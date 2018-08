Ny rapport: 840 broer i Frankrike står i fare for å kollapse

Etter oppdrag fra franske myndigheter, har et revisjonsselskap gjennom en ny rapport regnet ut at én tredjedel av landets 12.000 statsbygde broer trenger å repareres.

I rapporten skriver de at syv prosent, rundt 840 broer, er i så dårlig forfatning at de «står i fare for å kollapse» i løpet av de kommende årene, skriver Sky News.

Rapporten, som ble lagt frem for den franske samferdselsministeren forrige måned, ble først publisert av avisen Journal du Dimanche.

Mangel på finansiering og vedlikehold

President Emmanuel Macrons regjering har allerede lovet å sette av midler til ny infrastruktur, men dette har nå kommet under nytt press etter brokollapsen i Genova tirsdag.

Minst 43 mennesker mistet livet da et strekke på 80 meter av broen raste sammen under en kraftig storm.

Broene det er snakk om i rapporten er ikke navngitt offentlig, men det er foreslått at flere av dem stenges.

DEL FALT AV: En 80 meter lang seksjon av den opphøyde motorveien i utkanten av Genova kollapset tirsdag ettermiddag, mens en kraftig storm herjet i området. Du trenger javascript for å se video. DEL FALT AV: En 80 meter lang seksjon av den opphøyde motorveien i utkanten av Genova kollapset tirsdag ettermiddag, mens en kraftig storm herjet i området.

Hovedårsaken til de dårlige forholdene skal være mangel på finansiering, men også mangelfullt arbeid på å vedlikeholde broene.

Rapporten kritiserer også tidligere regjeringer for inkonsekvent og dårlig budsjettering av infrastruktur. Økt trafikk og flere ekstremvær-episoder gjennom de siste årene, er noe som skal ha forsterket problemet, ifølge New York Times.

Lover nye tiltak

Selskapet har ikke tatt for seg privat- eller lokalbygde broer, som utgjør et tall på flere tusen rundt om i landet.

Ifølge den amerikanske avisen er disse broene blitt sterkt utsatt for budsjettkutt de siste årene, noe som gjør at det er mistanke om at også disse kan være i like dårlig forfatning.

Den franske samferdselsministeren Elisabeth Borne, sa forrige uke at landets broer skulle bli prioritert fremover.

Hun annonserte flere planer for et «én milliard euro-prosjekt», som skulle redde nasjonens veier, broer og tunneler, i tillegg til å gjøre rede for planer om å få på plass en ny infrastruktur-lov etter sommeren.