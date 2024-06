FN: Balkan-kriminelle er storspillere i smugling av kokain til Europa

Lasteskipet «Nordloire» la ut fra havna Vila de Conde på nordkysten av Brasil 28. mars 2023. Drøyt to uker seinere kom skipet til Husnes utenfor Bergen.

Der beslagla politiet 150 kilo kokain som var festet i et hulrom under skipet.

Fem albanere risikerer nå lange fengselsstraffer etter rekordbeslaget i april i fjor.

Dette er et av mange store beslag av kokain som har blitt smuglet fra Brasil med skip til Europa de siste årene. Brasil har blitt et av de viktigste utskipingslandene for kokain fra Sør-Amerika, ifølge Europol.

I Hordaland tingrett er rettssaken mot en kvinne og fire menn fra Albania avsluttet. De fem ble tiltalt etter mafiaparagrafen. Dom ventes i løpet av kort tid.

Aktor mente det er bevis for at de tiltalte er en organisert kriminell gruppe – og at det finnes bakmenn.

En sjette person var også siktet, men ble funnet død i fengsel.

Videoen viser hva som skjedde ved et naust, før politiet arresterer de tiltalte i kokainsaken ved Husnes.

– Kriminelle grupper fra Balkan har blitt storspillere i smuglingen av kokain til Europa. Det skriver FNs kontor for narkotika og kriminalitet (UNODC) i en rapport.

Grupper fra Balkan dominerer nå hele salgskjeden fra produksjon av kokablader i Andesfjellene til gateselgere i Paris, London og Berlin.

– Når vi snakker om store forsendelser til det europeiske kontinentet, er det bare én gruppe som har hegemoni: Kriminelle fra Balkan, sier den brasilianske narkospaneren Ivo Silva til nyhetsbyrået Reuters.

Politiet i Spania vokter et rekordstort beslag på 22 tonn kokain i 2023. Albansk mafia er mistenkt å stå bak smuglingen. Foto: AFP

«Generalen»

Flere land i Europa har de siste årene gjort mye større kokainbeslag enn politiet gjorde på Husnes.

I august i fjor ble en 22 meter lang seilbåt stoppet av politiet ved Kanariøyene. Om bord fant politiet 2,7 tonn kokain fra Brasil, ifølge Europol.

Flere ble arrestert. Dyre biler, luksusklokker og over 5 millioner kroner i kontanter ble også beslaglagt.

Aksjonen var et samarbeid mellom Europol, Brasil og flere europeiske land.

Serberen Slobodan Kostovski var en av de arresterte. Han ble tatt i Beograd etter lang tids spaning.

Kostovski går under navnet «Generalen». Han antas å være en av lederne i et kriminelt nettverk fra Balkan.

Kostovski skal ha smuglet «store mengder» kokain til «Europa over lengre tid», ifølge en etterretningsrapport Reuters har fått tilgang til.

Nyhetsbyrået har kartlagt smuglingen til Europa i et omfattende journalistisk graveprosjekt.

Colombia, Peru og Bolivia er de største produsentene av kokain i verden. Nabolandene Brasil og Ecuador er noen av de viktigste landene for smugling av tonnevis av det narkotiske stoffet til Europa. Skipet som fraktet kokain til Husnes, la ut fra Vila do Conde nord i Brasil.

– Utgir seg for å være forretningsmenn

Kostovski bodde flere år i Brasil. Der skal han ha knyttet kontakter med produsenter av kokain i nabolandene Colombia, Bolivia og Peru.

De tre landene er verdens største kokainprodusenter. Mengden kokain har økt voldsomt de siste årene.

Grensene er porøse mellom Brasil og de tre nabolandene. Tonnevis av det narkotiske stoffet fraktes til østkysten av Brasil.

Det var derfra skipet med kokainen beslaglagt på Husnes kom fra.

Europol slo høsten 2022 fast at Europa er truffet av en «bølge av kokain».

I 2021 ble det beslaglagt 315 tonn kokain i Europa, ifølge FNs kontor for narkotika og kriminalitet (UNODC). Det er mer enn beslagene i USA som samme år var på 250 tonn.

Året etter, i 2022, økte beslagene til rekordhøye 323 tonn i Europa.

Balkan-nettverkene kommer fra flere land på Balkan.

– Vi har sett flere eksempler på at medlemmer av kriminelle nettverk fra Albania etablerer seg i Ecuador, Colombia og andre land i Sør-Amerika. Der utgir de seg for å være vanlige forretningsfolk, sier Douwe Den Held til NRK.

Han er seniorforsker i InSight Crime som er eksperter på organisert kriminalitet på det amerikanske kontinentet.

– De bygger relasjoner med leverandører av kokain, lokale forretningsfolk og byråkrater. Bekjentskapene gjør det mulig for dem å sende store mengder kokain til Europa, sier Den Held.

Ved å kjøpe kokainen billig lokalt, kan de tjene milliarder av kroner på å selge det illegale stoffet i Europa.

Over 800 kg kokain ble funnet i fruktkasser på et Bama-lager i Oslo i mars i fjor. Dette er norgeshistoriens største kokainbeslag. Foto: Oslo politidistrikt / Oslo politidistrikt

– Norge kan bli transittland

Belgia, Nederland og Spania har vært de største landene for innførsel av narkotika til Europa. Nå har kontrollene økt der.

