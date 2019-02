India hevder at de angrep militante treningsleirer i Pakistan i natt og at et «svært stort antall» opprørere ble drept. Angrepet var angivelig rettet mot militante Jaish-e-Mohammad (JeM), noen få kilometer fra Kashmir.

Terrorgruppa har tatt på seg skylda for et selvmordsangrep, som drepte 40 indiske soldater i den indiskkontrollerte delen av Kashmir i midten av februar.

Hvis angrepet bekreftes, er det første gang India gjennomfører luftangrep mot Pakistan siden 1971. Den gang kriget de to nabolandene om Bangladeshs uavhengighet.

Etter et hastemøte i Pakistans sikkerhetsråd lover statsminister Imran Khan at Pakistan kommer til å svare innen rimelig tid.

Uttalelsen fra India er «egoistisk, ubetenksom og oppdiktet», sier Khan. Han viser til at det snart er valg i India og kaller påstandene om at de bombet militante leire for «innenrikspolitisk mat» i valgkampen.

Indere i Ahmadabad, Gujarat feirer meldingene om flyangrepet mot pakistansk-kontrollerte Kashmir. «Indias hær, gå fremad, vi står på deres side», står det på en av plakatene. Foto: Ajit Solanki / AP

Tidligere i dag hevdet pakistanske myndigheter at India angrep et nesten ubebodd skogsområder der det verken var folk eller bygninger. Ingen ble drept eller såret ved byen Balakot, slo pakistansk side fast.

Valg til våren

Inderne skal stemme i april og mai. Sittende statsminister Narendra Modi, som representerer det hindunasjonalistiske partiet Bharatiya Janata (BJP), håper på gjenvalg, men partiet tapte stort i delstatsvalg i fjor.

Journalister som tok seg opp i de skogkledde fjellene ved Balakot, fant flere kratre, noen oppflisede trær og en landsbybefolkning som ikke skjønte hva galt de hadde gjort for å bli bombet av India.

Dette er området nær Balakot der indiske bomber traff. Inderne hevder militante Jaish-e-Mohammad holdt til her. Foto: SAJJAD QAYYUM / AFP

– Det er bare hus av leire her, ingen koranskoler og ikke engang et murhus, sier 55 år gamle Noor Shah som bor i nærheten. Det var først da soldater kom, at de fikk vite at indiske fly hadde vært på ferde.

Truer med gjengjeldelse

– India setter regional fred og stabilitet i dyp fare, mener Khan. Han kaller inn til et møte i morgen i kommandosenteret som styrer Pakistans atomvåpen, og nasjonalforsamlingen.

Pakistans statsminister Imran Khan Foto: Jon Gambrell / AP

– India har begått en uhørt aggressiv handling som Pakistan skal svare på når tid og sted er valgt, heter det også i Khans uttalelse.

Pakistans president Arif Alvi sier at retorikken fra India «kan føre til krig». Utenriksminister Shah Mehmood Qureshi mener at naboen har satt freden «på spill». Han viser til at India har innrømmet å ha krysset delelinjen i Kashmir, som fungerer som en grense gjennom området som begge land gjør krav på.

India, Pakistan og Kashmir Ekspandér faktaboks 63 år senere er de to landene bitre fiender. Stikkordet er Kashmir, den omstridte grensedelstaten.

Kashmir er et muslimskdominert område, men er også historisk og kulturelt viktig for hinduene. Det finnes i tillegg en enklave i nordøst med buddister.

Da det britiske India ble delt, var imperiet et lappeteppe av britisk-administrerte områder og 565 formelt selvstendige fyrstedømmer.

Flere av fyrstedømmene kunne velge om de ville tilhøre India eller Pakistan.

Den hinduistiske maharadjan av Kashmir valgte etter tvil, å søke militær støtte fra India i urolighetene som oppstod under og etter imperieoppløsningen.

India forlangte som motytelse at Kashmir ble en formell del av India, noe Pakistan protesterte mot.

Jammu og Kashmir er nå en egen delstat i India.

Det har siden 1947 vært utkjempet tre kriger om Kashmir.

Etter den første krigen ble området i 1949 delt av FN i en våpenhvileavtale, hvorav den største delen tilfalt India.

Grensen går under navnet Kontroll-linjen og overvåkes fortsatt av FN-styrker.

I tillegg har Kina siden 1962 okkupert et område i nordøst av den indiske delen.

FN har i flere omganger anmodet Pakistan om å trekke sine militære styrker fra den pakistanske delen og India om å holde folkeavstemning og la kashmirerne selv bestemme hvilken nasjon de ønsker å tilhøre - uten at anmodningen har blitt etterkommet.

Kashmir har i perioder hatt delvis selvstyre.

Etter krigen mellom India og Pakistan i 1971, som førte til at Bangladesh ble opprettet, ble man enige om forhandlinger for å løse Kashmir-problemet - uten at man har kommet særlig lenger.

Det har i årene etter 1949 variert hvilket ønske om tilhørighet som har vært sterkest; pakistansk, indisk eller selvstendighet.

To proindiske partier styrer nå den indiske delen av Kashmir.

Bondevik vil ha større press

Kina og EU oppfordrer India og Pakistan til å vise tilbakeholdenhet.

Tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik, grunnlegger av Oslosenteret, er nå i Pakistan. Han forteller til NRK at det er en «bekymret stemning» og at alle der ser alvoret i situasjonen.

Kjell Magne Bondevik sier at det ikke er et klima for forhandlinger mellom Pakistan og India nå. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

– Det er ingen militær løsning på konflikten i Kashmir. Det må forhandles, men nå er det ikke klima for det, sier Bondevik.

Han sier at det er vanskelig å få indiske myndigheter i tale og frykter at konflikten kommer ut av kontroll.

– Det må legges større internasjonalt press på India og Pakistan om man skal ha håp om å finne en løsning på den 72 år lange konflikten om Kashmir, sier Bondevik.