EUs gamle kriseløsninger hjelper ikke Brexit

Det er et velkjent politisk drama. Partene står langt fra hverandre. Krisen bygger seg opp til et klimaks. På overtid etter en hard natt rundt forhandlingsbordet kommer til slutt trøtte regjeringssjefer ut med en avtale i hånden.

Men et slikt scenario blir det kanskje ikke noe av denne gangen.

Det er fire hindringer som står i veien for Theresa May og hennes forsøk på å få på plass en Brexit-avtale.

Disse fire er:

Hennes eget konservative parti, Toryene

Labour

DUP: det største nordirske partiet

EU eller rettere sagt, EU 27 – De som blir igjen etter Brexit.

Tory-partiet

Det er i Theresa Mays eget parti du finner de hardeste Brexit-tilhengerne. Tidligere utenriksminister Boris Johnson, tidligere brexit-minister David Davis og den profilerte og velartikulerte Jacob Rees-Mogg har bedt statsministeren forkaste sitt forslag til Brexit-avtale.

Det de frykter er en overgangsordning hvor EU kan holde Storbritannia i EUs tollunion på ubestemt tid. Konsekvensen vil være at Storbritannia må fortsette å betale store overføringer til EU, og heller ikke kan inngå handelsavtaler med andre nasjoner på egen hånd.

De ønsker en avtale bygget over EUs handelsavtale med Canada. En såkalt «Canada pluss»-avtale. Hvis det ikke er mulig vil de heller gå ut av EU uten en avtale.

Dette er bøffelen som kan blokkere Brexit



Theresa May kan klare seg uten sine verste kritikere i eget parti, men er da avhengig av støtte fra andre partier. Først og fremst Brexit-tilhengere i Labour.

Labour

Labour-leder Jeremy Corbyn har lovet å stemme ned Theresa Mays Brexit-avtale i det britiske parlamentet. Labour vil kun støtte Mays avtale om Storbritannia sikres tilgang til EUs indre marked og blir permanent værende i EUs tollunion.

Argumentet er at dette er nødvendig for å sikre britiske arbeidsplasser og interessene til de største britiske bedriftene.

Corbyn vet utmerket godt at dette er uakseptabelt for et stort flertall av de konservatives medlemmer i underhuset, og enda færre av disse folkevalgtes velgere rundt omkring i Storbritannia.

I slutten av september møtte Labourleder Jeremy Corbyn EUs sjefforhandler i Brussel. Kun for å bli informert. Det er liten tvil om at Corbyn mener han er bedre skikket til lede forhandlingene enn May. Foto: YVES HERMAN / Reuters

Målet er å tvinge frem et nyvalg, og deretter overta Brexit-forhandlingene et godt stykke på overtid. Hvis nyvalg ikke er mulig vil Labour ikke utelukke at de allierer seg med motstandere av Brexit hos de konservative, og sammen tvinger frem en ny folkeavstemning om Brexit.

DUP

Democratic Unionist Party er et protestantisk parti og Nord-Irlands største. De er også en nødvendig støttespiller for Theresa May i underhuset i det britiske parlamentet.

DUPs leder Arlene Foster har sagt at hun vil stemme på en avtale som gir Nord-Irland en svakere tilknytning til Storbritannia. DUP ønsker ikke noen ny hard grense mellom nord og sør, men foretrekker likevel dette fremfor det de kaller en ny grense i irske sjøen mellom Belfast og Liverpool.

Nord-Irlands Arlene Foster kan felle regjeringen til Theresa May hvis hun vil. Lederen for DUP, Democratic Unionist Party setter det å være sammen med Storbritannia over alt annet når det gjelder Brexit. Foto: Simon Dawson / Reuters

Nord-Irland forlater EU sammen med Storbritannia, men Theresa May forpliktet seg i fjor til at det ikke skal oppstå en ny hard grense mellom Nord-Irland og Republikken Irland. Dette som del av en Brexit-avtale med EU.

Folk som lever på grensen skal ikke oppleve større negative konsekvenser av Brexit.

Det er dette som blir kalt den irske «Back Stop» og som i EUs hovedsteder også har fått navnet «back stop» uavhengig av språk, enten Brexit diskuteres i Dublin, Berlin eller Paris.

Å bli værende i EUs tollunion vil løse «Back Stop» problemet, men dette er altså Theresa Mays eget parti imot.

Altså uten å løse spørsmål om «Back Stop» løser du ikke tollspørsmålet og uten å løse tollspørsmålet løser du ikke spørsmålet om den irske «Back Stop».

