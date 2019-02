Pakistan villig til å overlevere indisk pilot

– Vi har den indiske piloten i vår forvaring. Men vi kommer til å frigi ham i morgen, som en gest for fred, sa den pakistanske statsministeren i en TV-sendt tale.

Den indiske jagerflypiloten ble tatt til fange da flyet han førte ble skutt ned av det pakistanske luftforsvaret på onsdag. En annen pilot døde.

NYE SKUDDVEKSLINGER: Få timer etter at Pakistans statsminister Imran Khan bekreftet den «vennlige gesten» mot nabolandet, kom det meldinger om nye skuddvekslinger i Kashmir. Foto: ADEM ALTAN / AFP

Khan går i TV-talen lengre enn hva pakistanske tjenestemenn tidligere har gjort.

Da het det at Pakistan kan utlevere den indiske piloten hvis dette leder til nedtrapping av den stadig mer konfliktorienterte situasjonen mellom India og Pakistan i Kashmir.

– Vi er klare til å frigi piloten dersom det leder til de-eskalering, sa talsmann Mohammad Faisal til nyhetsbyrået AFP.

India, Pakistan og Kashmir Ekspandér faktaboks 63 år senere er de to landene bitre fiender. Stikkordet er Kashmir, den omstridte grensedelstaten.

Kashmir er et muslimskdominert område, men er også historisk og kulturelt viktig for hinduene. Det finnes i tillegg en enklave i nordøst med buddister.

Da det britiske India ble delt, var imperiet et lappeteppe av britisk-administrerte områder og 565 formelt selvstendige fyrstedømmer.

Flere av fyrstedømmene kunne velge om de ville tilhøre India eller Pakistan.

Den hinduistiske maharadjan av Kashmir valgte etter tvil, å søke militær støtte fra India i urolighetene som oppstod under og etter imperieoppløsningen.

India forlangte som motytelse at Kashmir ble en formell del av India, noe Pakistan protesterte mot.

Jammu og Kashmir er nå en egen delstat i India.

Det har siden 1947 vært utkjempet tre kriger om Kashmir.

Etter den første krigen ble området i 1949 delt av FN i en våpenhvileavtale, hvorav den største delen tilfalt India.

Grensen går under navnet Kontroll-linjen og overvåkes fortsatt av FN-styrker.

I tillegg har Kina siden 1962 okkupert et område i nordøst av den indiske delen.

FN har i flere omganger anmodet Pakistan om å trekke sine militære styrker fra den pakistanske delen og India om å holde folkeavstemning og la kashmirerne selv bestemme hvilken nasjon de ønsker å tilhøre - uten at anmodningen har blitt etterkommet.

Kashmir har i perioder hatt delvis selvstyre.

Etter krigen mellom India og Pakistan i 1971, som førte til at Bangladesh ble opprettet, ble man enige om forhandlinger for å løse Kashmir-problemet - uten at man har kommet særlig lenger.

Det har i årene etter 1949 variert hvilket ønske om tilhørighet som har vært sterkest; pakistansk, indisk eller selvstendighet.

To proindiske partier styrer nå den indiske delen av Kashmir.

Roser de som tok ham

I videoer spredd i sosiale medier ser man den fangede piloten blir slått og utspurt av en illsint folkemengde.

I et senere publisert klipp ser man piloten med synlige kutt og oppsvulmet ansikt, mens han drikker te og takker den pakistanske hæren for å ha reddet ham fra folkemengden.

Den indiske piloten Abhinandan Varthaman slippes fri i morgen ifølge pakistanske myndigheter. Foto: Handout / AFP

– Dette er den oppførselen jeg ville ha forventet av min egen hær, og jeg er veldig imponert over den pakistanske hæren, sier mannen ifølge nyhetsbyrået AP.

Klippet har gått viralt i både India og Pakistan, og i hjemlandet omtales han som en helt.

I Pakistan skryter folk av hærens måte å håndtere situasjonen på.

Det indiske utenriksdepartementet sa i går at «Pakistan vil gjøre det klokt i å forsikre seg om at den indiske piloten de har i sin varetekt kommer hjem uskadd».

Angrep besvart med angrep

Det var på tirsdag indiske jagerfly gikk til angrep på det de hevdet å være en treningsleir tilhørende den militante gruppen Jaish-e-Mohammad (JeM).

Gruppen, som kjemper mot Indias kontroll over deler av Kashmir, hadde sagt at de stod bak selvmordsangrepet mot en indisk militærkolonne to uker tidligere hvor 40 politisoldater ble drept.

Leiren til Jaish-e-Mohammad skal ifølge det britiske International Institute for Strategic Studies (IISS) ligge i den pakistanske provinsen Khyber Pakhtunkhwa, men utenfor området i Kashmir som Pakistan kontrollerer.

De indiske jagerflyene passerte uansett kontrollinjen som skiller den pakistanskkontrollerte delen av Kashmir fra den indiske og fløy i pakistansk luftrom.

Foto: NRK

Ifølge IISS ødela det indiske flyangrepet leiren til Jaish-e-Mohammad.

Pakistan på sin side hevdet at India feilinformerte om angrepet og at de indiske bombene traff et tilnærmet ubebodd skogsområde.

Likevel svarte de på angrepet på onsdag, med å krysse kontrollinjen og fly over den indiske delen av Kashmir.

Dette igjen resulterte i en flystrid mellom pakistanske F-16 og indiske MiG-21.

To av de indiske kampflyene ble deretter skutt ned i pakistansk luftrom, ifølge pakistanske myndigheter.

Piloten som skal frigis i morgen førte ett av flyene.

Indiske myndigheter hevder at også et pakistansk jagerfly ble skutt ned.

Begge har atomvåpen

India og Pakistan har til sammen omtrent 250 atomvåpen.

Situasjonen mellom de to naboene blir beskrevet som den mest alvorlige siden krigen mellom de to land i 1971.

EU, USA, Kina og Russland ber de to landene løse problemene på en diplomatisk måte.