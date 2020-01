Klima preger toppmøtet i Davos: – Viktigere at Thunberg kommer, enn Trump

Årets utgave av Verdens økonomiske forum er det 50. i rekken.

Spennet i gjestelista tydeliggjøres ved at både USAs president Donald Trump og klimaaktivist Greta Thunberg kommer til det makttunge møtet i de sveitsiske alper.

17 år gamle Greta Thunberg gjorde sin debut på Verdens økonomiske forum (WEF) i fjor. Tirsdag er Thunberg satt opp som en av hovedtalerne, samme dag som Trump skal holde sin tale.

Milliardær Johan H. Andresen er til stede i Davos, og sier «det hadde vært dynamitt» om noen hadde fått til et møte mellom Trump og Thunberg under toppmøtet.

– Det er viktigere at Greta Thunberg er her, enn et Trump er her. Hun representerer det nye, og han representerer det som holder tilbake det nye, sier Andresen.

TIL FOTS: Flere hundre klimaaktivister er på en tre dager lang protestmarsj, som skal ende i Davos på tirsdag. Samme dag holder Greta Thunberg tale på toppmøtet. Foto: Michael Probst / AP

– Ikke først på banen hver gang

I år kommer Thunberg til Davos for å fortelle verdenslederne at de må slutte å støtte opp om fossil energi.

«Vi forstår godt at verden er komplisert og at det vi spør om ikke er lett. Men klimakrisen er også ekstremt komplisert, og dette er et nødstilfelle», skriver hun i britiske The Guardian.

Ferd-eier Johan H. Andresen. Foto: Wilhelm Sverdvik / NRK

Det synlige beviset på at klimaet kommer til å prege årets utgave av WEF, ser man også langs veien til Davos. Om lag tusen klimaaktivister har tatt turen til den sveitsiske byen til fots og ankommer tirsdag.

Verdens økonomiske forum har tidligere fått kritikk for å være et sted der eliten samles, uten at det fører til konkrete resultater. WEF har også fått kritikk for å ikke ta klimaproblemet på alvor.

Det er i ferd med å endre seg, mener Andresen.

– De er ikke akkurat først på banen hver gang, men akkurat i år tror jeg de har fanget opp de strømningene, at både investorene og sivilsamfunnet sammen ønsker å gjøre en forskjell og ta bærekraft på alvor.

NRK møtte en gruppe klimaaktivister på vei til Davos mandag. Foto: Tore Tollersrud / NRK

– Må se handling

Ferd-eieren er på Verdens økonomiske forum for 21. gang, og arrangerte mandag kveld den årlige middagen for de norske delegatene. Stein Erik Hagen er en av de 40 norske næringslivstoppene som deltok.

Orkla-styrelederen tror bærekraft vil være et viktig tema på årets utgave av WEF.

– Det er viktigere enn noen gang. Man må ta hensyn til samfunnet og planeten vår, sier Hagen.

EAT Initiative-grunnlegger Gunhild Stordalen. Foto: Wilhelm Sverdvik / NRK

EAT Initiative-grunnlegger Gunhild Stordalen påpeker at Verdens økonomiske forum i forkant av møtet har pekt på de største globale risikofaktorene for verdensøkonomien i rapporten Global Risk Report.

For første gang er de første fem knyttet til miljøet.

– Vi har mye kunnskap, men nå må vi ha handling. Forskningen er så sikker som forskning kan bli, nå må vi se handling, sier Stordalen.

– Krisesituasjon

I et åpent brev krever Thunberg og andre unge klimaaktivister full stans i subsidiering og investering i virksomhet knyttet til fossilt brensel.

– I en krise må du ta steget ut av komfortsonen og ta beslutninger som kanskje ikke er særlig behagelige, skriver de i avisen The Guardian.

Språkbruken har smittet over på 81 år gamle Klaus Schwab, grunnleggeren av Verdens økonomiske forum (WEF) og mannen som har invitert Thunberg til Sveits. Tirsdag minnet også han om at verden står overfor en krisesituasjon.

– Vi har ikke lyst til å nå vippepunktet for klimaendringene. Vi vil ikke at kommende generasjoner skal arve en verden som blir stadig farligere og mindre beboelig – bare tenk på brannene i Australia, sa han på en pressekonferanse.

Statsminister Erna Solberg beskriver WEF som «en effektiv møteplass» der hun kan diskutere mange av de store utfordringene verden står overfor.

– For å løse disse utfordringene er vi avhengige av å snakke sammen. For meg vil de viktigste temaene i Davos være hav og klima, internasjonal helse og hvordan vi skal nå bærekraftsmålene, skriver Solberg i en e-post til NTB før møtet.