Jeg vil ikke at lærere skal ha våpen. Jeg vil ha enkelte, svært dyktige mennesker, som forstår våpen og har evnen til å håndtere et våpen skal ha tillatelse til å bære våpen som lærere, og la folk vite at det er folk i bygningen som har våpen. Da vil man ikke ha disse skoleskytingene, har Trump uttalt.

Fredag påpekte Trump at mangelen på handling fra politimannen, styrket hans tanker om dette. Fordi lærere, i motsetning til de som håndhever loven, kjenner skolene og elsker studentene.

