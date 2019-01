Venezuela: 200.000 barn i fare for å dø av sult

Myndighetene i Venezuela har kjørt økonomien i grøfta, og det er stor mangel på matvarer.

På grunn av hyperinflasjon er det mange som ikke får nok lønn til å brødfø familiene sine.

Den katolske hjelpeorganisasjonen Caritas forsøker å hjelpe barna så mye de klarer, men det er allerede store skader på ungene i landet, sier ledelsen i organisasjonen til NRK.

Susana Raffalli er doktor i folkehelse og humanitært arbeid, og en av de fremste ekspertene på barnehelse i Venezuela.

– I Venezuela får nesten 200.000 barn nå så lite mat at de kan være i fare for å dø. En tredel av barna har fått så lite mat at veksten er hemmet, og de er mindre utviklet både fysisk og kognitivt enn barn med vanlig utvikling, sier hun til NRK.

Leter i søppelbøtter

Susana Raffalli advarer mot konsekvensene av at Venezuelas barn ikke får nok mat. Foto: Lars Os / NRK

NRKs team har sett mange hjemløse barn ute i gatene som leter gjennom søppelbøtter i jakt på noe spiselig.

– Dette får alvorlige konsekvenser for samfunnet i mange tiår fremover, både i form av lavere kunnskapsnivå og lavere produktivitet. Det er også fare for at flere av dem havner i kriminalitet, sier Raffalli.

Ifølge en studie som ble publisert i tidsskriftet Lancet torsdag er spedbarnsdødeligheten nå tilbake på et nivå man ikke har sett siden 1990-tallet, etter mange år med bedring.

I 2017 ble det meldt at graviditetsrelaterte dødsfall hadde steget med 66 prosent på to år, og allerede i 2016 manglet landets leger over 80 prosent av medisinene de trengte, skriver CNN. Samtidig har det vært flere utbrudd av meslinger, difteri og malaria.

Juan Guaidó har erklært seg selv som Venezuelas midlertidige president. Foto: Carlos Garcia Rawlins / Reuters

Nekter å holde nyvalg

NRK har også møtt mannen som har erklært seg selv som landets midlertidige president, Juan Guaidó. Han ba Norge følge med på prosessen i Venezuela.

Norge har i likhet med EU oppfordret Nicolas Maduros regjering til å lyse ut nyvalg.

EUs utenrikssjef Federica Mogherini sa lørdag at EU vil anerkjenne Guaidó som president i Venezuela dersom Maduros regjering ikke erklærer nyvalg innen åtte dager.

Det ble kontant avvist av Venezuelas utenriksminister, Jorge Arreaza, på møtet i FNs sikkerhetsråd.

Det var USAs utenriksminister Mike Pompeo som innkalte til hastemøtet om situasjonen. På møtet oppmuntret han alle land til å anerkjenne Juan Guaidó som Venezuelas nye president.

– Enten står du med frihetens kraft, eller så er du på lag med Maduro og hans kaos, sa han.

Pompeo anklager Russland og Kina for å holde liv i Maduros regjering, mens Russland anklager USA for å søke regimeendring, og sier det minner om landets tidligere involveringer i Sør-Amerika.