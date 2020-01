Thunberg: – Knapt noko er gjort for å redde klimaet

Greta Thunberg og president Donald Trump – på talarstolen same formiddag, i den same kongresshallen i Sveits.

Det er stor spennvidd i gjestelista under Verdas økonomiske forum (WEF) i Davos i år.

Først ut var Thunberg, som tysdag morgon deltok i ein paneldebatt saman med andre klimaaktivistar.

Seinare på formiddagen var den amerikanske presidenten, Donald Trump på plass.

Helikopteret med Donald Trump landa i Davos tysdag formiddag. Foto: Evan Vucci / Evan Vucci

– Må handtere klimaendringane som ei krise

Thunberg var i Davos også i fjor. Då bad ho verdsleiarane handle som om huset stod i brann.

Under paneldebatten tysdag sa ho at det som er gjort til no for å bremse klimaendringane, berre er starten.

– Eg skal ikkje klage på at eg ikkje blir lytta til. For det blir eg heile tida. Men vitskapen og dei unge sine stemmer er ikkje i fokus, slik dei burde vere. Dersom vi ikkje handterer klimaendringane som ei krise, greier vi ikkje å løyse problemet, sa Greta Thunberg i debatten, og etterlyste konkret handling.

– CO2-utsleppa har ikkje gått ned, sa ho.

Det er eitt og eit halvt år sidan Thunberg starta sin skulestreik for klimaet. Sidan hausten 2018 har ho talt på ei lang rekkje internasjonale møte, sist på COP25, klimatoppmøtet i Madrid i desember. I april i fjor møtte ho paven. I september stod ho på talarstolen i FN.

No har Thunberg komme tilbake til Davos for å be dei 3.000 deltakarane på konferansen om å slutte å støtte opp om bruken av energi frå kol, olje og gass.

«Vi forstår godt at verda er komplisert og at det vi spør om ikkje er lett. Men klimakrisa er også ekstremt komplisert, og dette er eit nødstilfelle», skriv Thunberg og andre klimaaktivistar i den britiske avisa The Guardian.

«I ei krise må du ta steget ut av komfortsona og ta avgjerder som kanskje ikkje er særleg behagelege», skriv dei.

Klimaaktivistar på plass i Davos. Foto: ARND WIEGMANN

Klimaaktivistar i Davos

Klima pregar WEF nr. 50. Det synlege beviset på dette, ser ein også langs vegen til Davos. Om lag tusen klimaaktivistar har tatt turen til den sveitsiske byen til fots og kjem fram til Davos tysdag.

Verdas økonomiske forum har tidlegare fått kritikk for å vere ein stad der liten samlast, utan at det fører til konkrete resultat. WEF har også fått kritikk for å ikkje å ta klimaproblemet på alvor.

Språkbruken frå dei unge aktivistane har smitta over på 81 år gamle Klaus Schwab, grunnleggjaren av WEF, og mannen som har invitert Thunberg til Sveits. Før konferansen starta, sa han at verda er i ein krisesituasjon.

– Vi har ikkje lyst til å nå vippepunktet for klimaendringane. Vi vil ikkje at kommande generasjonar skal arve ei verd som blir stadig farlegare og mindre bebueleg – berre tenk på brannane i Australia, sa han på ein pressekonferanse.