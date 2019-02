Hva er konflikten?

Konflikten om Kashmir er like gammel som opprettelsen av statene India og Pakistan i 1947. De britiske koloniherrene sa at maharajaen (fyrsten) av Kashmir kunne velge hvilket av de to landene han ville slutte seg til. Han valgte det hindudominerte India – selv om flertallet av Kashmirs befolkning var muslimer.

Den islamske republikken Pakistan godtok ikke at det muslimdominerte Kashmir skulle tilhøre India. Det gjorde heller ikke en del av Kashmirs innbyggere.

India og Pakistan har gått til krig mot hverandre to ganger over Kashmir. Det har i tillegg vært en lang rekke trefninger langs den omstridte grensen, som går for å være den mest militariserte i verden.

Og India beskylder Pakistan for å støtte væpnede opprørere i Kashmir som vil løsrive seg fra India.

PROTESTER: Tirsdag tok demonstrantene til gatene og kastet steiner mot indisk politi i den indisk-kontrollerte delen av Kashmir. Foto: Dar Yasin / AP

Så, hvem eier Kashmir?

Tre land, faktisk: India, Pakistan og Kina.

Det er ingen internasjonalt anerkjent grense mellom indisk- og pakistanskkontrollert Kashmir.

Men våpenhvilelinjen som partene ble enige om i 1949, og som ble omdøpt til «kontrollinjen» i 1972, fungerer som en grense.

Den delen av Kashmir som India styrer (43 prosent av landarealet) er en del av delstaten Jammu og Kashmir. 70 prosent av kashmirerne bor der.

Den delen av Kashmir som Pakistan styrer (37 prosent av landarealet) er tynt befolket og et vanskelig tilgjengelig fjellområde.

Kina har kontroll over 20 prosent av Kashmirs landareal.

Men hvorfor hører vi bare om den indiske delen av Kashmir?

Fordi det er det som er stridens kjerne.

Jammu og Kashmir er den eneste av Indias delstater der flertallet av befolkningen er muslimer. Mange av dem vil heller at Kashmir skal bli uavhengig eller en del av Pakistan enn at India skal fortsette å styre dem.

Siden 1989 har væpnede opprørere kjempet mot de indiske makthaverne i Kashmir. India mener at opprørerne blir opplært og finansiert av Pakistan. Flere av de militante gruppene har utført terroraksjoner i India.

Indiske soldater er sterkt til stede i regionen for å bekjempe opprørerne. Men de har også slått hardt ned på sivile som har protestert mot indiske myndigheter, og de blir beskyldt for brudd på menneskerettigheter.

Hvorfor har konflikten blusset opp igjen?

Den direkte årsaken er selvmordsangrepet mot en indisk militærkolonne i Kashmir 14. februar.

Flere enn 40 politisoldater ble drept.

India har svart med et flyangrep i Balakot i den pakistanskkontrollerte delen av Kashmir. Inderne sier de bombet treningsleiren til gruppen som har tatt på seg skylden for selvmordsangrepet, Jaish-e-Mohammed.

Pakistan avviser at de spilte en rolle i selvmordsangrepet.

Det er første gang noen av partenes fly krysser kontrollinjen siden krigen mellom India og Pakistan i 1971.

Hvor farlig er opptrappingen i Kashmir?

Kashmir-konflikten blir ofte kalt en av verdens farligste. Det er fordi både India og Pakistan har atomvåpen.

Men ingenting tyder på at noen av dem har tenkt å true med bruk av dem nå.

Man kan likevel vente seg kraftige reaksjoner på begge sider. Både Indias statsminister Narendra Modi og Pakistans Imran Khan har trappet opp ordbruken de siste dagene.