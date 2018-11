Skjebnedag for Theresa May

Klokka 15 i ettermiddag samler hun regjeringsmedlemmene sine til skjebnemøte om brexit-avtalen.

Flere regjeringsmedlemmer er sterkt kritiske. Teresa May vil forsøke å overbevise dem om at det 500 sider lange avtaleutkastet med EU er det beste som er mulig å få til nå, selv om det ikke er perfekt.

Det er ikke usannsynlig at flere regjeringsmedlemmer vil gå av fordi de ikke kan støtte avtalen.

Førstelektor ved Universitetet i Oslo Øivind Bratberg tror imidlertid ikke statsministeren selv vil trekke seg.

– Hun kan komme til å stille et internt kabinettsspørsmål om hun får store deler av regjeringskollegiet mot seg, men jeg tror ikke det er sannsynlig. I stedet tror jeg regjeringen motvillig vil halte videre fram til behandlingen i parlamentet, sier han.

– Storbritannia kan gå i oppløsning

I underhuset går Mays kritikere der allerede rett i strupen på denne.

– Denne avtalen kan føre til at Storbritannia går i oppløsning. Vi kan ikke støtte denne ydmykelsen av en avtale, sier Jeffrey Donaldson i det demokratiske unionistpartiet i Nord-Irland til BBN.

Han er en av dem Mays regjering støtter seg til.

Også Mays tidligere utenriksminister Boris Johnson, som trakk seg i protest da May la fram sin Brexit-plan før sommeren, gjør det overfor BBC klart at han skal stemme mot avtalen.

Boris Johnson trakk seg fra regjeringen allerede i sommer, på grunn av sjefens brexit-plan. Foto: OLI SCARFF / AFP

Johnson mener avtalen, slik den står nå, vil gjøre Storbritannia til en «vasallstat». Vasallstater var i middelalderen betegnelsen på områder med begrenset selvstyre som ofte måtte adlyde ordre fra en annen stat.

– Uakseptabelt

Johnson sier avtalen vil føre til at Storbritannia må implementere lover og reguleringer som blir vedtatt i EU, uten at de har mandat til å stemme mot dem. Også Norge har en slik avtale med EU gjennom EØS-avtalen.

– Det er fullstendig uakseptabelt for alle som tror på demokrati, sier Johnson videre til BBC.

Regjeringsmedlemmer får tilgang på avtalen før møtet begynner klokken 15 norsk tid. May startet allerede tirsdag kveld med én-til-én-møter med ministrene for å gi dem informasjon om utkastet.

Tviler

Heller ikke Labour-leder Jeremy Corbyn er imponert over det han har sett så langt, selv om han understreker på Twitter at han ikke har sett detaljene i avtalen.

– Men ut ifra det vi vet om den rotete håndteringen av disse forhandlingene, er det lite trolig at dette er en god avtale for landet, skriver Corbyn.

– Labour har hele veien vært klart på at vi trenger en avtale som støtter opp om jobber og økonomien, og garanterer for standarder og beskyttelser. Hvis denne avtalen ikke møter våre seks tester og fungerer for hele landet, kommer vi til å stemme mot den, skriver han videre.

Hastemøte

Den store uenigheten i avtalen har vært irskegrensa. Tirsdag kveld innkalte den irske statsministeren Leo Varadkar regjeringen til hastemøte onsdag morgen. Statsministerens talsmann sier samtidig at Irland vil gi den britiske regjeringen tid og rom til å vurdere utkastet til avtale.

Den britiske regjeringen skal på sitt møte vurdere utkastet og vurdere de neste skrittene.

Håpet til Storbritannia og EU har vært å bli enige om et avtaleutkast i tide til å kunne innkalle til et ekstraordinært brexit-toppmøte i Brussel før G20-toppmøtet i Buenos Aires, som begynner fredag 30. november.