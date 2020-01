På akkurat samme tid i fjor gikk jeg gjennom gatene i Davos. Jeg var på jobb for å dekke World Economic Forum for NRK.

Jobb nummer én var å rapportere hjem med denne røde tråden i bakhodet;

«Verden har aldri vært mer globalisert enn den er nå. Samtidig har trusselen mot globaliseringen aldri vært større».

Økt polarisering, mindre samarbeid og mer proteksjonisme var blant de største globale risikofaktorene lagt frem av World Economic Forum før møtet startet.

En jente med fletter på plakater i Davos

På turen gjennom sentrum la jeg merke til flere små plakater. En tegning av en jente med fletter og setningen: «What would Greta do?».

Greta, hvem?

Jeg mintes vagt at jeg i instagramfeeden min hadde sett et klipp av en ung, klimaengasjert jente med fletter på «Skavlan».

Lite menneske, stor trengsel

Samme dag ringte min kollega, Europa-korrespondent Philip Lote, til meg og lurte på om vi hadde mulighet til å gjøre noen opptak med en ung, svensk klimaaktivist.

Hun het Greta Thunberg og hadde startet en bølge av skolestreiker for klimaet.

Jeg sender en melding til henne på Facebook, og ser hva hun svarer, sa jeg.

Selvfølgelig svarte ikke Greta.

Reporter og fotograf ble sendt for å gjøre opptak på en pressekonferanse hun deltok på, og jeg husker at reporteren kom tilbake svært overrasket over dette lille mennesket som hele pressekorpset i Davos hadde møtt opp for å få bilder av.

Dype spor på kort tid

Spol tiden frem ett år, og det virker som at Greta Thunbergs verdensdominans startet for langt mer enn 12 måneder siden. Hun har blitt selve symbolet på de unges klimakamp, som har satt dype spor også på de voksnes arenaer.

Som i Davos.

Hvert år peker World Economic Forum de ut de største globale risikofaktorene for verdensøkonomien i rapporten Global Risk Report. For første gang noensinne er de førte fem knyttet til miljøet.

Skremmende lesing

Rapporten er skremmende lesing, og slår alarm om:

Ekstremvær med store skader på eiendom, infrastruktur og tap av liv

Regjeringer og bedrifter som ikke klarer å redusere klimaendringer

Menneskeskapte naturødeleggelser, katastrofer og miljøkriminalitet som oljeutslipp og radioaktiv forurensing

Store tap av biologisk mangfold og kollaps i økosystemer som man ikke kan rette opp i, som vil føre til utarmede ressurser for både mennesker og bedrifter

Store naturkatastrofer som jordskjelv, tsunamier, vulkanutbrudd og geomagnetiske stormer

Hovedtaler i Davos

I år kommer Greta Thunberg til Davos for å fortelle verdenslederne at de må slutte å støtte opp om fossil energi.

Oljeproduserende land må slutte å gi oljeselskapene fordeler, investorer må slutte å investere:

«Vi forstår godt at verden er komplisert og at det vi spør om ikke er lett. Men klimakrisen er også ekstremt komplisert, og dette er et nødstilfelle», skriver hun i britiske The Guardian.

17-åringen er satt opp som en av hovedtalerne i Davos første dagen, samme dag som den amerikanske presidenten Donald Trump skal holde sin tale.

På amerikanske CNBCs liste over hvilke viktige mennesker som skal til Davos, er Thunberg nevnt lenge før presidenten.

Hvis noen hadde sagt til meg for 12 måneder siden at Thunberg skulle slå knockout på Trump der, så hadde jeg muligens ledd av dem.