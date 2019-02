Indisk flyangrep mot Pakistan etter drap på soldater

Den indiske TV-kanalen News 18 rapporterer om at kampfly fra India krysset våpenhvilelinjen som deler Kashmir i en pakistansk og en indisk del og gjennomførte et angrep mot det de beskriver som en «terroristleir» i Balakot på pakistansk side.

Mellom 200 og 300 mennesker skal være drept eller såret, ifølge TV-kanalen.

Indias utenriksminister Vijay Gokhale orienterte pressen etter at luftangrepet i Kashmir var gjennomført. Foto: Adnan Abidi / Reuters

– Et stort antall av Jaish-e-Mohammad sine ledende kommandanter, instruktører og terrorister som trenes opp til å begå selvmordsangrep ble drept i angrepet, opplyste den indiske utenriksministeren Vijay Gokhale på en pressekonferanse.

Han hevdet at etterretningsinformasjon viste at et nytt angrep fra gruppen Jaish-e-Mohammed var nært forestående, og at dette var bakgrunnen for flyangrepet i natt norsk tid.

Dette skal være delene fra de indiske jagerflyene i Pakistan.

Jaish-e-Mohammed tok på seg ansvaret for angrepet mot indiske politisoldater 14. februar i år, da en selvmordsbomber rammet en militærkolonne som befant seg på en motorvei i den indiskkontrollerte delen av Kashmir. 40 politisoldater døde.

Selvmordsangrepet var det verste i den omstridte regionen på flere tiår. India varslet raskt at landet ville hevne de drepte.

Ifølge kilder i det indiske luftforsvaret ble det brukt droner og ett tonn tunge styrte bomber i flyangrepet som skjedde i natt norsk tid.

Det er første gang siden 1971 at Indias luftforsvar har krysset inn i pakistansk område.

India, Pakistan og Kashmir Ekspandér faktaboks 63 år senere er de to landene bitre fiender. Stikkordet er Kashmir, den omstridte grensedelstaten.

Kashmir er et muslimskdominert område, men er også historisk og kulturelt viktig for hinduene. Det finnes i tillegg en enklave i nordøst med buddister.

Da det britiske India ble delt, var imperiet et lappeteppe av britisk-administrerte områder og 565 formelt selvstendige fyrstedømmer.

Flere av fyrstedømmene kunne velge om de ville tilhøre India eller Pakistan.

Den hinduistiske maharadjan av Kashmir valgte etter tvil, å søke militær støtte fra India i urolighetene som oppstod under og etter imperieoppløsningen.

India forlangte som motytelse at Kashmir ble en formell del av India, noe Pakistan protesterte mot.

Jammu og Kashmir er nå en egen delstat i India.

Det har siden 1947 vært utkjempet tre kriger om Kashmir.

Etter den første krigen ble området i 1949 delt av FN i en våpenhvileavtale, hvorav den største delen tilfalt India.

Grensen går under navnet Kontroll-linjen og overvåkes fortsatt av FN-styrker.

I tillegg har Kina siden 1962 okkupert et område i nordøst av den indiske delen.

FN har i flere omganger anmodet Pakistan om å trekke sine militære styrker fra den pakistanske delen og India om å holde folkeavstemning og la kashmirerne selv bestemme hvilken nasjon de ønsker å tilhøre - uten at anmodningen har blitt etterkommet.

Kashmir har i perioder hatt delvis selvstyre.

Etter krigen mellom India og Pakistan i 1971, som førte til at Bangladesh ble opprettet, ble man enige om forhandlinger for å løse Kashmir-problemet - uten at man har kommet særlig lenger.

Det har i årene etter 1949 variert hvilket ønske om tilhørighet som har vært sterkest; pakistansk, indisk eller selvstendighet.

To proindiske partier styrer nå den indiske delen av Kashmir.

40 indiske politisoldater ble drept under angrepet mot en militærkolonne som befant seg på en motorvei i den indiskkontrollerte delen av Kashmir 14. februar. Foto: Umer Asif / AP

Ber India ta til fornuften

Det pakistanske forsvaret anklager nå India for å ha krenket pakistansk luftrom.

Pakistanerne sier de drev de indiske flyene tilbake, men ikke før bombene i all hast ble sluppet.

Utenriksminister Mahmood Qureshi advarer India mot å utfordre Pakistan og ber nabolandet om å ta til fornuften, ifølge den statlige radiokanalen Radio Pakistan.

Utenriksdepartementet ber innbyggerne om ikke å bekymre seg over angrepet og sier at landets forsvar er fullt beredt til å svare på nye handlinger fra nabolandet.

Pakistanske myndigheter har tidligere sagt at de ikke vil tolerere en militær gjengjeldelse etter angrepet mot den indiske militærkolonnen tidligere i februar.

Hevder få er drept og såret

Til forskjell fra de pakistanske regjeringskildene som News 18 viser til, hevder det pakistanske forsvaret at det verken er materielle skader eller drepte eller sårede etter flyangrepet i grenseområdet.

Innbyggere i området forteller til pakistansk media at de hørte «fire tunge smell» tidlig i morgentimene lokal tid.

– Vi så fire dype kratere i bakken hvor bombene falt, et ødelagt hus og mange knuste trær, forteller 25 år gamle Mohammad Ajmal som nyhetsbyrået AP refererer.

Ifølge dem som bor i landsbyen skal kun én person være såret. Regionens politisjef sier at han har sendt sine folk for å undersøke, men at bombene ble sluppet over et skogsområde.

Angrepet har stor støtte på indisk side

– Dette var en nødvendig handling for å forsvare landet. Hele landet står bak våre væpnede styrker, sa minister Prakash Javadekar etter et regjeringsmøte hvor regjeringen ble orientert.

Han hevdet videre at statsminister Narendra Modi har gitt forsvarsledelsen frie hender hvordan landet skulle gjengjelde angrepet mot de indiske soldatene.

– Jeg er stolt av den indiske hæren. Vi har sagt til Pakistan at våre martyrers død ikke skal være forgjeves. Jeg er inder, og jeg er stolt i dag, sier førsteministeren i den viktige delstaten Maharashtra til News 18.

Også Kongresspartiets leder, Rahul Gandhi, uttrykker støtte.

– Jeg hilser luftforsvarets piloter, sier han til TV-kanalen.

Langvarig konflikt uten løsning

Det er altså første gang siden 1971 at Indias luftforsvar har krysset inn i pakistansk område.

India gikk den gangen inn på daværende Øst-Pakistans side – dagens Bangladesh – i borgerkrigen som førte til at Bangladesh ble selvstendig.

Konflikten om Kashmir går tilbake til 1947 da India og Pakistan fikk sin selvstendighet fra britene.

De to landene har utkjempet flere kriger om området, som i praksis er delt mellom en indiskstyrt og en pakistanskkontrollert del.

En folkeavstemning som ble vedtatt av FN i 1948 om Kashmirs fremtid, er aldri blitt gjennomført.

India og Pakistan gjør begge krav på hele området, i tillegg til at mange ønsker at Kashmir skal være selvstendig. Under kolonitiden var Kashmir et delvis selvstyrt fyrstedømme under britiske overhøyhet.

