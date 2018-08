Starter etterforskning etter brokollaps

Italienske myndigheter har nå startet etterforskning for å finne ut hvorfor en motorveibro kollapset over den italienske byen Genova.

38 personer er så langt bekreftet omkommet etter kollapsen, men nødetatene frykter det kan være flere omkomne som ennå ikke er funnet.

Flere mener det kan ha vært en konstruksjonsfeil som førte til at en motorveibro kollapset i Genova. Du trenger javascript for å se video. Flere mener det kan ha vært en konstruksjonsfeil som førte til at en motorveibro kollapset i Genova.

Driftsselskap må svare innen 15 dager

Selskapet som har ansvaret for broen, og som får inntektene fra bompengene, har nå fått 15 dager på å svare for seg. Det italienske transportdepartementet krever blant annet full oversikt over vedlikeholdet av broen.

Italias vise-transportminister, Edoardi Rixi, har truet med å frata selskapet Autostrade per l'Italia konsesjonen dersom det viser seg at selskapet er skyld i ulykken.

Broen ble påbegynt i 1965 og stod ferdig i 1967. Den er oppkalt etter den italienske ingeniøren Riccardo Morandi som konstruerte en rekke broer i Italia på 1960- og 1970-tallet.

Autostrade per l'Italia opplyser at broen gjennomgikk omfattende vedlikehold i 2016.

Rixi krever også at Autostrade per l'Italia betaler for gjenoppbyggingen av broen og bygningene som ble ødelagt da broen kollapset.

– Det er uakseptabelt at en så viktig bro ikke var bygget for å unngå kollaps, sier Rixi til Sky24News.

Dagens konsesjonsvilkår sier at Autostrade maksimalt kan få 150 millioner Euro i bot, men Rixi sier til nyhetsbyrået Reuters at han mener det er for lite.

Aksjekursen sank

Det er Bennetton-familien som er hovedeier i Autostrade per l'Italia, med om lag 88 prosent av aksjene. Aksjekursen sank med rundt 22 prosent etter at nyheten om brokollapsen ble kjent.

I løpet av neste uke skal det holdes et ekstraordinært styremøte i sleksapet hvor kollapsen skal diskuteres.

Navngir de omkomne

Italienske myndigheter har nå gått ut med en liste over 21 av dem som mistet livet i ulykken.

Blant dem er det to hele familier som kjørte over broen, en tidligere fotballspiller og en tidligere profesjonell motorsyklist, skriver AFP. De aller fleste omkomne var italienere, men det var også tre chilenere og fire franskmenn.