Derfor raser italienske broer sammen

42 mennesker er bekreftet omkommet etter brokollapsen i Genova tirsdag. Ulykken er den fjerde store brokollapsen i Italia de siste to årene, og det ferskeste eksempelet på den kritiske infrastrukturen i landet.

Italienske myndigheter har startet etterforskning for å finne ut hvorfor motorveibroen kollapset, og har gitt driftsselskapet Autostrade per l'Italia 15 dager på å svare på hva slags vedlikehold som er blitt utført.

Mange konstruksjoner fra 60-tallet er nemlig i en kritisk forfatning, ifølge flere eksperter.

Fakta om ulykken på Morandi-broen Ekspandér faktaboks Ponte Morandi er en bro på motorveien A10 ved den italienske havnebyen Genova.

Broen ble bygget mellom 1963 og 1967 og er 1.102 meter lang. Den krysser elven Polcevera, samt flere bygninger, fabrikker og et jernbanespor.

Tirsdag ved 12-tiden kollapset cirka 200 meter av broen, og opptil 35 personbiler og flere lastebiler falt i bakken 45 meter under.

38 personer er bekreftet døde, deriblant tre barn. To av de omkomne er fra Albania, tre er fra Chile og tre fra Frankrike. 15 personer er skadd, for de fleste er tilstanden alvorlig.

Det var kraftig regnvær og sterke vindkast da ulykken skjedde.

Ulykken er den største som involverer en bro i Europa på flere tiår. (Kilder: AP, AFP, NTB)

Byggeboom

Mange av problemene med den italienske infrastrukturen kan spores tilbake til byggeboomen fra 1960-årene, da broer, veier, bygninger og skoler ble bygget, ofte med svakt eller billig materiale for å øke fortjenesten.

– Det er ingen tvil om at byggboomen på 1960-tallet bidro til å forverre situasjonen fordi det ble bygget så mye – overalt og ikke alltid med tilstrekkelig kvalitet, sier Maurizio Carta, professor i byplanlegging ved Universitetet i Palermo.

Over to millioner boliger er ustabile, ifølge tall fra det nasjonale statistikkbyrået Istat. Tak har rast sammen på over 156 skolebygninger de siste årene. Tolv broer har rast sammen siden 2004.

– Vi bygget i usikre området, som langs elvebredder, i områder som er utsatt for jordskred, langs klipper og i risikable hydrogeologiske og seismiske områder, for ikke å nevne nær tung infrastruktur, noe som øker risikoen for mennesker som bor der, sier Carta, ifølge The Guardian.

BILDER FRA 1965: Se de historiske bildene her. Du trenger javascript for å se video. BILDER FRA 1965: Se de historiske bildene her.

– Penger fra byggesektor og narkotikahandel

Bygninger og veier i Sør-Italia er mer utsatt enn andre steder, og eksperter er enige om at dette ikke er tilfeldig.

Entreprenørselskaper samarbeidet med mafiaen i flere tiår. Firmaene skal ha brukt en uforholdsmessig mengde sand og vann og svært lite betong for å øke fortjenesten.

Flere brokollapser etterforskes for bruk av dårlige materialer.

– Ved analyse av tunneler og broer har jeg funnet sementblokker med en motstand tre ganger svakere enn normen. Dette var offentlige arbeider fullført av Ndrangheta (mafiagren med tilhold i Sør-Italia), forteller Nicola Gratteri til The Guardian.

Han er statsadvokat i Catanzaro med spesielt ansvar for saker koblet til mafiaen.

– Her i Calabria har mafiaen kontrollert bygningssektoren siden 1960-tallet, og i dag er hele betongvirksomheten under deres kontroll. Byggesektoren er den nest mest lønnsomme aktiviteten for Ndrangheta etter narkotikahandel, sier Gratteri.

GRUSOM ULYKKE: Tirsdag ved 12-tiden kollapset cirka 200 meter av broen, og opptil 35 personbiler og flere lastebiler falt i bakken 45 meter under. Foto: Philip Lote, NRK

Begrenset levetid

Det nasjonale forskningsrådet har slått fast at mye av infrastrukturen bygget i Italia på 1950- og 1960-tallet utgjør en risiko på grunn av alderen. Ekspertene i rådet mener materialene som ble brukt har en levetid på 50 til 60 år.

Mens Colosseum og andre bygninger fra romertiden består, må italienerne innse at 40 år gamle bygninger faller sammen.

– Vi har brukt materialer som er dømt til å forringes raskt, som ved byggingen av Morandi-broen, sier professor Antonio Bercich fra Universitetet i Genova.

Han advarte om broen for to år siden

– Ingeniøreksperter trodde i noen tiår at armert betong kunne skape Miniatyr-Colosseumer som ville vare for evig. Det viste seg å ikke stemme. Det er bygg fra denne perioden som nå burde vært revet, sier Bercich.