Det finnes ikke piller mot møkkete vann.

Mandag kveld norsk tid holdt det internasjonale antidopingbyrå, Wada, en digital pressekonferanse.

Det føltes som om byråets polske president Witold Banka hadde mobilisert alt det mest overbevisende de har av juridiske og medisinsk ekspertise for å renvaske deres i øyeblikket noe tilsmussede omdømme.

De etterfølgende spørsmålene fra journallister fra bokstavelig talt hele verden indikerte likevel at de ikke helt lyktes med akkurat det.

Bakgrunnen er at New York Times i samarbeid med tyske ARD har avslørt at 23 kinesiske svømmere testet positivt bare sju bare måneder før OL i Tokyo endelig gikk av stabelen i 2021.

Resultatene ble rapportert inn til det internasjonale antidopingbyrået, Wada, i mars 2021, slik prosedyrene tilsier. Siden skjedde det ikke mer. De positive prøvene ble aldri offentlige. Ingen av svømmerne ble midlertidig utestengt i påvente av videre undersøkelser. Ingen ble straffet.

Bare måneder senere tok tre av dem OL-gull i Olympics Aquatics Centre i Tokyo.

OL-MEDALJØR: Wang Shun er også trukket inn i dopingskandalen. Foto: AFP

Underteppefeiing

Først nå kommer den tyske dokumentaren som mener å avsløre hva som skjedde.

Den mektige amerikanske antidopingsjefen, Travis Tygart, kaller det hele en dekkoperasjon på vegne av Kina og beskylder Wada for å «feie det under teppet».

Wada reagerer så sterkt på anklagene fra Tygart at de varsler rettslige skritt.

Men ingen trusler fjerner så langt spørsmålene rundt hvorfor man uten videre godtok den kinesiske forklaringen på de positive prøvene.

Det kinesiske utenriksdepartement på sin side betegner det hele som «fake news».

Stoffet svømmerne hadde fått i seg, heter trimetazidine, som gjerne forkortes TMZ blant venner.

Dette er den samme substansen som den russiske kunstløperen Kamila Valjeva ble tatt for under OL i Beijing i 2022.

Valijeva påsto hun hadde fått i seg rester av bestefarens hjertemedisin via ei skjærefjøl. Hun ble ikke trodd av Wada og har siden blitt dømt til utestengelse i 4 år.

Ingen kinesere har blitt dømt. Fordi Wada trodde dem og de kinesiske myndigheter, som selv etterforsket saken.

TATT: Russiske Kamila Valjeva var sentral i den store skandalen under forrige vinter-OL. Foto: Alexander Zemlianichenko / AP

Hjertemedisin i vifter og sluk

Historien de kjøpte dreier seg rundt restauranten i Huayang Holiday Hotel i Shijiazhuang, en by med stusslige 11 millioner innbyggere. Under et stort nyttårsstevne i byen i starten av 2021 skal de kinesiske svømmestjernene ha bodd på hotellet mens de konkurrerte.

Da prøvene som ble tatt av dem viste seg å være positive, begynte kineserne selv å undersøke mulige grunner til at de kan ha fått i seg stoffet, som øker energiopptaket betydelig og har blitt brukt ulovlig som doping i en årrekke.

STORBY: Det var på et hotell i Shijiazhuang svømmerne skal ha bodd. Foto: AFP

Særlig i kraftsporter som svømming.

Det kineserne fant ut, på et tidspunkt hvor Wada ikke selv kunne etterforske stedet grunnet pandemien, var at svømmerne hadde fått i seg stoffet via maten på hotellet.

Analyser av kjøkkenvifter, utslagsvasker og krydderbeholdere viste seg å inneholde rester av hjertemedisinen.

Som da ble brukt som bevis på at maten svømmerne hadde spist hadde vært forurenset av hjertemedisinen.

Troverdig, mente Wada. Og Chinada. Og det internasjonale svømmeforbundet.

For utrolig til å være sant, mener Usada.

Et ønsket resultat?

«En kniv i ryggen på rene utøvere», kaller nevnte Tygart det hele. Og han er ikke den eneste som reagerer.

For hvem ønsket dette resultatet så sterkt at Wada ikke engang suspenderte de kinesiske svømmerne midlertidig kun måneder før OL i Tokyo, slik normale prosedyrer tilsier?

HARDT UT: Travis Tygart. Foto: AP

I tillegg var dette bare ett drøyt år før Kina selv skulle samarbeide med IOC om å arrangere vinter-OL i Beijing.

Det siste de trengte var en gedigen dopingskandale.

Halvparten av Wadas budsjetter er finansiert av IOC. Slikt skaper spekulasjoner. Men beviser ingenting. Som spekulasjoner sjelden gjør.

Men slike vokser seg likevel uforholdsmessig store når forklaringene Wada kommer med er så lite konkrete som de er.

Wada selv påstår de har gjort grundige og uavhengige vurderinger og analyser av resultatene kinesiske myndigheter kom med med tre måneder etter at de omtalte prøvene var rapportert inn.

Forurenset fremtid

Det positive i sammenhengen er at svømmerne overhodet ble testet. Og at det kinesiske antidopingbyrået, Chinada, rapporterte inn de positive prøvene til tilsynsbyrået, Wada.

Dette i motsetning til eksempelvis hvordan Russland opererte rundt de skandaliserte lekene i Sotsji i 2014.

Nå nærmer det seg nye leker i Paris, hvor flere av de 23 kinesiske svømmerne er forventet å kjempe om medaljer.

Imens settes hele troverdigheten til den internasjonale kampen mot doping på spill.

Den tyske innenriksminister Nancy Faeser forlanger en egen etterforskning av saken.

Pressekonferansen mandag skulle prøve å overbevise skeptikerne verden over om at Wadas vurdering var den riktige.

At innholdet av det forbudte stoffet var for lavt til å ha blitt tatt prestasjonsfremmende. Og at de ikke på noen måte ville ha kunnet utfordre de kinesiske påstander rettslig.

Påstandene om at de 23 svømmerne var ofre for forurensing.

Og bare dét.

Det finnes ikke piller mot møkkete vann.

Eller grumsete samarbeidsklima.

Men som DumDum Boys likevel lærte oss: «Det fins noen folk i fete biler med en kur for alt».

For Wadas fremtids skyld får vi håpe akkurat dét er tilfellet også her.