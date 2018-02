Skoleskytingen: FBI fikk advarsel om gjerningsmannen i januar

Justisminister Jeff Sessions har beordret en gransking av FBIs håndtering av varselet som kom om den siktede mannen, mens Florida-guvernør Rick Scott krever at FBI-direktøren går av.

Det var onsdag kveld norsk tid at 17 personer ble drept på Marjory Stoneman Douglas High School i Parkland i Florida. Den tidligere eleven Nikolas Cruz (19) har tilstått og er siktet for drapene.

Fredag sa talspersoner fra FBI at de hadde fått en advarsel om at Cruz kunne være farlig i januar. En tipser skal ha fortalt FBI at Cruz eide våpen, at han ønsket å drepe, og at han hadde skrevet «forstyrrende» ting på sosiale medier.

Tipseren mente at han var uberegnelig og at det var en mulighet for at Cruz ville angripe en skole.

FBI-direktør Wray sier at etaten fortsatt går gjennom feil som ble gjort i håndteringen av januar-tipset, og han lover å komme til bunns i hva som skjedde.

– Vi har snakket med ofrene og familiene, og vi beklager dypt tilleggsbelastningen dette utgjør for dem som er rammet av denne grufulle tragedien, sier FBI-direktør Christopher Wray.

Etterforskningsleder i FBI Rob Lask beklager også:

FBI beklager at de ikke etterforsket opplysningene om 19-åringen Du trenger javascript for å se video.

YouTube-kommentar

Den oppsiktsvekkende innrømmelsen kom mens FBI fra før er gjenstand for hard kritikk for sin håndtering av et annet tips som kom i fjor. Det gjaldt en kommentar på nettstedet YouTube fra en person ved navn Nicolas Cruz.

– Jeg skal bli profesjonell skoleskytter, sto det.

FBI etterforsket kommentaren, men maktet ikke å fastslå hvem som hadde skrevet den.

– Det er nå klart at faresignalene var der, og tips til FBI ble oversett. Vi ser nå den tragiske konsekvensen av denne svikten, sier justisminister Sessions.

Scott Israel, sheriff ved det lokale politiet, sier at de har mottatt omtrent 20 telefoner angående Cruz de siste fem årene. Han sier nå at de skal granske oppfølgingen av tipsene, i følge nyhetsbyrået AP.

Svensk gutt drept

Den svenske statsborgeren Nicholas Dworet (17) er blant de drepte etter skolemassakren i Florida.

– Han hadde nettopp fått universitetsstipend fordi han var så flink til å svømme, sier hans mor Annika Dworet til Aftonbladet.

– Hans drøm og mål var å få svømme for Sverige i OL.

Nicholas Dworet (17) ble drept i massakren i Florida i USA onsdag. Foto: Social Media / Reuters

Dworet skulle begynne på University of Indianapolis til høsten, der han hadde fått stipend på grunn av sine svømmeferdigheter. Den svenske familien har vært bosatt i USA i 25 år.

Annika Dworet forteller at hun hadde vært og handlet i nærheten av skolen, og var på vei for å hente sine to sønner, da flere barn og ungdommer kom løpende mot henne.

– Jeg så helikoptre, militærbiler og barn som gråt, da jeg spurte en far om hva som hadde skjedd. Han fortalte at det hadde vært en skuddveksling, og da prøvde jeg å ringe begge mine sønner, sier hun.

Hun fikk tak i sin yngste sønn, Alexander (15), som lå i en ambulanse med skuddskader i hodet. Hun fikk ikke tak i hennes eldste sønn Nicholas (17), og fant han ikke blant de evakuerte elevene.

Klokken tre om natten fikk familien beskjed om at han var død.

17 drepte barn og voksne

Det var 14 elever og 3 voksne som ble drept i massakren. Trener Aaron Feis (37), skal ha hoppet foran skyteren for å skjerme elevene. Han døde tidlig torsdag morgen på sykehuset som følge av skadene, skriver fotballaget på Twitter.

– Han døde som en helt og vil for alltid være i våre hjerter og minner, skriver de.

Skolens idrettsleder Christopher Hixon (49), som trente wrestling og baseball, ble også drept. Det samme ble den 35 år gamle geografilæreren Scott Beigel låste opp et klasserom, og ledet elever inn der etter at skytingen begynte. Deretter voktet han døren fra utsiden for å beskytte dem, og ble skutt, forteller elev Kelsey Friend til ABC.

Elevene som ble drept var Nicholas Dworet (17), Alyssa Alhadeff (14), Martin Duque Anguiano (14), Jaime Guttenberg (14), Luke Hoyer (15), Cara Loughran (14), Alaina Petty (14), Meadow Pollack (18), Helena Ramsay (17), Alexander Schachter (14), Carmen Schentrup (16), Gina Montalto (14), Joaquin Oliver (17) og Peter Wang (15).