Derfor er «Back Stop» så viktig i EU – det blir ikke engang oversatt

Republikken Irland er medlem av EU, mens Nord-Irland blir med Storbritannia ut av EU. Den irske «Back Stop» er en garanti for at det ikke skal oppstå noen hard grense mellom nord og sør på øya Irland.

Det handler om:

Fredsavtalen fra 1999.

Hverdagen til folk på grensen.

Storbritannias og EUs fremtidig forhold.

Hva betyr «Back Stop»?

«Back Stop» er enten en spiller eller sikkerhetsnett i «rounders» som er den engelske varianten av baseball, eller på norsk noe ganske likt slåball. Gjerdet eller spilleren skal fange ballen om spilleren med balltreet bommer. I jussen har «Back Stop» fått betydningen av en siste juridisk utvei eller garanti.

At dette er et bilde som er hentet fra en ganske britisk sport er kanskje grunnen til at ingen i EU egentlig bruker noen oversatt versjon av uttrykket.

Derfor sier både Frankrikes president Emmanuel Macron og Nederlands statsminister Mark Rutte «Back Stop» uten å oversette.

Alternativt så snakker de om den irske grensen.

Når ble det viktig?

Storbritannia og EU ble i fjor enige om «Back Stop» som en garanti for at Brexit ikke skulle gjøre livene til folk på grensen vesentlig vanskeligere.

Etter flere tiår med konflikt er både protestanter og katolikker redde for at problemer igjen kan blusse opp hvis sameksistensen på tvers av nord og sør blir utfordret.

Et bilde på hva folk ikke vil tilbake til. En britisk soldat som patruljerer i landsbyen Bessbrook på grensen mellom nord og sør i 1997. Foto: CRISPIN RODWELL / REUTERS

«Back Stop» er en del av betingelsene for Storbritannias utmeldelse av EU, og må være på plass før en avtale om det fremtidige forholdet mellom EU og Storbritannia blir inngått.

EU er part i fredsavtalen fra 1999 og ser seg selv som en garantist for freden i Nord-Irland. Republikken Irland og irenes interesser videre er høyt prioritert av EU i Brexit-forhandlingene fordi Irland blir værende i EU og samtidig er de som vil bli hardest rammet.

Et Guinness-lastebil i Kileen i Nord-Irland på vei sørover. Nå som både Irland og Nord-Irland er med i EU er varetransport og handel på tvers av grensen problemfritt. Foto: CLODAGH KILCOYNE / Reuters

Hvorfor er det vanskelig?

Det er vanskelig fordi EU mener at dersom de ikke finner en annen løsning så må Nord- Irland bli værende i EUs indre marked og tollunion. Dette er uakseptabelt for Theresa May og det konservative partiet, fordi det da vi oppstå en grense i Irskesjøen mellom Nord-Irland og Storbritannia.

Theresa Mays regjering er avhengig av støtte i det irske protestantiske unionistpartiet DUP (Democratic Unionist Party).

DUP er det største enkeltpartiet og støtter Brexit, men et flertallet av befolkningen i nord støtter ikke Brexit. I folkeavstemningen 23. juni 2016 stemte 56 prosent av innbyggerne i Nord-Irland for å bli værende i EU.

Arlene Foster (til høyre i bildet) og hennes parti DUP kan felle regjeringen til Theresa May. De aksepterer ikke at Nord-Irland knyttes nærmere Irland og EU enn Storbritannia. Foto: CLODAGH KILCOYNE / Reuters

Selv om DUP ikke ønsker en hard grensen vil de motsette seg alle løsninger på Brexit som knytter Nord-Irland nærmere til EU enn til Storbritannia.

Hva kan løsningen være?

Ingen ønsker en ny, hard grense med fysiske sperrer og kontroller mellom republikken Irland og Nord-Irland. Løsningen kan være mer teknisk enn politisk.

Elektroniske og automatisk kontroller kombinert med tollerklæringer fylt ut på forhånd kan være en løsning.

Grensen mellom Norge, som ikke er med i EUs tollunion, og EU-medlemmet Sverige er ofte brukt som en eksempel.

Spørsmålet er om de tekniske løsningene er både sikre, effektive og smidig nok til å beskytte EUs indre marked.

Et annet avgjørende spørsmål er selvsagt også om man klarer å få dette på plass i tide. Storbritannia går ut av EU 29. mars 2019. Da starter en overgangsperiode som varer ut 2020.

Overgangsperioden kan bli forlenget, men foreløpig er det kun snakk om noen få måneder.

Vil en nye regjering i Storbritannia bety en forskjell?

Dersom Theresa May og EU ikke blir enige finnes det minst tre mulig politiske løsninger.

Den ene er at Theresa May eller en ny leder i det konservative partiet tar på seg oppgaven med å lede Storbritannia og Nord-Irland ut av EU uten en avtale. Irland og mange i Nord-Irland vil da føle at de har trukket det korteste strået.

Det andre løsningen at Brexit settes på vent og at det blir lyst ut nyvalg. Dersom Labour vinner og overtar Brexit-forhandlingene, vil de med noen få begrensninger trolig holde Storbritannia innenfor både EUs indre marked og tollunionen.

Jeremy Corbyn poserer for en selfie. I mai besøkte lederen for Labour den irske grensen. Corbyn er mer lysten på et nyvalg enn en ny folkeavstemning om Brexit. Dersom han vinner blir han statsminister og ansvarlig for Brexit-forhandlingene. Foto: Liam McBurney / Reuters

Dersom det konservative partiet og DUP blokkerer et nyvalg, øker sjansen for at Labour, De liberale, Det skotske nasjonalistpartiet, SNP og et stort knippe Brexit-motstandere i det konservative partiet vil presse igjennom en ny folkeavstemning.

I en ny avstemning er det helt et åpent spørsmål om et flertall av britene fremdeles tror på Brexit.