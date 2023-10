– Kom ut, uten å ha noe i hendene. Ha hendene i været, ropte politiet utenfor en bolig ved Bowdoin i Maine natt til fredag.

Store politistyrker omringet en bolig, som skal tilhøre slektninger av den mistenkte masseskyteren, som skjøt og drepte 18 personer torsdag.

Politiet søker på steder der den etterlyste gjerningsmannen kan ha forbindelser, og er en del av prosedyren for å kunne gjennomføre en ransakingsordre, skriver ABC News.

Men gjerningsmannen er fortsatt ikke pågrepet, og det betyr at et sørgende lokalsamfunn ikke kan samles for å sørge.

Også i natt ble innbyggerne i Lewiston bedt om å holde seg hjemme og i sikkerhet.

En mørk dag

– Det er med dyp sorg at jeg står foran dere i dag for å fortelle at 18 personer mistet livet, og 13 personer ble skadet, sa guvernør Janet Mills torsdag kveld.

Da holdt politikere og politi en ny pressekonferanse etter den verste massakren i delstaten Maines historie.

Mills beskriver det som en mørk dag for delstaten Maine etter at en mistenkt mann åpnet ild ved en bowlinghall og en lokal bar i Lewiston, natt til torsdag amerikansk tid.

Seks menn og en kvinne ble funnet drept i bowlinghallen. Åtte menn ble funnet i eller utenfor baren. Ytterligere tre døde etter at de ble fraktet til sykehus.

Både føderalt politi, delstatspoliti og lokal politi har lett etter gjerningsmannen siden natt til torsdag.

Susan Collins, som er republikansk senator fra Maine, beskrev massakren som et avskyelig angrep og understreket at noe slikt aldri har skjedd før i Maine.

Kjente tre av de drepte

NRK møter Laurie Ford, som bor rett rundt hjørnet for baren der minst sju ble drept.

– Det er så hjerteskjærende at det skjedde. Alle kjenner alle her, sier Ford.

Politiet er til stede ved baren der gjerningsmannen skal ha skutt flere personer. Foto: AFP

Ford jobbet selv i baren Schemengees for noen år siden. Hun kjenner flere av dem som er døde. Hun er tilbake i det gule huset sitt for å hente noen ting.

– Jeg vet ikke om jeg orker å være her i natt, sier Ford.

Laurie Ford gjorde flere intervjuer torsdag. Foto: Tove Bjørgaas / NRK

Mens NRK snakker med Ford, kjører fem-seks politibiler opp en bakke med fulle sirener. Hun tror ikke gjerningsmannen er i nærheten lenger.

– Han er kanskje i en annen delstat allerede. Jeg vet jo ikke hva politiet vet, men kanskje gjerningsmannen hadde en ventende bil som han stakk av i? Han kan være over alle hauger, sier Ford.

Ikke kjent med motiv

Lewiston er en liten by, selv om den er Maines nest mest folkerike. Torsdag er den musestille.

Butikker, banker og en McDonald's-restaurant holder stengt, og folk holder seg innendørs. Det har de fått beskjed om av politi og myndigheter.

Det er ingen biler i kø for «drive-thru» på den lokale McDonald's restauranten når NRK er ved stedet torsdag. Foto: Tove Bjørgaas / NRK

Ifølge politikommissær Mike Sauschuck kjenner de ikke til noe motiv for drapene ennå.

Siste nytt fra Maine om masseskytingen. Du trenger javascript for å se video. Siste nytt fra Maine om masseskytingen.

Biden vil ha våpenregulering

– USA sørger etter nok en meningsløs og tragisk masseskyting, sier den amerikanske presidenten Joe Biden i en uttalelse.

Nå ber han republikanere om å være med å forby angrepsvåpen, trommelmagasin og å innføre universale bakgrunnssjekker.

– Altfor mange amerikanere har familiemedlemmer som er blitt drept eller skadet som følge av våpenvold. Dette er ikke normalt og vi kan ikke akseptere det, sier Biden.

