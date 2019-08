Sender soldater til Amazonas

Bolsonaro opplyste selv om resultatet av krisemøtet på brasiliansk TV fredag kveld.

– Jeg har lært å elske Amazonas som en militærmann, og jeg vil hjelpe til med å beskytte den, sa Bolsonaro.

Ordren fra Bolsonaro godkjenner utplasseringen av soldater i naturreservater, urbefolkningens hjemsteder og grenseområder.

Soldatene skal være på plass i løpet av lørdagen. Planen er at de skal være der i en måned, frem til 24. september.

Lokale guvernører får muligheten til å be om «preventive tiltak mot miljøkriminalitet», og kan også be hæren om å overvåke og bekjempe branner.

Forsvarsminister Fernando Azevedo e Silva er ansvarlig for å fordele ressursene, skriver BBC.

De voldsomme skogbrannene som herjer i regnskogen Amazonas kan ses på satellittbilder.

Etterforsker brannene

For bare to dager siden sa Bolsonaro at regjeringen mangler ressurser til å slokke brannene som herjer i Amazonas.

Han anklaget også ikke-statlige organisasjoner for å ha tatt med seg kameraer og startet brannene fordi de ikke lenger får penger av staten, men la ikke frem noen form for bevis for påstanden.

Litt senere opplyste han at regjeringen etterforsker brannene, og kalte anklagene «en følelse han hadde».

Bolsonaro har fått kraftig kritikk for manglende tiltak mot brannene og en politikk som miljøvernere mener oppmuntrer til ulovlig hogst i regnskogen.

President Jair Bolsonaro med general Edson Leal Pujol på en militærparade i Brasília fredag. Foto: Eraldo Peres / AP

Mister en fotballbane i minuttet

I fredagens TV-sendte tale gikk Bolsonaro til motangrep på det han kaller falske anklager mot Brasil. Han mener lovverket er godt nok til å beskytte regnskogen.

– Vi må huske på at over 20 millioner brasilianere bor i dette området. Vi må gi muligheter til utvikling. Det handler ikke bare om beskyttelse, sa Bolsonaro.

Han beskriver brannene som innenfor normalen i en 15-årsperiode.

Det er ikke unormalt at det brenner i Amazonas, men antall branner hittil i år er det høyeste siden 2013.

Samtidig øker avskogingen kraftig. I juni økte den med 88 prosent, og konsekvensen er at det i snitt forsvinner én fotballbane med regnskog i minuttet.

Direktøren for Brasils romforskningsinstitutt advarte Bolsonaro i juli, men ble anklaget for løgn og fikk sparken.

Flere forskere er bekymret for at Amazonas skal nå et vippepunkt der regnskogen ikke lenger klarer å produsere nok regn til å overleve.

Demonstranter marsjerte gjennom storbyen São Paulo fredag, med et banner der det står «Amazonas tilhører folket». Foto: Andre Penner / AP

Trump tilbyr hjelp

Frankrikes president Emmanuel Macron, Tysklands forbundskansler Angela Merkel og Storbritannias statsminister Boris Johnson har alle kalt brannene en internasjonal krise.

Merkel og Macron har begge tatt til orde for at brannene i Amazonas settes på agendaen på helgas G7-møte i Frankrike.

Ifølge franske myndigheter jobbes det med å få på plass konkrete tiltak mot brannene, uten at dette spesifiseres nærmere.

Frankrike og Irland har truet med å ikke godkjenne en handelsavtale med flere søramerikanske land med mindre Brasil gjør mer for å bekjempe brannene, og Finlands finansminister har bedt EU om å vurdere et forbud mot import av brasiliansk kjøtt.

Bolsonaro mener brannene ikke kan brukes som påskudd for å innføre sanksjoner mot Brasil, og har anklaget andre statsledere for å slå politisk mynt på situasjonen.

Donald Trump skrev natt til lørdag at han har snakket med Bolsonaro, og at USA er klare til å hjelpe Brasil hvis de ber om det.

Nabolandene Paraguay og Bolivia kjemper også mot branner i sine deler av regnskogen, og myndighetene i Peru er i beredskap i tilfelle flammene sprer seg dit.