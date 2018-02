Trump vil gi bonus til lærere som bærer våpen

USAs president, Donald Trump møtte i dag pressen i Det hvite hus for å diskutere våpendebatten, som for tiden er det som står øverst på dagsorden i landet hvor 17 personer forrige uke ble drept i en skolemassakre i Florida.

– Disse menneskene er pyser. De kommer ikke til å gå inn på en skole der 20 prosent av lærerne har våpen. Det kan være ti prosent eller 40 prosent. Og det jeg anbefaler å gjøre, er å gi de som har våpen en bonus. En liten bonus.

Vil kun at enkelte lærere bærer våpen

Trump forklarer at han ikke mener at alle lærere skal kunne bære våpen, men kun de lærerne med militær eller spesialtrent bakgrunn.

Han sier at nyhetene om at han vil at lærere skal bære våpen er «fake news», og forklarer:

– Jeg vil ikke at lærere skal ha våpen. Jeg vil at enkelte, svært dyktige mennesker, som forstår våpen og har evnen til å håndtere et våpen skal ha tillatelse til å bære våpen som lærere, og la folk vite at det er folk i bygningen som har våpen. Da vil man ikke ha disse skoleskytingene, sier Trump.

Vil ha høyere aldersgrense

Presidenten har også sagt at han vil innføre en omfattende kontroll av den mentale helsen til de som kjøper våpen. Han foreslår også å øke aldersgrensen til 21 år.

Det har han fått støtte til fra blant andre Marco Rubio, en republikansk senator fra Florida.

– Jeg mener at dersom du er 18 år i dette landet, bør du ikke kunne kjøpe et gevær. Og jeg vil støtte en lov som foreslår høyere aldersgrenser.

Han støtter derimot ikke forslaget om å la lærere få bære våpen.