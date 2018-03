Nordmann møtte Madsen dager før ubåtferden: – Han virket skuffet

Peter Madsens største drøm handlet ikke om ubåter: Han ville bli den første dansken som sendte seg selv opp i verdensrommet, med en hjemmelaget rakett.

I et blogginnlegg fra 5. august i fjor skriver Madsen om det neste steget i sin store plan: Fredag 11. august skulle han sende opp en testrakett 14 kilometer opp i luften fra Bornholm.

Men dagen før, torsdag 10. august, sendte Madsen en kryptisk SMS til en av sine kollegaer om at testturen var avlyst.

OVERNATTET I UBÅTEN: Michael Youget reiste fra Stavanger til København for å hjelpe Madsen med romfartsprosjektet. Foto: Olav Rønneberg / NRK

Samme kveld tok Madsen med seg Kim Wall – som skulle skrive en reportasje om «Rakett-Madsen» – ut i Københavns skjærgård.

Blikkhangar

Søndag 6. august i fjor dro Michael Youget fra Stavanger til København.

Den teknologinteresserte nordmannen, som har bakgrunn fra Russland, tok kontakt med Madsen etter å ha sett videoer av arbeidet hans på Youtube.

Youget tilbød seg å hjelpe den eksentriske oppfinneren i forbindelse med den planlagte testoppskytningen på Bornholm. Planen var å bli i København en uke.

Stavangermannen ankom Madsens verksted på Refshaleøen rundt klokken halv seks på kvelden. I NRKs podkast «Ubåtsaken» sier Youget at han hadde sett for seg «et litt mer profesjonelt opplegg».

– Jeg ble møtt av en blikkhangar, på en måte. Jeg må si at jeg var litt skuffet over fasilitetene.

NRKs podkast om ubåtsaken Foto: NRK Ekspandér faktaboks «Ubåtsaken» er NRKs podkast om den danske oppfinneren Peter Madsen, den svenske journalisten Kim Wall og hva som skjedde da de to dro ut med Madsens hjemmelagde ubåt UC3 Nautilus torsdag 10. august i fjor.

Podkasten er laget av Emma Clare Gabrielsen, Olav Rønneberg, Sverre Holm-Nilsen og Merete Antonsen (lyddesign). Første episode er ute onsdag 7. mars.

Rettssaken mot Peter Madsen startet i byretten i København 8. mars. Dom i saken er berammet til 25. april.

I UBÅTEN: Peter Madsen om bord på sin hjemmelagde ubåt «UC3 Nautilus». Foto: Jev Olsen / NRK

– Metall, svette og eksos

Youget forteller at han umiddelbart etter ankomst ble satt i arbeid med å lage fester til en fallskjerm som skulle brukes i forbindelse med testoppskytningen noen dager senere. Da kvelden kom, tenkte Youget at han skulle ta inn på et hostell.

Madsen foreslo da at Youget i stedet skulle sove i ubåten. Madsen forklarte også at det var best å sove med luken i tårnet åpen, for å få nok luft.

– Man skal definitivt ikke være så veldig klaustrofobisk for å være inni den. Lukten var litt sånn «trang», som en blanding av metall, svette og eksos. Det samler seg litt av hvert i lukkede rom om man ikke har et godt ventileringssystem. Det er det ikke om bord i «Nautilus».

MADSENS RAKETT: Peter Madsens hjemmelagde rakett «Heat-1X Tycho Brahe» fraktes til Bornholm i 2010. Året etter klarte Madsen å skyte raketten 2,8 kilometer opp i luften. Målet var 15 eller 16 kilometer. Foto: Scanpix Denmark / Reuters

Uforklarlig følelse

Morgenen etter skulle Youget egentlig fortsette å utføre strøjobber ved verkstedet.

Slik ble det ikke.

– Da jeg kom til hangaren, stod han i telefonen og så litt skuffet ut. Det var en ganske lang samtale. Og da han var ferdig, kom han med nyheten om at testoppskytningen var kansellert.

Ifølge Youget skal Madsen ha sagt noe om at manglende tillatelser var årsaken til avlysningen. Madsen skal også ha gitt uttrykk for at det ikke var mer Youget kunne gjøre ved hangaren.

Stavangermannen fikk derfor beskjed om at han like godt kunne dra hjem til Norge.

– Jeg er i utgangspunktet ikke enkel å overtale, men av en eller annen merkelig grunn sa jeg ikke noe på det, og bare dro.

– Så klart, i ettertid er jeg ganske glad for det.

Youget sier han har reist mye i løpet av sitt liv.

– Noen ganger når man er på reise, får man en følelse av at man har lyst til å flytte på seg, fordi man er på et sted der man ikke føler seg så veldig sikker. Den følelsen fikk jeg da jeg tok Peter i hånda første gang, at «kanskje jeg må hjem». Det er veldig uforklarlig, sier Youget.

DEN SISTE TUREN: Kim Wall og Peter Madsen fotografert på vei ut i Køgebukten i ubåten Nautilus torsdag 10. august i fjor. Foto: Ritzau Foto

«Det viktigste i livet»

Madsens ambisiøse plan var i utgangspunktet å skyte seg selv opp i verdensrommet i løpet av 2019. I august 2017 hadde Madsen allerede opplevd flere tilbakesteg, blant annet fordi økonomien skrantet.

FORFATTER: – Hele hans livsprosjekt var i ferd med å falle fra hverandre, sier Thomas Djursing, som har skrevet bok om Peter Madsen. Foto: Ola Mjaaland / NRK

Thomas Djursing har skrevet bok om Madsen og brevvekslet med den drapstiltalte oppfinneren etter at han ble varetektsfengslet.

