Greta (15) skulker skolen for klimaet

15-åringen har innledet sitt-ned-streik foran den svenske Riksdagen. Hun er så misfornøyd med oppmerksomheten som klimaspørsmålene har fått i den svenske valgkampen, at hun har besluttet at hun vil sitte utenfor Riksdagen helt frem til valgdagen 9. september.

«Skolestreik for klimaet» står det på plakaten hun har satt foran seg.

«Vi barn gjør som oftest ikke det dere forteller oss at vi skal gjøre. Vi gjør som dere gjør. Og ettersom dere voksne blåser i min fremtid, så gjør jeg det også. Jeg heter Greta og går i 9. klasse. Og jeg skolestreiker for klimaet frem til valgdagen», har hun skrevet på A4-ark som deles ut til forbipasserende.

– Klimaspørsmålet er vår tids skjebnespørsmål. Det vi foretar oss nå, får ikke fremtidige generasjoner gjort noe med. Vi når snart et punkt hvor det ikke er noen vei tilbake, sier Thunberg til SVT.

Har med bøker på streikevakt

Hun er oppgitt over hvor liten oppmerksomhet klimaspørsmålene og klimatrusselen så langt har fått i valgkampen, og hvor lite politikerne diskuterer dem til tross for at enorme skogområder har stått i brann i sommer på grunn av den ekstreme tørken.

Sitt-ned-streiken innebærer at hun mister tre uker med skolegang, etter at hun på mandag møtte opp foran Riksdagen i stedet for på skolen på Kungsholmen, noen kilometer unna.

Hun vet at hun bryter skoleplikten ved å streike, men mener det hun går glipp av de tre neste ukene er overkommelig.

– Dessuten har jeg med bøker i sekken som jeg leser her, sier skoleeleven.

Fikk selskap av flere

Den første dagen satt hun alene. Så, da sitt-ned-streiken ble omtalt i svenske medier, fikk hun selskap av flere elever fra andre skoler.

– Det er bra at flere engasjerer seg i klimaspørsmålet, sier Thunberg fornøyd.

Hun har planer om å bli sittende foran den svenske nasjonalforsamlingen helt frem til valget.

Håper folk diskuterer klimaet - ikke ungdommene

Hennes foreldre, Svante Thunberg og Malena Ernman, er kjente kulturansikter i den svenske offentligheten. De har nylig gitt ut en bok hvor datteren har bidratt med sine fremtidstanker, og hvor klimatrusselen står sentralt.

15-åringens far sier til SVT at han føler han ikke kan tvinge datteren til å avbryte streiken og gå på skolen. Han håper i stedet at klimaspørsmålet som datteren forsøker å løfte frem blir debattert, og ikke at ungdommene foran Riksdagen bryter skoleplikten.