– Der! Ser du det! Der er bakdøren inn til Liu Xias hus. Hun bor på toppen der. Og i det hvite bygget foran der er politiet.

Den kinesiske dissidenten Hu Jia har tatt oss med til boligkomplekset Yuetan Nanlu nr. 9. Det er her Liu Xia har sittet i husarrest de siste årene.

Hu Jia kaller seg selv nær venn av fredsprisvinner Liu Xiaobo og kona Liu Xia. Foto: Peter Svaar / NRK

Vi våger ikke gå ut av bilen. Sikkerhetspolitiet vokter eiendommen, og sørger for at et utenlandsk TV-team aldri vil nå så langt som til inngangsdøren.

Hu Jia kaller fredsprisvinner Liu Xiaobo og kona Liu Xia for nære venner.

Selv har han to ganger vært nominert til fredsprisen. Han har også vunnet Sakharov-prisen for sitt arbeid.

Hu Jia mener Erna Solberg må ta opp ekteparets situasjon med kinesiske myndigheter når hun kommer hit til Kina. Han er spesielt bekymret for fredsprisvinnerens ektefelle.

Flere år har gått siden sist de kunne ha kontakt.

– Det var 28. Desember 2012. Liu Xiaobos bursdag. Vi greide å komme oss forbi politiposten der nede, og inn i huset. Det var første gang noen traff Liu Xia siden hun ble satt i husarrest.

– Hun var i en forferdelig tilstand. I ferd med å falle fra hverandre mentalt. Det er henne vi er bekymret for nå. Hun har ikke gjort noe galt, sier Hu Jia til NRK.

Liu Xiaobo og Liu Xia i 2002. Foto: Str / AFP

Arresterte broren

Han hevder kinesisk politi i etterkant av dette besøket arresterte Liu Xias bror for å legge press på henne.

Broren Liu Hui ble arrestert og dømt til 11 års fengsel, men løslatt kort tid senere.

– Politiet stilte et par betingelser for brorens løslatelse. Liu Xia måtte gå med på å ikke saksøke Beijing-politiet for ulovlig husarrest. Hun kan ikke møte aktivister eller utenlandske journalister. Om du skulle komme gjennom på telefon til henne nå, vil hun bare legge på røret.

– Hun får også treffe Liu Xiaobo i fengselet én gang i måneden, og disse besøkene betyr alt for dem nå.

Behandles som VIP-fange

Fredsprisvinner Liu Xiaobo har derimot fått merkbart bedre behandling i fengsel etter fredspristildelingen i 2010, ifølge Hu.

Liu Xiaobo har ifølge ham tilgang til sin egen grønnsakshage, og får lese utvalgte bøker.

Han har sonet i et fengsel i byen Jinzhou i Liaoning-provinsen siden 2009, og dommen er ikke ferdig sonet før i 2020.

– Liu Xiaobo behandles som en VIP-fange. Han har kanskje de beste soningsforholdene noen kan ha i Kina. Men han er helt isolert. Han får ikke treffe noen andre fanger. De vil ikke at noen skal formidle beskjeder eller at informasjon om ham skal komme ut, sier Hu Jia.

Han mener Erna Solberg skylder å ta opp ekteparets skjebne i sine møter med kinesiske ledere senere i uken:

– Hun må ta opp situasjonen for Liu Xiaobo og kona Liu Xia. Ikke nødvendigvis med media til stede, men i hvert fall i de private møtene med statsminister Li Keqiang og president Xi Jinping.

– For hvis en norsk statsminister er redd og tier om disse spørsmålene, så har dere valgt feil statsminister. Da har dere valgt en leder uten mot. Hvordan kan en slik leder fremme norske verdier, som har gjort Norge til en ledende nasjon for menneskerettigheter i verden?