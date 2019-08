Det var torsdag kveld den franske presidenten Emmanuel Macron skrev at de mange skogbrannene i verdens største regnskoger i Amazonas er en internasjonal krise, at og at det som skjer i Brasil derfor bør bli en hovedsak under det økonomiske toppmøte mellom verdens rikeste land i helgen.

Macron er vert for G7-landene i den sør-franske badebyen Biarritz til helgen.

Amazonas brenner. Dette bilde ble tatt i Humaita, 17. august. Foto: Ueslei Marcelino / Reuters

«Vårt hus brenner, bokstavelig talt» skrev Macron på engelsk på Twitter, tydelig for å nå ut til et stort publikum over hele verden for å få oppmerksomhet om betydningen av de mange skogbrannene i regnskogen i Brasil.

«Regnskogen i Amazonas, lungen som produserer 20 prosent av jordas oksygen, brenner» skrev Macron.

«Kolonimentalitet»

Men i Brasil får oppmerksomheten rundt skogbrannen landets regjering, og ikke minst den konservative presidenten Jair Bolsonaro, til å rase.

«Jeg beklager at Macron prøver å gjøre politisk gevinst i det som er en intern sak for Brasil og de andre landene som grenser til Amazonas-området» skrev Bolsonaro på sin egen Twitter-konto.

«Den sensasjonelle tonen som han bruker er ikke egnet til å løse problemet.» Bolsonaro mener at måten Macron framstiller dette på er et uttrykk for «kolonimentalitet».

Bolsonaros stabssjef Onyx Lorenzoni gikk et steg videre og beskyldte europeiske land for å overdrive problemene som skogbrannene skaper for å skade Brasils økonomiske interesser.

Hva gjør Brasil?

Dette skjer etter at blant annet Norge har trukket tilbake penger som skulle brukes for å stoppe nedhuggingen av regnskogen i Brasil fordi mange mener at den nye brasilianske regjeringen gjør for lite for å stoppe ødeleggelsene.

Bolsonaro har også antydet at miljøaktivister har tent på noen av brannene for å skape oppmerksomhet om sin sak.

Jair Bolsonaro vant presidentvalget i Brasil tidligere i år på et program som sier at det er mulig å øke næringsutviklingen i Amazonas uten at det skader miljøet.

Utvinning av skog er en svært viktig del av Brasils økonomi. Dette er en lastebil fullastet med tømmer fotografert i nærheten av Humaita tidligere denne måneden. Foto: UESLEI MARCELINO / Reuters

Mister en fotballbane i minuttet

Gjennom satellittbilder er det regnet ut at det forsvinner en fotballbane med regnskog i Amazonas, i minuttet.

Satellittbilder viser at skogbrannene i Amazonas-området i 2019 er svært omfattende og 84 prosent flere enn i 2018.

Det har vært en kraftig økning av skogbranner i Amazonas.

Røyken fra brannene har blant annet nådd Brasils største by São Paulo.

Også i andre land med tilknytning til Amazonas er det omfattende skogbranner nå. Det gjelder blant annet Bolivia.