Liu Xiaobo overført til sykehus

Det opplyser hans advokat til avisen South China Morning Post.

– Han får nå behandling på et sykehus i Shenyang. Han har ingen spesielle planer. Han får kun medisinsk behandling for sin sykdom, sier Mo Shaoping.

Mo ønsket ikke å gi et TV-intervju da NRK kontaktet ham i ettermiddag, men bekrefter at Liu Xiaobo nå er overført til Sykehus nummer 1 underlagt China Medical University i Shenyang.

Ifølge advokaten fikk Liu diagnosen 23. mai i år, og han ble løslatt noen dager senere.

Til South China Morning Post opplyser Mo at Liu ikke har noen planer om å søke behandling i utlandet.

Liu ble dømt til elleve års fengsel i 2009 for å ha vært medforfatter av et opprop til støtte for politisk demokrati i Kina, kalt «Charter 08». Han har sittet fengslet i Jinzhou nordøst i Kina, og dommen hans ville ikke vært ferdig sonet før i 2020. Det har til nå ikke vært noen tegn til at kinesiske myndigheter planla en tidligere løslatelse.

Fredsprisvinnerens kone Liu Xia sitter for tiden i husarrest i Beijing uten lov og dom. En egen politipost ved inngangen vokter alle som går inn og ut, og hun får ikke lov til å ta imot besøk. Hun har såvidt NRK forstår fått lov til å besøke ektemannen i fengselet en gang i måneden.

Avokat Mo sier til NRK at han ikke har flere opplysninger om Liu Xia eller hennes tilstand nå.

«Kinesiske myndigheter bør umiddelbart forsikre seg om at Liu Xiaobo får adekvat medisinsk behandling, og at han og alle andre som er fengsel for å utøve sine menneskerettigheten umiddelbart og betingelsesløst blir løslat, sier Amnesty International i en uttalelse etter at løslatelsen ble kjent.

Liu Xiaobo mottok Nobels fredspris i 2010. Stolen hans sto tom under fredsprisutdelingen.

Tildelingen vakte svært krasse reaksjoner i Kina, som frøs forbindelsene til Norge. De diplomatiske forbindelsene ble gjenopptatt på tampen av fjoråret, og i vår var statsminister Erna Solberg (H) på besøk i Kina.

Saken oppdateres