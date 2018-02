Bruker rifler som lotteripremie

Massakren på Marjory Stoneman Douglas High School i Florida, der 17 personer ble skutt og drept, har igjen ført til debatt om USAs våpenlover.

Nå retter flere amerikanske medier fokuset mot bruken av kraftige skytevåpen som premier i lotterier og konkurranser.

I delstaten Missouri har en baseballklubb for barn i alderen 7 til 9 år bestemt seg for å gjennomføre et lotteri der premien er en rifle av typen AR-15.

Trener Levi Patterson sier til Kansas City Star at lotteriet har vært planlagt lenge, og at ingen av barna vil bli tvunget til å selge lodd dersom de ikke vil.

– Våpenlotterier har pågått i årevis. Ondskap har alltid eksistert, skriver Patterson etter å ha fått kraftig kritikk på sin Facebook-side.

Lotteriet ble også promotert av skolens rektor.

Kritikken har ført til at flere har meldt seg for å gi penger og kjøpe lodd, sier han.

Premien er donert av faren til en av barna på laget. Ifølge Patterson må vinneren gjennom en vanlig bakgrunnssjekk for å få våpenet.

På plakaten for lotteriet er et bilde av våpenet plassert ved siden av logoen til den lokale barneskolen i byen Neosho. Skolens rektor delte selv bildet på sin Facebook-side og ba folk om å kjøpe lodd bare noen timer etter skoleskytingen i Florida.

– Vi har ikke et våpenproblem

AR-15 er den sivile versjonen av militærvåpenet M-16. Våpenlobbyen NRA kaller den en «moderne sportsrifle», og hevder det er et av USAs mest populære skytevåpen med over 8 millioner eksemplarer i omløp.

Våpenet ble blant annet brukt i skytemassakrene i Florida, Las Vegas, Sutherland Springs, Orlando og Sandy Hook.

I Kansas har også den republikanske kongresskandidaten Tyler Tannahill bestemt seg for å gjennomføre en konkurranse der man kan vinne samme type våpen.

Konkurransen ble lansert dagen før skytingen i Florida, men Tannahill er fast bestemt på å gjennomføre. Han understreker at vinneren må hente våpenet hos en forhandler og gjennomgå en bakgrunnssjekk.

– Jeg tror på det andre grunnlovstillegget. Vi har ikke et våpenproblem, men et problem med mental helse. Jeg tror vi må ha en diskusjon om hva som kan gjøres, og å slenge ut mishagsytringer kommer ikke til å løse noe. Jeg tror ikke flere lover kunne forhindret dette, sier han til AP.

Tannahill fikk også kjeft på Facebook og Twitter, der konkurransen ble kalt «tonedøv» og «latterlig».

Premier i golfkonkurranse og bingo

I september ble Austin Petersen, som stilte til valg til Senatet, utestengt fra Facebook etter å ha sendt direkte fra en loddtrekning der premien var en AR-15.

– Jeg føler med ofrene i Florida, men ingen tragedier rettferdiggjør å ta rettighetene fra uskyldige mennesker, sier han til kanalen KMOV-TV.

Amerikanske medier melder om flere liknende konkurranser den siste uka.

Visesheriff Aaron Penman i Maryland holdt det han kalte en «våpen- og kontantbingo» lørdag mens demonstranter sto utenfor og leste opp navnene på ofre for skyteepisoder, skriver Baltimore Sun.

I Pensacola i Florida gir en privatskole bort to rifler som premier i en golf-puttekonkurranse, skriver BBC.

I Sacramento i California ble en AR-15 auksjonert bort til støtte for det lokale brannvesenet. Flere besøkende skal ha forlatt stedet i protest.

– Dette er nødetatene som er først på stedet på disse skyteepisodene, og de bør være opptatt av å holde slike våpen utenfor samfunnet. I stedet blir det gitt bort som premier, sier en av dem til NBC.

Flere avlyser

Flere har valgt å avlyse liknende lotterier.

En mann møtte opp for å selge sin AR-15 på våpenmessen i Florida. Foto: Michele Eve Sandberg / AFP

I Michigan hadde fotballaget til South Lyon High School også en konkurranse med en AR-15 som premie, men denne er nå avlyst, skriver USA Today.

«Ingen mindreårige eller elever skulle være til stede, og våpen skulle ikke deles ut på tilstelningen. Det var ikke vår hensikt å støte eller fornærme noen,» skriver klubben i en uttalelse.

Sheriff Irwin Carmichael i Nord-Carolina har også droppet en konkurranse som først ble promotert med bilde av 15 skytevåpen.

«Å holde et våpenlotteri ville ikke tjent verdiene som ligger mitt hjerte nærmest,» skriver han.

Holdt våpenmesse i Florida

Samtidig som elever fra Marjory Stoneman Douglas High School holdt taler og appeller i Fort Lauderdale etter massakren, var det våpenmesse i Dade County seks mil unna.

En av forhandlerne viser frem varene sine på våpenmessen i Florida. Foto: Michele Eve Sandberg / AFP

Arrangørene ble bedt om å avlyse, men bestemte at arrangementet skulle gå som planlagt av økonomiske hensyn.

– Jeg tror ikke noen lover kunne forhindret det som skjedde. Det var mange som ikke gjorde jobben sin slik de burde, sier deltakeren Joe Arrington til nyhetsbyrået Reuters.

Rundt 140 forhandlere hadde med seg varene sine til messen. Besøkende kunne kjøpe alt fra skytevåpen til kniver av sjiraffbein og vesker som kan skjule en pistol, skriver AFP.

– Fakta bryr seg ikke om følelsene dine. Ting skjer, og livet går videre. Hva skjer hvis jeg blir støtt av en film? Skal de avlyse filmen? Dette er ikke første gang, og vil dessverre ikke bli den siste, sier Adolfo Ginarte.

En forhandler demonstrerer hvordan man kan skjule en pistol i en veske. Foto: Michele Eve Sandberg / AFP

– Patetisk

Emma Gonzalez og David Hogg, to av elevene som refset amerikanske politikere etter skytingen i Florida, kaller reaksjonene «kvalmende» og «patetiske».

I et intervju med CNN mandag ber de to våpenlobbyen NRA om å legge ned.

– De sier at kriminelle får tak i våpen uansett hvilke lover man innfører. Det er kanskje sant, men vi trenger ikke å oppmuntre dem til å skaffe seg våpen. Vi kan gjøre det vanskeligere, og forhindre noen fæle og ubeskrivelige tragedier. Hvis ingen er villige til å gjøre det, er det patetisk, sier Gonzalez.

– Det er skremmende at man umiddelbart begynte å snakke om at våpenkontroll ikke er løsningen. Alle svar er løsninger akkurat nå, fordi vi ikke har prøvd noen av dem, sier Hogg.

Han kaller president Donald Trumps kritikk av FBI «kvalmende», og påpeker at det er Trump selv som er ansvarlig for det føderale politiet.

24. mars skal elever og studenter fra hele landet demonstrere i hovedstaden for å kreve strengere våpenlover. De krever også at politikere skal slutte å ta imot «blodpenger» fra NRA.

– Hvis du ikke klarer å bli valgt uten å ta penger fra barnemordere, hvorfor stiller du til valg i det hele tatt? sier Hogg.