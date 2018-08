Har lagt en plan: Forbereder seg på at brexit går i vasken

Storbritannias ferske brexit-minister kalte inn til pressekonferanse i formiddag for å fortelle britene om hvordan de bør forholde seg dersom de ikke klarer å få til en avtale med EU.

Storbritannia skal ut av EU i mars neste år.

– Du vil fortsatt kunne få tak i en BLT-sandwich og det er ikke slik at vi må sette inn hæren for å dele ut mat til befolkningen, sa brexit-minister Dominic Raab.

En 84-punkts plan for hva som bør gjøres dersom det ikke blir noen brexit-avtale skal distribueres rundt til både bedrifter og organisasjoner fra i dag. Den britiske regjeringen ansetter også yttereligere 9000 mennesker til å planlegge brexit. 7000 jobber allerede med dette på heltid.

Storbritania forbereder seg på at brexit-avtalen kan gå i vasken og at de blir stående uten en avtale etter at de forlater EU i mars 2019. Brexit-minister Dominic Raab (T.V) møtte EUs sjeforhandler Michel Barnier (T.H) i EU-kommisjonens hovedkvarter i Brussel tirsdag. Foto: Francois Lenoir / Reuters

Men hvorfor gjør britene dette bare åtte uker før Storbritannia og EU etter planen skal ha en handelsavtale klar på toppmøtet i Brussel?

1. Vil framstå som tøffe i forhandlingene

Det er viktig for Storbritannia å vise at de har gode kort på hånda i forhandlingene, og at de er villige til å gå fra forhandlingsbordet i Brussel dersom de ikke er fornøyde med tilbudet fra EU.

I alle forhandlinger gjelder det å kunne framstå som tøff.

2. Blidgjøre brexit-forkjemperne

En god del brexit-forkjempere vil heller ha et solid brudd med EU, enn den løsningen som statsminister Theresa May har lagt opp til.

Den innebærer bla annet at Storbritannia skal fortsette å følge EUs regler for varer og blant annet kreve inn toll for varer på vegne av EU.

Brexit-forkjempere mener denne løsningen ligner for mye på et medlemskap, eller «en norsk modell», og det er de imot.

Regjeringen vil derfor vise brexit-forkjemperne at de tar dem på alvor.

3. Øke kompromissviljen

En annen måte å se det på er at den britiske regjeringen vil vise at det å stå uten en avtale med EU er dårlig for landet. På den måten vil det øke viljen til å inngå kompromisser med EU.

Statsminister Theresa Mays opplegg for brexit er realiteten er en så «myk» brexit som mulig, hevder mange.

I Storbritannia er både regjering og folk sterkt splittet i synet på brexit.

4. Vil legge skyld på EU

Storbritannia vil gi EU skylden for at det ikke er lagt noen gode alternative planer dersom det ikke blir noen avtale.

Det er en av grunnene til dagens utspill, skriver The Times i dag.