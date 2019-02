– Pakistan må betale en høy pris for dette, sa statsminister Narendra Modi etter et krisemøte i regjeringen fredag, ifølge Reuters.

Den indiske regjeringen hevder at den har uomtvistelige bevis for at nabolandet var involvert i terroraksjonen som tok livet av 46 politisoldater, men har ikke lagt dem fram for offentligheten.

Angrepet er det dødeligste mot indiske styrker siden 2002.

India anklager Pakistan for å gi opprørsgrupper fritt spillerom og oppmuntrer dem til terror. Nå truer India med «fullstendig internasjonal isolasjon» av Pakistan.

Indias statsminister Narendra Modi ved kistene med levningene av politisoldatene. Foto: HANDOUT / Reuters

– Dersom våre naboland tror de vil lykkes i å skape ustabilitet gjennom slike handlinger, bør de slutte å drømme. De vil aldri lykkes, advarer Modi.

India truer med å fjerne Pakistan fra listen over land med gunstigst handelsstatus (MFN).

Pakistan avviser anklagene

– Vi avviser på det sterkeste beskyldningene i indiske mediene og fra regjeringen der, som forsøker å knytte angrepet til Pakistan, uten at det er foretatt noen gransking, heter det i en uttalelse fra Pakistans utenriksdepartement.

– Anklagene er en del av kampanjen foran parlamentsvalget i India, sier Naeemul Haq, en av lederne i det pakistanske regjeringspartiet Tehreek-e-Insaf.



Han sier volden i Kashmir er en følge av den «brutale indiske okkupasjonen».

India jakter på terrorleder

Indiske muslimer i Mumbai fordømmer islamistgruppa Jaish-e-Mohammad og holder opp bilder av gruppas leder, Masood Azhar. Foto: INDRANIL MUKHERJEE / AFP

Det er Jaish-e-Mohammed som skal ha stått bak angrepet. Det er en islamistisk gruppe som kjemper mot indisk styre i Kashmir.

Gruppen skal ha gjennomført flere terrorangrep i India. Ifølge lokale medier i Kashmir stod de bak dette siste angrepet også.

Gruppa ledes av Masood Azhar, som pakistanske myndigheter satte i husarrest etter et angrep i India i 2016, men han skal ha blitt satt på frifot senere.

Ifølge Times of India skal India igjen forsøke å få Azar satt på listen til FNs sikkerhetsråd over terrorister.

Tidligere har Kina lagt ned veto mot det.

Bussen med politisoldater ble fullstendig ødelagt i eksplosjonen. Foto: Stringer . / Reuters

Observatører advarer

Observatører advarer om at det kan brygge opp til full krise i forholdet mellom de to atommaktene.

– De neste 24 til 48 timene er avgjørende. Dette kan bli stygt, sier Moeed Yusuf, fra USAs fredsinstitutt, USIP, til AFP. Institutet er finansiert av den amerikanske Kongressen.

Han påpeker at det var håp om samtaler mellom India og Pakistan etter vårens valg i India, men tror hauker på begge sider av grensen vil forsøke å skape vanskeligheter.

Ifølge den lokale menneskerettighetsorganisasjonen, JKCCS, med base i byen Srinagar, ble 586 personer drept i konflikten om Kashmir i fjor. Over halvparten var aktivister fra separatistorganisasjoner, men 160 var sivliepersoner, blant dem 31 barn. Organisasjonen frykter at 2019 kan bli enda dødeligere.

Laster kart, vennligst vent... For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din. Angrepet kan øke spenningen mellom India og Pakistan.

Konflikt i over 70 år

Kashmir har forgiftet forholdet mellom India og Pakistan i over 70 år. Begge land mener at området tilhører dem. Tre kriger er blitt utkjempet om Kashmir.

Da det britiske India ble delt i det hindudominerte India og den nye muslimske staten Pakistan, skulle fyrstedømmet Kashmir bli en selvstendig stat. Les mer om hvorfor det ikke skjedde og om delingen av området her: Kashmir-konflikten