Han sier videre at administrasjonen hans tilbyr alt av hjelp til støtte for folket i Maine.

Demokratiske politikere her har forsøkt å få vedtatt innstramminger det siste året, men til tross for at partiet har flertall i delstatsforsamlingen har de ikke klart å vedta strengere våpenlover.

Den demokratiske guvernøren Janet Mills ble kritisert for å være for lite opptatt av å begrense tilgangen til skytevåpen i den lille delstaten der mange går på jakt og 48 prosent av husholdningene eier våpen.

Vil ha forbud

På en pressekonferanse torsdag kveld sier den amerikanske demokraten Jared Golden, som representerer Lewiston, at hans tidligere motstand mot forbud mot våpen var feil.

– Nå er tiden inne for meg å ta ansvar for den «fiaskoen». Jeg vil derfor oppfordre USAs kongress om å forby automatgevær. Lik den som ble brukt av gjerningsmannen, sier Jared Golden på pressekonferansen.

Videre ba han om tilgivelse fra velgere og familiene til de som har mistet sine.

I Maine må en ikke ha tillatelse for å bære skult våpen, og delstaten krever heller ikke sjekk av rullebladet til en som vil kjøpe våpen.

– Ikke ta kontakt med mannen

Jakten på den 40 år gamle gjerningsmannen pågår fremdeles da han fortsatt er på frifot. Politiet omtaler ham som væpnet og farlig.

Politiet ber publikum om å ikke ta kontakt med mannen.

Et overvåkningsbilde frigitt av politiet viser 40-åringen på vei inn i en bowlinghall. Foto: AP

– Vi har satt inn alle tilgjengelige statlige ressurser, inkludert psykiatrisk helsepersonell, sier guvernøren, som legger til at de undersøker den mistenktes mentale helse.

Biden og guvernør Mills ber om flagging på halv stang til «minne om ofrene for den meningsløse voldshandlingen».

Spesialist i reservehæren

Reuters skriver at 40-åringen skal være en spesialist innen petroleumsforsyning i de amerikanske reservestyrkene. De siterer opplysninger fra hæren.

Reuters skriver videre at gjerningsmannen vervet seg i 2002 og har ikke noe kamperfaring. Han har mottatt flere utmerkelser for sin tjenestegjøring, ifølge CNN.

Mannen har tidligere fått trening som skyteinstruktør. Han skal nylig ha mistet jobben på et gjenvinningsanlegg i Maine og skal ha vært i politiets søkelys for familievold, skriver CNN.

Bilen til den mistenkte gjerningsmannen. Foto: AP

Sheriffkontoret publiserte et bilde av en hvit bil som skal tilhøre mannen. Bilen ble senere funnet i byen Lisbon en drøy mil sørøst for Lewiston, opplyser departementet.

– Vi har hundrevis av politifolk i sving i hele Maine for å finne mannen, sier Sauschuck.

Innbyggerne i Lewiston og Lisbon har blitt bedt om å søke ly mens den 40 år gamle mannen er på frifot.

– Hold deg hjemme med dørene låst, skriv politiet.

18 mennesker er drept etter masseskytingen i Lewiston, Maine. Du trenger javascript for å se video. 18 mennesker er drept etter masseskytingen i Lewiston, Maine.

Dødeligste så langt i år

Masseskytingen i Lewiston er den dødeligste i USA så langt i år, skriver Sky News.

Det har vært over 560 masseskytinger i USA i år, ifølge Gun Violence Archive, som definerer en masseskyting som en hendelse der fire eller flere personer blir skadet eller drept.

Siden 2014 har mer enn 39.000 amerikanere blitt skutt og drept i gjennomsnitt hvert år.

– Mistet fantastiske mennesker

Bowlinghallen som er et av åstedene for skytingen skriver i et Facebook-innlegg at de føler seg knust på vegne av lokalsamfunnet og sine ansatte, ifølge CNN.

– Vi har mistet noen fantastiske og hjertegode mennesker fra vår bowlingfamilie i natt. Det finnes ingen ord som kan lindre vår smerte eller gjøre det bedre.