– Forresten, se for et flott bilde det der er. Jeg skulle gjerne hørt den fyren tale, sa president Donald Trump under åpningen av den årlige, konservative CPAC-konferansen.

Da Trump snudde seg med ryggen til publikum og blottet hentesveisen, møtte dette stor jubel og applaus fra salen.

CPAC-konferansen(Conservative Political Action Conference) er USAs største samling av konservative aktivister og politikere som fremmer idealer innen frihet, økonomisk velstand og amerikanske familieverdier.

Tidligere president Ronald Reagan er et stort forbilde, og konferansen åpner også opp for muligheten til å fremme en agenda på en stor scene.

Men til tross for at presidenten latterliggjorde sin tynne lugg, tok det ikke lang tid før selvironien var over.

– Jeg mener det oppriktig når jeg sier at jeg syns at dette har vært den beste starten på et presidentskap gjennom alle tider, sa Trump til en klappende forsamling.

JUBEL: President Donald Trump møtte stor jubel fra salen under fredagens tale. Foto: Jacquelyn Martin / AP

Sier han lyttet til Florida-elevene

Under talen var Trump innom en rekke politiske områder og oppsummeringer fra presidentskapet sitt så langt.

Skattereform, hyllest til avdøde Billy Graham, Mexico-muren, kristne verdier og planer om en ny, men udetaljert helsereform stod høyt på listen.

Den nylige skoleskytingen i Florida preget også talen, hvor presidenten fortalte om møtene han hadde hatt med elever og foreldre den siste uken.

– Denne uken har jeg hatt æren av å møte elever og familier fra hele USA som har mistet sine kjære i skoleskytinger. Hele nasjonen har blitt beveget av deres mot og taler. Vi har lyttet til dem og lyttet etter ideer til hvordan vi skal bekjempe dette, talte presidenten.

SE VIDEO: Emma Gonzales (18) har fått stor oppmerksomhet i amerikanske medier etter sin sterke tale da flere tusen skoleelever, foreldre og andre protesterte mot president Trump og andre politikere med bånd til våpenlobbyen. (Bilder fra Reuters.) Du trenger javascript for å se video. SE VIDEO: Emma Gonzales (18) har fått stor oppmerksomhet i amerikanske medier etter sin sterke tale da flere tusen skoleelever, foreldre og andre protesterte mot president Trump og andre politikere med bånd til våpenlobbyen. (Bilder fra Reuters.)

Men til tross for elevenes tidligere skrik etter strengere våpenlover, understreket presidenten, kanskje ikke overraskende, hvorfor han mente det var viktig at lærere skal kunne bære våpen.

– Vi beskytter banker og flyplasser - men hva med skolene våre? Er skolene en våpenfri sone setter vi elevene i enda større fare. Da føler gjerningsmennene seg trygge der, sa Trump.

– Han ville vært skutt

Presidenten forklarte videre at han ikke mente at hvilken som helst lærer skulle kunne bære våpen.

Rundt ti til tjue prosent burde blitt trent til å håndtere våpen av profesjonelle, understreket han. Våpnene skulle være skjult på skolen og ingen skulle vite hvilke lærer det var som hadde tilgang til dem.

– Jeg vil heller at noen som elsker og vil beskytte elevene sine går rundt med våpen, enn noen som står utenfor med pistol som ikke tør å gå inn for å hjelpe, sa Trump og viste med dette til den bevæpnede politimannen som ikke hadde gått inn under skytemassakren.

– På denne måten ville drittsekken blitt skutt før han skjønte hva som skjedde, understreket han med full applaus fra salen.

Trump nevnte samtidig at det var viktig å innføre strengere bakgrunnssjekker for dem som ønsket å kjøpe våpen. Dette for å unngå at psykisk syke mennesker ikke skulle få tilgang til det.

Kalte klima for kjedelig

Trump hyllet også landets store kullproduksjon og hvor viktig den var for landet.

Det ble i sommer kjent at USAs kullproduksjon hadde økt med 19 prosent på et halvt år, noe Trump understreket var enormt viktig for blant annet produksjonen av våpen.

Her linket han fort til Parisavtalen som landet ikke har undertegnet.

– Vi har også klart å få tankene bort fra Parisavtalen - dette ville vært en katastrofe for landet vårt. Kort forklart sa den: Dere har store energilagre med kull og olje, og dere får ikke bruke det. Vi hadde blitt fullstendig handlingslammet i konkurransen med andre land, sa Trump fra talerstolen.

PÅ BESØK: Statsminister Erna Solberg møtte Trump i starten av januar. Flere oppfordret henne til å ta opp klimaspørsmål med presidenten. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Videre pratet han om hvordan avtalen ville hindret landet i å utvikle seg.

– Avtalen foreslo også at vi måtte betale og støtte store, «voksende» land som India. Men hva er vi da? Skal ikke vi også få lov til å vokse og utvikle oss?

– Nei, dette var et kjedelig tema, skal vi gå videre? spurte presidenten med latter fra salen.

– Stod imot Jerusalem-presset

I slutten av 2017 ble det kjent at USA anerkjente Jerusalem som Israels hovedstad.

Dette vakte store reaksjoner fra flere som frarådet presidenten til å gjøre det. Israelerne svarte blant annet med å varsle «tre dagers raseri».

Under talen fortalte presidenten hvordan han hadde møtt stort press under beslutningen.

– Hver presidentkandidat har sagt at de skal gjøre det, men de gjennomførte det aldri. Jeg skjønner hvorfor. Jeg fikk et enormt press fra land og mennesker som frarådet meg det, men jeg hadde sagt at jeg skulle, så jeg gjorde det, sa presidenten.

– Tiden var inne. Vi gjorde det rette, sa presidenten.