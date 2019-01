Norge vil bidra til Venezuela-samtaler

– I dag har jeg hatt samtaler med både presidenten i nasjonalforsamlingen og den venezuelanske utenriksministeren. Vi støtter opposisjonens legitime krav om demokrati og nye valg, og vi har også oppfordret til at partene trer sammen til samtaler, sier Søreide til NRK.

Lederen av nasjonalforsamlingen, Juan Guaidó, erklærte seg denne uka som landets midlertidige president og slo fast at Nicolas Maduros presidentskap er ugyldig.

NRK møtte Guaidó i går, og han ba Norge om å følge med og anerkjenne ham som president.

Norge har oppfordret Maduros regjering til å lyse ut nyvalg, og Søreide sier hun støtter befolkningens «legitime krav om demokrati».

– Vi har støttet at det bør utskrives nye, frie demokratiske valg. Vi mener det er den eneste veien til en politisk inkluderende prosess som må komme i Venezuela. Vi har sagt fra norsk side at basert på den langvarige kontakten vi har hatt med begge parter, er vi klare til å bidra dersom og når partene ønsker det, sier hun.

Søreide sier at Utenriksdepartementet har tett kontakt med andre land i regionen, samt EU og USA.

– Det har vært et land som har blitt styrt med jernhånd i svært mange år, og det er en humanitær situasjon som bare har blitt verre og verre. Det er mange flyktninger, og det er en situasjon som potensielt kan eskalere med økt konfrontasjon. Det ønsker vi å bidra til at ikke skjer, sier Søreide.

Professor og Latin-Amerika-ekspert Benedicte Bull forklarer. Du trenger javascript for å se video. Professor og Latin-Amerika-ekspert Benedicte Bull forklarer.

Anklager USA for kuppforsøk

Oppfordringen til å holde nyvalg ble kontant avvist av Venezuelas utenriksminister Jorge Arreaza på lørdagens hastemøte i FNs sikkerhetsråd.

USA og EU har anerkjent Guaidó som midlertidig president. Russland og Cuba har på sin side gitt Maduros regjering full støtte. EU har gitt Maduro en frist på åtte dager til å erklære nyvalg.

Maduro sier i et intervju med tyrkisk CNN søndag at den politiske krisen skyldes et USA-ledet kuppforsøk.

– Ingen kan stille oss et ultimatum. Hele Europa bøyer seg for Donald Trump, spesielt når det gjelder Venezuela. Jeg tror han forakter oss, hele Amerika og Karibien. Jeg tror han forakter verden, sier Maduro.

Guaidó sier han vil vurdere å gi Maduro amnesti hvis han bidrar til en demokratisk løsning.

Ifølge en FN-talsmann er minst 20 personer drept i forbindelse med demonstrasjoner i landet denne uka. Samtidig har hyperinflasjon ført til mat- og medisinmangel, og det er anslått at over 1,6 millioner venezuelanere har rømt landet siden 2015.