Djursing har tidligere sagt til NRK at oppskytningen på Bornholm var «det viktigste i Madsens liv» på det tidspunktet.

Djursing sier det var en kjent sak at Madsen i flere år hadde slitt med økonomiske problemer, og at hele hans prosjekt var i en «dyp krise» da Wall ble med på den skjebnesvangre ubåtturen 10. august i fjor.

TROR PÅ MADSEN: Dina Nielsen har vært om bord i Peter Madsens ubåt Nautilus. Foto: Sverre Holm-Nilsen / NRK

– Ville gå i bane rundt jorden

I likhet med Michael Youget har Dina Nielsen også vært om bord i Nautilus. Hun sier til NRKs podkast om ubåtsaken at hun husker en samtale hun hadde med Madsen om hans romprosjekt for om lag ti år siden.

– Det var på et tidspunkt da ubåten var bygget ferdig. Jeg husker godt at vi satt og snakket sammen ute ved en steinmolo i Køgebukten. Han snakket om sine barndomsdrømmer, om å komme i «orbit» rundt jorden.

– Noen spurte hvorfor «i faen» han hadde begynt med dette her. Og hvordan han kunne gjennomføre det? Det er jo sinnssykt. Han er ikke utdannet til det, det er selvlært. Det er ganske vilt, sier Nielsen.

Hun husker Madsen som en rastløs og kreativ type. Selv etter at levningene av Kim Wall begynte å dukke opp, har Nielsen vanskelig for å tro at Madsen kan ha begått et overlagt drap.

– Hun døde. Så fikk han panikk, og skar henne opp. Det har han innrømmet. Men ikke drap.

UBÅTEN: Peter Madsens ubåt lå tildekket utenfor København dagen før rettssaken mot Madsen startet. Foto: OLA HANA / NRK

– Ville pine og plage

Kurt Kragh har jobbet 27 år i «Rejseholdet», en avdeling innen Rigspolitiet som yter bistand ved større kriminalsaker utenfor København. I den perioden jobbet Kragh hovedsakelig med drapssaker.

Kragh mener det er mye som tyder på at Kim Wall ble utsatt for et seksuelt motivert drap. Under den første dagen av rettssaken mot Madsen stilte aktor en rekke spørsmål om voldspornografiske filmer funnet på en harddisk i Madsens verksted.

Om det angivelige drapet faktisk var seksuelt motivert, er det usedvanlig om det også var planlagt, slik tiltalen indikerer, påpeker Kragh.

– Hvis vi skal gå etter tiltalen, har Peter Madsen planlagt drapet. Han vil pine, plage og han vil drepe henne. Og det er veldig, veldig usedvanlig. Det er noe vi kun ser amerikanske seriemordere gjør, sier Kragh.

Madsen selv har nektet straffskyld for drap, og hevder Wall døde som følge av en ulykke. Han erkjenner å ha partert Wall og dumpet liket på havet, men hevder dette først skjedde etter at han mislyktes med å få hele kroppen ut av ubåten.

– Kan ha vært medvirkende

ANTYDER MOTIV: Tidligere drapsetterforsker Kurt Kragh. Foto: Mathias Ogre / NRK

Kragh påpeker at han ikke er ute etter å forhåndsdømme noen, men kaller saken «usedvanlig godt opplyst» fra et etterforskningsperspektiv.

Kragh ser ikke bort fra at Madsens knuste romfartsdrøm kan ha vært en medvirkende årsak, dersom det faktisk er slik at Wall ble drept.

Han viser til forskning som viser at de fleste gjerningsmenn med psykopatiske trekk går gjennom en prosess, kanskje over mange år, der drapsfantasiene blir mer konkrete.

– De fleste, 99 prosent, gjør det aldri. Men så er det noen som plutselig en dag sier «nå gjør jeg det».

– Det kan være fordi det er skjedd et eller annet i livene deres. Og vi vet jo det med Peter Madsen, at han kort tid før lider et stort nederlag i forbindelse med rakettoppskytningen.

Kragh tror nederlaget kan ha gjort Madsen «veldig sint».

– Da kanaliserer han det over på en person som han ikke har noen relasjoner til. Det er jo ikke noe personlig. Han gjør det jo ikke overfor sine nærmeste, dem han kjenner i sitt privatliv.

NRK har forsøkt å få kommentarer fra Madsens forsvarer Betina Hald Engmark til denne saken, men ikke fått svar.

STOR INTERESSE: Aktor Jakob Buch-Jepsen var populær hos pressen etter den første dagen av rettssaken mot Peter Madsen. Buch-Jepsen stilte Madsen flere spørsmål om hans interesse for BDSM og voldspornografi. Foto: Mads Claus Rasmussen / AFP

Blakk oppfinner

I den første dagen av rettssaken mot Peter Madsen var aktor Jakob Buch-Jepsen opptatt av om det var økonomiske grunner til at testoppskytingen ikke ble noe av.

– Både ja og nei. Det koster mange penger. Jeg holdt foredrag for statsministeren og andre. Det jeg tjente kastet jeg inn i prosjektet, sa Madsen, som i retten hevdet han fikk 15.000 og 20.000 kroner hver gang han holdt et foredrag på 45 minutter.

Aktor påpekte da at Madsen ikke hadde noen penger på sin konto da Wall forsvant. Buch-Jepsen spurte også hva Madsen tenkte om at oppskytingen ble avlyst.

– Jeg var meget, meget lettet, hevdet Madsen.

Rettssaken mot Peter Madsen fortsetter i byretten i København onsdag. Du kan følge saken direkte her.