Donald Trump vil heve aldersgrensa for å kjøpe våpen i USA

17 personar blei drepne i skulemassakren i Florida onsdag førre veke. Dette gjorde hendinga til den fjerde verste skuleskytinga i moderne amerikansk historie. Og skytinga har også gjeve nytt liv til våpendebatten i USA. Allereie dagen etter skytinga diskuterte Senatet om dei burde stramme inn våpenlovgjevinga.

Laurdag møtte president Donald Trump ofra etter skuleskytinga i Florida. Då ville han ikkje svare på spørsmål om skjerping av lovene. Onsdag møtte han elevar og lærarar i Det kvite hus. Der kom det forslag om strengare våpenlover og væpning av lærarar. Og torsdag skreiv Trump på Twitter at han var villig til å vurdere innstrammingar.

– Eg vil gå inn for ein omfattande mental bakgrunnssjekk og auke aldersgrensa for å kjøpe våpen til 21 år, skriv han blant anna.

Vurderer væpning av lærarar

Torsdag kom det også meldingar om at den amerikanske presidenten var villig til å la lærarar bere våpen for å hindre nye skuleskytingar.

– Ei våpenfri sone er det same som å seie til ein galning at «her kan du gå inn og skyte», sa Trump.

Men på Twitter var det viktig for presidenten å presisere at han ikkje gjekk inn for ei generell væpning av lærarar i USA:

– Det eg sa var at vi må sjå om det er mogleg å gi våpen til erfarne lærarar med militær eller spesialtrent bakgrunn. Berre dei beste. Slike godt trente lærarar ville også skremme bort feigingane som vurderer eit angrep, skriv Trump.

Rubio støttar høgare aldersgrense

Den republikanske senatoren Marco Rubio frå Florida, er blant dei som har markert seg i debatten om våpenlovene. I ein debatt på CNN natt til torsdag, møtte han foreldre og overlevande etter skuleskytinga i førre veke.

I debatten sa han blant anna at han også ønsker seg høgare aldersgrense for kjøp av våpen.

– Eg meiner at dersom du er 18 år i dette landet, bør du ikkje kunne kjøpe eit gevær. Og eg vil støtte ei lov som foreslår høgare aldersgrenser.

Senator Mark Rubio frå Florida har vore skeptisk til å endre på våpenlovgjevinga. Men han seier no at han er villig til å heve aldersgrensa for kjøp av våpen. Foto: MARK WILSON / AFP

Men han vil ikkje la lærarar få bere våpen.

– Tanken på at mine barn skal gå på ein skule der lærarane er væpna, er ikkje ein tanke eg er komfortabel med, for å vere heilt ærleg, sa Rubio.