– Det er helt åpenbart at man ser seg om etter andre landingssteder.

Det sier Benedicte Bull, professor ved Senter for utvikling og miljø ved Universitetet i Oslo til NRK.

Bull er en av Norges fremste forskere på Latin-Amerika og mener smuglerne trolig i større grad nå sikter mot Norge og resten av Skandinavia.

I fjor ble det beslaglagt over 2,3 tonn kokain i Norge. Det er mer enn Tolletaten har beslaglagt de siste 10 årene til sammen.

Kripos advarte også om at Norge kan bli et transittland for narkotika i sin trusselvurdering tidligere i år.

– Mengden som er beslaglagt tyder på at deler av det er for videre eksport, sier Douwe i InSight Crime til NRK.

Han bekrefter at smuglerne hele tiden er på jakt etter nye ruter inn i Europa.

– Det er ikke overraskende at de prøver å smugle via Sverige eller Norge, sier Douewe.

Samtidig øker kokainbruken. Norge ligger på en delt tredjeplass i kokainbruk blant unge mellom 15 og 34 år i Europa, viser en ny EU-rapport.

Ekstrem voldsspiral

Over 800 kilo kokain ble funnet i banankasser på Bamas lager i Oslo i mars i fjor. Det var den gang det største beslaget noensinne.

I løpet av kort tid, gjorde politiet to store beslag til hos bananimportøren.

Kokainen ble trolig lastet om bord i byen Guayaquil på Stillehavskysten i Ecuador, ifølge politiet.

Landet er et av de største for smugling av kokain til Europa.

For få år siden var Ecuador et av de fredeligste i Latin-Amerika. Nå er det et av verdens farligste.

Ekstrem vold, halshugginger og en drapsstatistikk uten sidestykke i landets historie er hverdagen.

I fjor høst ble presidentkandidat Fernando Villavicencio skutt og drept på et valgkampmøte. Og tidligere i år stormet væpnede menn et TV-studio på direkten.

Skjermdump fra sendingen som angivelig skal vise væpnede personer som bryter seg inn i TV-studio i Ecuador Foto: Skjermdump fra TC

Kriminelle nettverk fra Balkan har de siste årene også etablert seg i Ecuador. I tillegg har italiensk mafia og de ekstremt brutale meksikanske kartellene inntatt landet.

Alle sloss om de enorme verdiene i kokainindustrien på mange hundre milliarder kroner.

– Da de Balkan-kriminelle og meksikanske kartellene kom til Ecuador, eksploderte volden. Begge gruppene er kjent for å være ekstremt voldelige, sier Benedicte Bull.

Kriminelle gjenger herjet i landet også tidligere, men volden kom opp på et helt annet nivå.

– De er knyttet til internasjonal organisert kriminalitet. Da blir det storstilt korrupsjon og kontroll med lokale myndigheter, sier Bull.

Nok et drapsoffer i havnebyen Guayaquil som regnes som Ecuadors drapshovedstad. Foto: AFP

De meksikanske nettverkene står hovedsakelig for smuglingen til USA, mens Balkan-nettverkene er størst inn i Europa.

I fjor beslagla myndighetene i Ecuador 200 tonn kokain, ifølge Insight Crime.

Enorme beslag gjør at myndighetene tar i bruk nye metoder for å bli kvitt det illegale stoffet. De bruker nå kokain som bygningsmateriale til veier og kjøpesentre.

En av største sikkerhetstrusler i Europa

Meksikanske og colombianske narkokarteller har vært styrt av folk som «El Chapo» og Pablo Escobar som er kjent fra TV-serien Narcos.

Kriminelle fra Balkan opererer annerledes. Små, mobile grupper er deres oppskrift. Mer enn 50 celler står bak smuglingen til Europa, skriver Reuters.

Balkan-kartellene bruker avanserte krypterte nettverk. De er svært vanskelige å avsløre.

– Det finnes ingen Gudfar, forteller en tidligere etterretningsagent fra det amerikanske narkotikapolitiet, DEA til Reuters.

Banankasser sjekkes for narkotika på et lager i Belgia. Belgisk politi gjorde rekordbeslag på totalt 109 tonn kokain i 2022. Havnebyen Antwerpen regnes som et av de største innførselsstedene for narkotika til Europa. Foto: AFP

En av grunnene til at Balkan-kartellene har blitt så store i Europa, er lokale kontakter.

– Alle trenger lokale kontakter for å få fotfeste. Balkan-nettverkene har lokale kontakter i Europa, i Skandinavia og ikke minst i Sverige. Der har de vært sterke i de kriminelle miljøene lenge, sier Bull.

Men også andre land har fått merke narko-kartellenes virksomhet.

I mars avslørte gresk politi en gruppe fra Balkan som skal være ansvarlig for mer enn 60 drap i Europa.

Belgias justisminister fortalte i fjor til NRK at han måtte leve i skjul med familien. Han var truet på livet av Europas nye, voldelige kokainbaroner.

Europakommissær Ylva Johansson sier at drap og ekstrem vold knyttet til narkotika nå utfordrer terrorisme som den største sikkerhetstrusselen i Europa.

Det kan igjen true demokratiet og rettssikkerheten, ifølge Johansson.

