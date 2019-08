– Hvis regnskogen forsvinner, mister vi all den kulturen som urbefolkningen i Sør-Amerika står for, sier Gert Nygårdshaug.

Forfatterens største inspirasjon er jungelen i Amazonas. Han har selv bodd med urbefolkningen og sett hvordan de bruker naturen. Og han er ikke alene om å frykte for en viktig kulturarv.

Kort om Gert Nygårdshaug Foto: Juritzen / Handout Ekspandér faktaboks Født 1946 på Tynset i Hedmark

Bor i Lier i Buskerud

Har gitt ut 38 bøker, forfatterskapet rommer dikt, krim, barnebøker, folkeeventyr, romaner og noveller

Debuterte som forfatter som 20-åring, med diktsamlingen «Impulser» i 1966

Krimboken «Honningkrukken» i 1985 ble starten på en serie på hittil 12 krimromaner med Fredric Drum som er gourmetkokk og skriftekspert, og Kripos-etterforsker Skarphedin Olsen som gjennomgangsfigurer

På slutten av 1980-tallet og begynnelsen av 1990-tallet reiste han flere ganger til regnskogen i Amazonas

«Mino»-trilogien, består av romanene «Mengele Zoo» (1989), «Himmelblomsttreets muligheter» (1995) og «Afrodites basseng» (2003)

I en fjerde miljø-bok, «Chimera», handler det om en dyster nær framtid der det er umulig å redde miljøet

I 2018 kommer boken «Zoo Europa», også knyttet til triologien om Mino.

Gert Nygårdshaugs romaner er oversatt til tysk, dansk, polsk, russisk, fransk og hindi

«Mengele Zoo» har gjennom årene solgt 150.000 eksemplarer i Norge og er oversatt til dansk og fransk

I 2007 ble den kåret til den beste norske romanen

PROTESTERER: Denne kvinnen er en av mange urfolk som frykter for sine hjem. Her fra en protest mot Brasils president Jair Bolsonaro, tidligere denne uken. Foto: Eraldo Peres / AP

Faresonen

Eksperter verden over frykter nå at viktig Sør-Amerikansk kultur kan forsvinne i flammehavet, og lister opp kulturarv som mat, språk, kunst og håndverk som kan være i faresonene.

Nygårdshaug blir trist når han ser tv-bildene fra brannene. Ikke bare er det jordas «lunger» som forsvinner, det er så mye mer.

– Mange av medisinene våre kommer jo også fra jungelen. Urbefolkningen i Amazonas har en unik måte å utnytte områdene de bor på, sier han.

Hvert minutt blir områder på størrelse med fotballbaner slukt av flammene. Forskere advarer om at det snart er for sent å redde den enorme regnskogen.

MAT: Kvinner i Waiapi-stammen forbereder det hjemmebryggede ølet Caxiri. Foto: APU GOMES / AFP

900.000 mennesker

Bare i Brasil finnes det rundt 305 stammer med urbefolkning, 900 000 mennesker til sammen. De lever av Amazonasjungelen. Når flammene herjer blir de forvist fra sine egne hjem.

– De virker lykkeligere jo lenger unna storbyene de er, mener forfatteren.

Han har vært vitne til ødeleggelsene av regnskogen lenge. En gang var han reiseleder for en gruppe som dro tilbake til et sted han tidligere hadde besøkt. Et sted han beskriver som et paradis. Da han kom tilbake var alt ødelagt.

– Jeg ble sittende på hotellrommet og gråte i to dager. Det var så deprimerende.

TRUET: Arara-stammen holder til i Pará, et av stedene som er rammet av brannene. Foto: MAURO PIMENTEL / AFP

Sårbare

– Til nå har man klart å grantere rettighetene til urbefolkningen i Amazonas i større grad enn ellers i Brasil. Regjeringens politikk, tømmerhogst og annen storindustri truer deres kulturelle overlevelse. Brannen gjør dem ekstremt sårbare, forteller Susanne Normann.

Hun er stipendiat ved Senter for Utvikling og Miljø på Universitetet i Oslo, og har tilbrakt mye tid i Brasil.

INGEN KONTAKT: Mange av stammene som trues har aldri vært i kontakt med omverdenen før. Hvis regnskogen forsvinner, forsvinner de med den. Foto: GEISON MIRANDA / AFP

Det finnes over 100 stammer i Amazonas som ingen har hatt kontakt med ennå. Mange av dem holder til i og rundt staten Acre i Brasil, der rundt 1000 mennesker har blitt sendt til sykehus med pusteproblemer som følge av brannen.

Blant dem som er mest truet av avskogingen i dag er Awá-stammen. De består av 350 mennesker, 100 av dem har ingen kontakt med omverdenen. Om skogen forsvinner må de lære seg å leve i storsamfunnet. Et samfunn med en hverdag langt fra den de kjenner.