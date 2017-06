Liu Xiaobos venn: – Myndighetene har løyet for oss

Aktivisten og menneskerettighetsforkjemperen er opprørt og trist over nyheten om at Liu Xiaobo er dødssyk og ikke har lenge igjen å leve.

– Helt frem til nå har vi fått forsikringer om at hans mentale og fysiske helse i fengselet var god. Når vi nå hører at han er dødssyk fremstår alle tidligere forsikringer som løgner, sier Hu Jia til NRK.

– Liu Xiaobo en positiv kraft

Han kaller den dødssyke fredsprisvinneren for en positiv kraft i Kina, en som stod for et ønske om politisk endring.

DØDSSYK: Fredsprisvinner Liu Xiaobo. Foto: Handout / AFP

Både Hu Jia og Liu Xiaobo signerte det såkalte «Charter 08», et opprop som tok til orde for uavhengige domstoler og et flerpartisystem i Kina.

Det var på bakgrunn av dette oppropet at Liu Xiaobo i 2009 ble dømt til 11 års fengsel for statsundergravende virksomhet. Dommen ville ikke vært ferdig sonet før i 2020.

– Det de gjør nå er en fordekt måte å drepe ham på. De vet at han ikke har lenge igjen å leve, og derfor slippes han nå ut til behandling på sykehus. Den medisinske hjelpen i kinesiske fengsler holder uansett ikke en god standard. Det er umulig å holde seg mentalt frisk der inne, sier Hu til NRK.

Var kritisk til Solberg

Hu Jia var sterkt kritisk til at statsminister Erna Solberg nektet å ta opp skjebnen til Liu Xiaobo og kona Liu Xia da hun var på offisielt besøk til Kina i april. I et intervju med NRK lurte Hu Jia på om det var en statsminister eller en fiskehandler som kom på besøk:

– Det er ikke sånn det skal være. Solberg burde opptre modig og uavhengig, og si det hun mener. Hun må ta opp situasjonen for Liu Xiaobo og kona Liu Xia. Ikke nødvendigvis med media til stede, men i hvert fall i de private møtene med statsminister Li Keqiang og president Xi Jinping, sa han til NRK den gang.

Bekymret for Liu Xia

Hu Jia har tidligere fortalt NRK at han er bekymret for fredsprisvinnerens kone, Liu Xia. Hun har de siste årene sittet i husarrest i Beijing uten lov og dom. En politipost ved inngangen til huset hennes vokter alle som går inn og ut, og hun får ikke ta imot besøk.

– Jeg vet ikke hvordan tilstanden til Liu Xia er nå. Ingen har kunnet ha kontakt med henne på lang tid. Men jeg vil tippe at hun allerede er i Shenyang hos sin ektemann, sier Hu Jia til NRK.