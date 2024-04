Israel-dom kan påvirke norsk våpeneksport

I denne artikkelen kan du lese om:

– Spesielt rettssakene i Danmark og Nederland bør norske myndigheter følge med på.

Det sier seniorforsker Nicholas Marsh ved Fredsforskningsinstituttet i Oslo (PRIO) til NRK om søksmålene i de to europeiske landene.

KAN VÅPENET BRUKES I KRIGSFORBRYTELSER?: Prio-forsker Nicholas Mash forteller at alle land som bidrar til produksjonen av et våpen har et selvstendig ansvar til å foreta en risikovurdering. Foto: Julie Lunde Lillesæter / PRIO

Amnesty: – Danmark skal ikke bidra til Israels krig i Gaza

I midten av mars gikk flere danske organisasjoner sammen for å saksøke danske myndigheter på grunn av deres manglende risikovurdering ved å tillate eksport av danske F35-deler til USA.

Israel er i en prosess der de skal få utlevert 75 F-35-fly fra USA. I fjor mottok de 36 av dem, som nå brukes i Gaza.

AMNESTY DANMARK: – De israelske angrepene er uforholdsmessige og mot krigens regler. Danmark skal på ingen måte bidra til dette, sier Vibe Klarup, generalsekretær i danske Amnesty. Foto: Ólafur Gestsson / AMNESTY

Vibe Klarup, generalsekretær i danske Amnesty forteller til NRK at hun mener at eksporten til USA gjør Danmark delaktig i mulige krigsforbrytelser i den pågående krigen.

– De israelske angrepene er uforholdsmessige og mot krigens regler. Danmark skal på ingen måte bidra til dette, sier hun.

Danmarks utenriksminister Lars Løkke Rasmussen forteller til NRK at de er kjent med de pågående rettssakene.

– Vår vurdering er at eksporten av våpen er i samsvar med både EU-regelverket og internasjonale lover, sier Danmarks utenriksminister Lars Løkke Rasmussen. Foto: Philip Davali / Ritzau Scanpix / NTB scanpix

– Nå må sakene gå deres gang i domstolene, men det er fortsatt vår vurdering at eksporten av våpen er i samsvar med både EU-regelverket og internasjonale lover, sier Rasmussen.

Nederlandsk domstol: Våpenstans til Israel

I februar beordret den nederlandske ankedomstolen landets regjering til å stoppe eksporten av F-35-deler til Israel.

Dette fordi de mente at det var sannsynlig at eksporten ville føre til brudd på folkeretten.

De USA-eide F-35-delene oppbevares på et lager i Nederland og sendes deretter til andre land gjennom eksisterende eksportavtaler, blant annet til Israel.

«INGEN EKSTRA F-35-DELER TIL ISRAEL» Demonstranter hadde samlet seg utenfor rettssaken i Haag i Nederland. Foto: PIROSCHKA VAN DE WOUW / Reuters

– Med denne avgjørelsen viser de at risikoen for å være delaktig i krigsforbrytelser ikke bare gjelder eksport av ferdige våpen, men også ved våpendeler. Dette bør norske myndigheter ta seriøst, forteller seniorforskeren fra Prio, Nicholas Marsh.

Han sier også at det er internasjonale lover rundt eksport av våpen som har ligget til grunn for rettsavgjørelsen.

Lover som også Norge er underlagt.

VIKTIG PARTNER: Kongsberg Gruppen er en av flere norske selskap som bidrar til produksjonen av amerikanske F-35-fly som blant annet blir solgt til Israel. Ikke problematisk, mener norsk UD. Foto: KONGSBERG GRUPPEN

Kongsberg Gruppen

Til sammen ni norske selskap bidrar til produksjon av de amerikanske F-35-kampflyene.

Norske NAMMO og Kongsberg Gruppen er to av hovedleverandørene til våpen som benyttes av kampflyene, og deler til selve flyene.

NRK forklarer Kongsberg Gruppen Kongsberg Gruppen Kongsberg Gruppen er et internasjonalt teknologikonsern med hovedkontor på Kongsberg i Buskerud. Kongsberg Gruppen består av datterselskapene Kongsberg Defence & Aerospace, Kongsberg Maritime og Kongsberg Digital. Staten eier mer enn 50 prosent av selskapet. Kongsberg Gruppen I fjor hadde de en omsetning på mer enn 40 milliarder kroner. Selskapet tilbyr produkter og tjenester innen offshore, olje- og gassindustrien, handelsflåten, forsvar, romfart og fornybare industrier. De har blant annet en avtale med den amerikanske våpenprodusenten Lockheed Martin. Kongsberg Gruppen Lockheed Martin produserer blant annet F-35-flyene. Kongsberg har kontrakter verdt minst 3 milliarder kroner med det amerikanske selskapet. Forrige kort Neste kort

Ifølge Forsvarsmatriell er Kongsberg Gruppen også hovedleverandør for Joint Strike Missile, mens NAMMO er hovedleverandør for APEX-ammunisjonen.

