Regjeringen sitter i brexit-møte på overtid mens opprøret vokser mot May

Den britiske regjeringen har sittet samlet siden klokken 15 og diskutert avtaleutkastet som ble kjent i går kveld.

Det er fortsatt uklart om forslaget vil få regjeringens velsignelse eller om det fører til at regjeringen sprekker og ministre trekker seg fordi de er uenige i hva som er fremforhandlet mellom britene og EU i Brussel.

Etter regjeringsmøtet skulle statsministeren uttale seg til pressen utenfor den velkjente svarte statsministerdøren i Downing Street nr. 10.

Pressetreffet ble først meldt utsatt en time, før det kom beskjed fra statssekretær Nick Hurd om at det hele var avlyst, før det igjen het at statsministeren kom til å gi en kort uttalelse.

Årsaken var at opposisjonspartiene i det britiske parlamentet forlangte at statsministeren skulle orientere dem først om hva regjeringen har falt ned på når det gjelder avtaleutkastet. Det skjer ikke før i morgen, torsdag.

Samtidig verserer det rykter om at Mays konservative partifeller forsøker å samle støtte til en mistillitsavstemning, mot statsministeren.

Korrespondent Øyvind Nyborg forklarer den høydramatiske situasjonen i britisk politikk. Du trenger javascript for å se video. Korrespondent Øyvind Nyborg forklarer den høydramatiske situasjonen i britisk politikk.

Avtale med skilsmissevilkår

Det er kjent at May har en vanskelig sak å selge, både til sine egne og til opposisjonen.

Avtaleutkastet det er snakk om handler om vilkårene som vil gjelde i overgangsperioden fra 29. mars 2019, når Storbritannia går ut av unionen, og frem til 31. desember 2020.

I løpet av denne tiden skal det etter planen forhandles om det endelige fremtidige forholdet mellom unionen og eksmedlemmet.

Fakta om brexit Ekspandér faktaboks * 23. juni 2016 stemte 51,9 prosent av britiske velgere for å melde Storbritannia ut av EU. * 13. mars 2017 ga Parlamentet statsminister Theresa May klarsignal til formelt å starte prosessen med å melde Storbritannia ut av EU. * 29. mars 2017 utløste Storbritannia EU-traktatens artikkel 50 om utmelding av EU, som legger opp til en to år lang forhandlingsprosess om vilkårene for utmelding og om rammeverket for det framtidige forholdet. * 19. juni 2017 startet forhandlingene mellom EU og Storbritannia. * EUs sjefforhandler Michel Barnier har anslått at selve avtaleteksten må være på plass innen oktober 2018 for at EU og Storbritannia skal få ratifisert den i tide. * 29. mars 2019 går Storbritannia ut av EU, med mindre partene enstemmig blir enige om en utsettelse.

Opposisjonen kritisk

Før May samlet regjeringen, var hun i det britiske parlamentet for å svare på spørsmål fra de folkevalgte. Støtten var heller ikke der overveldende.

Labour-leder Jeremy Corbyn hamret løs på statsminister Theresa Mays utkast til EU-avtale. Du trenger javascript for å se video. Labour-leder Jeremy Corbyn hamret løs på statsminister Theresa Mays utkast til EU-avtale.

– Etter to år med klønete forhandlinger har regjeringen mislyktes, fastholdt Labours partileder Jeremy Corbyn.

– May stiller parlamentet overfor et falsk valg mellom en dårlig avtale og ingen avtale. Til og med konservative parlamentarikere sier dette tilbudet fra statsministeren er et valg mellom det verste av alle verdener og noe som vil få katastrofale konsekvenser, sa Corbyn, som håper å etterfølge May som statsminister hvis den konservative regjeringen faller på brexit-it-avtalen.

Også partifeller fra de konservative gikk til angrep på May.

Tollunion skaper trøbbel

Statsministeren forsvarte enigheten som forhandlerne har oppnådd.

Statsminister Theresa May ble grillet om avtalen i Underhuset i dag. Foto: Handout . / Reuters

Ifølge May innebærer enigheten at Storbritannia vil ta tilbake kontrollen over «egne grenser, egne lover og egne penger». Britene vil gå ut av EUs tollunion, EUs felles fiskeripolitikk og EUs felles jordbrukspolitikk, forsikret hun.

Det er imidlertid ventet at avtalen legger opp til en midlertidig tollunion for å løse problemet med irskegrensen, hvor Irland forblir i EU mens Nord-Irland følger Storbritannia ut av unionen.

Ingen av partene ønsker en ny fysisk sperret grense mellom Irland og Nord-Irland på bakgrunn av toll- og visumproblematikk. Grensespørsmålet er nemlig nedfelt i Langfredag-avtalen, som dannet grunnlaget for freden i Nord-Irland.

Ifølge lekkasjer skal avtaleutkastet inneholde en klausul om at hvis det i løpet av overgangsperioden ikke oppnås enighet om en handelsavtale som sikrer en sømløs grense mellom Irland og Nord-Irland, vil Storbritannia forbli medlem av tollunionen.

Dette provoserer hardnakkede brexit-ere, ikke minst i Mays egne rekker.

Skiltet advarer om hva som kan bli konsekvensen hvis det ikke blir noen grenseavtale mellom Storbritannia og EU. Foto: Paul Faith / AFP

Irene skal stemme over avtalen

Hos naboen følger man spent med, både på vegne av seg selv og EU.

– Dersom kabinettet godkjenner avtaleteksten, kan EU offentliggjøre teksten i avtalen onsdag kveld, sier den irske statsministeren Leo Varadkar.

Han sier EU har holdt av 25. november som dato for et mulig ekstraordinært toppmøte om den fremforhandlede avtalen. Han opplyste at også det irske parlamentet skal stemme over avtaleteksten som del av EU-prosessen.

Varadkar understreker at det fortsatt er mye som kan gå galt de neste dagene.

