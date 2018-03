Peter Madsen om turen med ubåten: Slik døde Kim Wall

Peter Madsen begynte sin forklaring i København byrett med å forklare at han ikke hadde planer om å dra på noen lang tur da han 10. august i fjor sendte en SMS til Wall og sa at hun kunne få et intervju hun hadde bedt om i lang tid.

– Planen er en ganske kort tur, ut, ned og at vi så kommer hjem. Jeg er ikke oppmerksom på hvor lang tid det tar. Planen var at Kim Wall skulle fortsette feiringen med sine venner, sa Madsen.

Det er tidligere kjent at Kim Wall forlot sin egen avskjedsfest med kjæresten og noen venner samme formiddag, for å gjøre et intervju med magasinet Wired.

Sendte meldinger fra ubåten

Ifølge aktor Jakob Buch-Jepsen forlot Madsen og Wall Refshaleøen, der Madsens ubåt lå til kai, klokken 19.20. Wall skal ha sendt de siste meldingene til sin kjæreste klokken 20.15 og 20.16. Ifølge aktor er det ingenting som tyder på at Madsen og Wall skal ha møttes fysisk før ubåtturen.

Ubåten ble fotografert flere ganger på vei ut av Køgebukten. Ifølge Madsen gjorde han et dykk med ubåten rundt klokken 23.05.

På dette tidspunktet var Wall fortsatt i live, ifølge Madsen.

ULYKKE ELLER DRAP: Hva skjedde om bord på Nautilus? Aktoratet mener det var et drap, Peter Madsen hevder det var en ulykke. Foto: OLA HANA / NRK

– Ulykke

Men i løpet av natten skal Madsen ha forårsaket en ulykke i ubåten. Ifølge Peter Madsen døde Kim Wall som følge av dette.

Madsen snakket raskt og offensivt til tross for den dramatiske historien. Flere ganger henvendte han seg til aktor med fornavn. Han brukte mye tid på tekniske forklaringer om ubåten, og mente det var viktig for å underbygge forklaringen hans.

Under hele forklaringen har Kim Walls foreldre vært på plass i salen. De satt med armene i kryss og fulgte forklaringen til Madsen.

– Fikk ikke opp luke

Madsen forklarte at han en gang på natten hadde startet opp motorene, og var en tur oppe på dekk mens Kim Wall fortsatt befant seg i ubåten. Feilen skal ha vært at han hadde lukket en luke uten å åpne en annen.

– Da starter de forferdeligste minutter i mitt liv. Jeg får ikke opp luken på grunn av undertrykk. Jeg hører Kim rope, men får ikke opp luken, sa Madsen.

Han mener det tok 5–15 minutter før han kom seg ned. Da var rommet fylt med røyk, og Kim Wall var død, hevdet Madsen.

– Jeg kommer ned i ubåten, det er fylt av gass. Jeg finner Kim Wall der liggende livløs. Jeg forsøkte å få liv i henne, men kjente på pulsen at det ikke var noe jeg kunne gjøre. Jeg går ned igjen og ferdiggjør prosedyren og seiler videre med Nautilus, sa Madsen.

– Forsøkte du å få Kim Wall ut i frisk luft, spurte aktor?

– Nei, det rakk jeg ikke. Da kunne man funnet en ubåt med to døde om bord, svarte Madsen.

Ville kvitte seg med kroppen

Madsen sa at han tenkte at hvis han kvittet seg med den døde kroppen, kunne han komme hjem til familien.

Han sa han forsøkte å kaste kroppen til Wall på sjøen, men at han ikke klarte det.

– I den psykose som jeg er i, er verden fin bortsett fra at Wall er død i ubåten. Det er helt irrasjonelt. Jeg vil gjøre alt for å få Kim Wall over bord, sa Madsen.

Ubåtbyggeren mente det var en så alvorlig forbrytelse å være skyld i Walls død at han uansett sto foran en lang fengselsstraff.

Aktor gjorde det tydelig at de ikke fester noen lit til denne forklaringen. De mener Madsen planla å drepe Wall, og at han mishandlet henne før han parterte henne.

På et tidspunkt i forklaringen, ble Madsen irritert over aktors avbrytelser og gjentatte spørsmål.

– Kan du ikke bare si fra hvis det er noe av det jeg sier som du ikke stoler på? sa Madsen.

– Jamen, det er ikke særlig mye av det du sier som jeg tror på, svarte aktor Jacob Buch-Jepsen.

Madsen om de endrede forklaringene: Jeg ønsket ikke å dele med verden på hvilken forferdelig måte Kim Wall døde

Ville ta sitt eget liv

Madsen forklarte videre at han hadde planer om å dykke ned med ubåten, seile et stykke, og så ta sitt eget liv.

Rundt klokken 05 skal han ha lagt seg til å sove fordi han var utslitt.

– Pressen har gjort stort nummer av at jeg la meg til å sove ved siden av Kim Walls kropp. Det handler ikke om det. Jeg klarte bare ikke mer, sa Madsen.

Han forklarte at det var to dører mellom ham og Wall mens han la seg til å sove i ubåten.

Parterte kroppen

Madsen sa i retten at han ikke fikk sove. Han forklarte at han var fortvilet.

– Da er jeg helt sikker på at jeg ikke skal være med på neste kapittel i dette livet. Det var så forferdelig, det som hadde skjedd, sa Madsen.

Men han var fortsatt fast bestemt på å kvitte seg med liket. Da han ikke hadde klart å lempe kroppen over bord, ble planen å partere henne, forklarte han.

– Det var forferdelig, men det gikk veldig fort, sa Madsen i retten.

Neste rettsdag er først 21. mars. Det skyldes at den store rettssalen i Københavns byrett er opptatt med en annen stor sak de neste to ukene.

FØRSTE DAG OVER: Krimkommentator Olav Rønneberg oppsummerer rettsdagen.