Den fremdeles myke grensen mellom republikken Irland og Nord-Irland. 29. mars går Storbritannia ut av EU. Foto: PAUL FAITH / AFP

EU

EU 27 er medlemslandene som blir igjen etter Brexit. Fredsavtalen i Nord Irland er forankret i medlemskapet til EU. Derfor ser EU seg selv som garantist ikke bare for interessene til EU-landet Irland, men også for fredsavtalen.

Viktigere en Irland er likevel EUs indre marked. Og viljen til å beskytte dette markedets spilleregler, muligheter og forpliktelser har styrket seg i innspurten i forhandlingene.

EUs sjefforhandler Michel Barnier har igjennom forhandlingene fått styrket autoritet, snarere enn svekket autoritet. Storbritannia har på sine forsøk på å gå rundt Barnier ved å henvende seg direkte til EUs regjeringssjefer blitt henvist til sjefforhandleren.

Brexit: På innsiden av forhandlingene

Beskjeden fra deg én har vært at Storbritannia ikke kan plukke de beste kirsebærene.

I innspurten er det blitt tydeligere og tydeligere at EU ikke kan gi Storbritannia det de ber om.

De kan komme Storbritannia litt i møte, men det er for eksempel dypt problematisk for EU å være med i EUs indre marked for varer og matvarer, men ikke for arbeidskraft og tjenester.

De gamle kriseløsningene vil ikke virke på Brexit

EUs vanlige løsning på uløste politiske spørsmål er å bli enig om en overordnet og vid ramme. Detaljene kan skal løses innenfor rammen i nye forhandlinger på et senere tidspunkt.

Men de gamle kriseløsningene fungerer ikke i spørsmålet om Brexit.

I fjor gikk Theresa May med på den irske «Back Stop». Nå vet hun at dette ikke er salgbart hjemme. Både DUP og hennes eget parti vil kaste henne om hun tillater at EUs lover og regler skal fortsette å gjelde i Nord-Irland. Det er ikke en opsjon at Nord-Irland, i alle praktiske spørsmål, i større grad er del av Irland og EU enn sammen med Storbritannia.

Theresa May er fremdeles Theresa Mays best kort

Hardt presset, til tyder ydmyket og fremstilt som svak. På tross av alt dette er utrolig nok Theresa Mays beste kort hennes egen person – eller kanskje fraværet av andre troverdig personer.

Theresa May nyter en kombinasjon av respekt og medlidelse i EU. Det er få i EUs hovedsteder som tviler på at May er oppriktig i sine forsøk på å få til en avtale.

Theresa May gjør trolig det hun kan for å holde humøret og oppe. Den britiske statsministere var i utgangspunktet imot Brexit, men tok oppgaven med å levere på utfallet av folkeavstemningen. Foto: HENRY NICHOLLS / Reuters

Hennes motstandere i det konservative partiet har heller ikke styrke til å velte henne per i dag. De har heller ingen kandidat som de med sikkerhet kan si har bred støtte i partiet, og som kan vinne tillit og oppslutning i folket.

Det eneste Theresa Mays motstandere i egne rekker frykter mer enn en dårlig Brexit-avtale er Jeremy Corbyn.

Heller ikke Brussel er nødvendigvis særlig lystne på usikkerheten knyttet til lederskifte og mulig nyvalg. Selv ikke en ny folkeavstemning som skulle snu om på Brexit er problemfri.

Vil ikke åpne opp for ytre høyre

En total revers av Brexit vil gjøre en stor gruppe briter sinte, dypt resignerte og svekke troen på demokratiet som styringsform. Både i Labour og hos de konservative er det mange som er redd dette vil gi grunnlag for et ytre høyre parti som en permanent kraft i britisk politikk.



Enda et parti som skjeller ut «eliten og de arrogante» makthaverne står heller ikke høyt på Brussels ønskeliste for de neste årene.



Theresa May vil nå trolig be EU om å ikke gi opp forhandlingene. Hun vil også be EU om å være mer oppfinnsomme og kreative i sin tilnærming. EU-president Donald Tusk vil på sin side tilby britene en forlenget overgangsordning.

Men om ikke spørsmålet om Nord-Irland blir løst, så er ikke en forlengelse av forhandlingene nok. Og både oppfordringene fra EU og Storbritannia handler egentlig om å komme med innrømmelser pakket inn i nye og mer salgbare ord.

Innpakningen av en avtale kan de hjelpe hverandre med, men tiden og mulighetene er i ferd med å forsvinne.

Timing er alt

Går det ikke, vil igjen Theresa Mays politiske overlevelse avhenge av hennes personlige kvaliteter, dømmekraft og timing.

Hun må ikke være for sen. På et tidspunkt må hun reise seg forhandlingsbordet å gå. Hun må si at hun prøvde, men at hun nå er den som er best egnet til å ta Storbritannia ut av EU, uten avtale.