Statsminister Jonas Gahr Støre og forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) besøkte Kongsberg Defence & Aerospace i Kongsberg i januar 2023. Her ved en modell av JSM-Joint Strike Missile. Foto: Lise Åserud / NTB

NRK har tatt kontakt med Kongsberg Gruppen som forteller at de ikke ønsker å kommentere søksmålet i Danmark.

De sier at flydelene eksporteres til USA som en del av industriavtale fra 2008.

Selskapet mener derfor at det ferdige flyet er underlagt amerikanske eksportregler.

I januar hadde demonstranter samlet seg sammen utenfor Kongsberg Gruppens hovedkontor i Kongsberg. Selskapet blir beskyldt for å produsere våpendeler som havner i israelsk krig mot Hamas i Gaza. Foto: Eivind Bulie / NRK

UD: Amerikanske våpen, amerikanske eksportregler

Statssekretær i Utenriksdepartementet Eivind Vad Petersson sier til NRK at de følger med på rettsprosessene i Danmark og Nederland.

– Norsk våpeneksportpolitikk er strengere enn en lang rekke europeiske land. Jeg er trygg på at vår praksis er i tråd med FNs våpenhandelsavtale og andre internasjonale forpliktelser, forteller han.

Statssekretær i Utenriksdepartementet, Eivind Vad Petersson, sier at det er landet som produserer det ferdige produktet som står for risikovurderingen ved eksport av våpenet. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Han sier at UD avslår søknader om eksport av våpen eller våpendeler hvis det foreligger kunnskap om at utstyret vil bli brukt til å begå folkemord, forbrytelser mot menneskeheten eller krigsforbrytelser.

– Mener dere at det ikke er noen risiko for at norske F-35-deler som sendes til USA kan bli brukt i mulige krigsforbrytelser utført av Israel?

– Det er landet som produserer det ferdige produktet og som på grunnlag av eget eksportkontrollregelverk står for risikovurderingen ved eksport, sier statssekretæren.

Mennesker drept siden 7. oktober 2023 Palestina 34.183 Siste uke: 284 Israel 1460 Lukk Kilder: Hamas-kontrollerte helsemyndigheter i Gaza / FNs kontor for koordinering av humanitær innsats (OCHA) / Israelske myndigheter Forbehold: Tall fra Hamas-kontrollerte helsemyndigheter i Gaza skiller ikke mellom sivile og stridende, og kan periodevis være forsinket. Tallet for antall drepte i Palestina er tall for Gaza. Tallene fra israelske myndigheter viser at rundt 1200 sivile og soldater ble drept i forbindelse med Hamas-angrepet på Israel 7. oktober 2023. Ifølge tall som ble publisert 3. april av israelske myndigheter, har 260 israelske soldater blitt drept siden 27. oktober 2023. Ingen av tallene er bekreftet av uavhengige kilder. De palestinske tallene oppdateres daglig. Tall fra Israel oppdateres minst to ganger i uken. Lukk Mer informasjon om tallene

Prio-forsker: – Alle ledd i produksjon har ansvar

– Hvis det var slikt at det kun er landet som produserer våpenet som hadde hatt ansvar, så hadde vi ikke hatt et regelverk der vi ansvarliggjør også de som eksporterer våpendeler, sier Prio-forsker Nicholas Marsh.

Amerikanske Lockheed Martin er en av verdens største våpenprodusenter. 9 norske selskap bidrar til produksjonen av de kjente F-35-flyene. Foto: ROBYN BECK / AFP

– UD viser til at Kongsberg Gruppens avtale med Lockheed Martin er gjort under godkjente samarbeidsavtaler, stemmer det?

– Det stemmer. Men samtidig så kan man stoppe eksporttillatelse når man ønsker. Hvis et demokratisk land, plutselig får en diktator ved makta, så betyr det ikke at vi må fortsette å selge våpen til dem bare fordi at vi har skrevet under en avtale tidligere, forteller forskeren.