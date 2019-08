Verdens naturfond: – Vi må legge press på Brasil

Det nå en sterk økning i avskogingen av Amazonas-regnskogen. Dette er verdens største regnskogsområde, med enorm betydning for klimaet på jorda, og eksperter i inn- og utland ser utviklingen som dramatisk.

Sidan 70-talet er eit skogområde på størrelse med Tyrkia blitt borte, og eksperter advarer om at Amazonas kan bli forvandlet til en savanne dersom utviklingen fortsetter, ifølge The Economist.

Men Brasils president, Jair Bolsonaro, avviser kritikken, og sier det er et gode for landet at deler av Amazonas brukes til jordbruk, gruveindustri og energiprosjekter.

Norge besluttet i går å holde tilbake 300 millioner kroner fra Amazonasfondet på grunn av den kraftige avskogingen, og presidenten sa da at «Norge dreper hval ved Nordpolen og utvinner olje der» og derfor ikke bør kritisere Brasil.

Ulovlig gruvevirksomhet er en av truslene mot regnskogen i Amazonas. Foto: RICARDO MORAES / Reuters

Forhandler med Brasil

EFTA-landene med Norge i spissen møter i neste uke Brasil og de andre landene i Mercosur-gruppen til det som kan bli siste runde i forhandlingene om en frihandelsavtale mellom de to organisasjonene.

En avtale på politisk nivå er allerede inngått, og på møtet i Buenos Aires i neste uke er det embetsfolkene som skal prøve å få i havn de siste detaljene.

En slik frihandelsavtale kan gi tollfrihet for opptil 90 prosent av de varene som Norge eksporterer til Mercosur-landene Brasil, Argentina, Uruguay og Paraguay.

WWF vil presse Brasil

– Norge bør bruke EFTA-Mercosur-forhandlingene for å presse Brasil, mener generalsekretær Bård Vegar Solhjell i WWF Verdens naturfond. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Generalsekretær Bård Vegard Solhjell i WWF Verdens naturfond skiver i en henvendelse til NRK at Norges viktigste interesse i Brasil er å bevare regnskogen i Amazonas.

Han mener derfor at Norge bør bruke EFTA-Mercosur-forhandlingene til å presse Brasil til å bevare regnskogen og stoppe avskogingen.

«En handelsavtale må eksplisitt referere til- og ha dette som mål, dersom vi skal inngå en frihandelsavtale», heter det i kravet fra WWF Verdens naturfond.

– Ikke stedet for straffereaksjoner

– Avtalen er ikke ferdig forhandlet, men i utkastet er det formuleringer som forplikter landene til en bærekraftig bruk av skogen.

- En handelsavtale er bare ett av flere instrumenter for å verne regnskogen, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen. Foto: Arnt Stefansen / NRK

Det sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen til NRK.

– Men er det behov for mer forpliktende bestemmelser hvis man skal redde regnskogen?

– Ja. Men en frihandelsavtale er ikke en altomfattende politisk avtale, og det er ikke stedet for å lage straffemekanismer overfor Brasil eller andre partnere. En slik avtale er bare ett av flere instrumenter vi kan bruke for å verne natur og miljø i Brasil.